Said Palao protagoniza accidente automovilístico: su auto y una moto impactaron

El integrante de Esto es guerra acudió a la comisaría para rendir su manifestación y aseguró que todos los involucrados se encontraban bien. Ig: Instarandula.

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Said Palao protagonizó un accidente vehicular este viernes 23 de octubre en el distrito de Surco, luego de que su automóvil impactara contra una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer. El integrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que todos los involucrados se encontraban bien y acudió a una comisaría para rendir su manifestación.

El vehículo del esposo de Alejandra Baigorria terminó con daños parciales en el lado derecho. La motocicleta también fue trasladada a la dependencia policial como parte de las diligencias posteriores al choque, cuya responsabilidad aún no ha sido determinada.

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Palao evitó dar mayores detalles al ser abordado por la prensa. Sin embargo, explicó que se dirigía a almorzar cuando ocurrió el incidente y descartó responsabilizar de inmediato a la persona que conducía la moto.

Said Palao protagonizó un accidente vehicular en Surco luego de que su automóvil impactara con una motocicleta en la que viajaban dos personas. TikTok

El impacto entre el auto de Said Palao y una motocicleta

El accidente se produjo en Surco durante la tarde del viernes 23 de octubre. De acuerdo con la información difundida, Said Palao conducía su vehículo cuando impactó con una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Las cámaras de Instarándula llegaron al lugar tras el choque. En un primer momento, el chico reality evitó brindar explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo el impacto y pidió no grabar a los demás involucrados, debido a que no son figuras públicas.

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“Los chicos están bien y yo estoy bien y ya”, fue lo primero que declaró Palao antes de ingresar nuevamente a su vehículo. El integrante de Esto es guerra se mostró reservado frente a las preguntas de los reporteros y centró su mensaje en el estado de salud de quienes participaron en el accidente.

El automóvil de Said Palao presentó abolladuras en el lado derecho. Por su parte, la motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para los procedimientos correspondientes, mientras se recogía la información necesaria para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no se ha establecido quién tuvo responsabilidad en el accidente. El caso deberá ser evaluado a partir de las manifestaciones de los involucrados y de las diligencias realizadas tras el choque.

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Said Palao protagoniza un accidente automovilístico: su auto y una moto impactaron. Instarandula.

Said Palao acudió a la comisaría de Surco

Luego del incidente, Said Palao se dirigió a la comisaría de Surco para rendir su manifestación. Su llegada a la dependencia policial generó expectativa entre los hombres de prensa, quienes aguardaban una explicación sobre el impacto entre su automóvil y la motocicleta.

El esposo de Alejandra Baigorria se mostró prudente ante las cámaras y señaló que no podía dar una declaración extensa sobre el caso. No obstante, confirmó que había ocurrido un accidente y aseguró que la situación estaba controlada.

“No puedo declarar, pero todo bien. Tuvimos un pequeño accidente y ya. Estaba por entrar a almorzar y se cruzó la moto”, manifestó ante las cámaras de Q’Bochinche.

La versión de Palao indica que se dirigía a un chifa para almorzar cuando ocurrió el impacto. Según su relato, la motocicleta se habría cruzado en su camino al llegar a una curva, situación que terminó en el choque entre ambos vehículos.

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El deportista prefirió no profundizar en el recorrido ni en las circunstancias previas al accidente. Tampoco dio detalles sobre las condiciones de la vía, la velocidad de los vehículos o las acciones que habrían realizado los dos ocupantes de la moto antes del impacto.

“No creo, solo ha sido un pequeño accidente”

Durante su declaración ante la prensa, Said Palao fue consultado sobre la posibilidad de que el accidente haya sido causado por una imprudencia de la persona que manejaba la motocicleta. El chico reality evitó responsabilizar al conductor y sostuvo que se trató de un incidente menor.

“No creo, solo ha sido un pequeño accidente”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que el motociclista había cometido una imprudencia.

La postura de Palao llamó la atención porque, pese a haber señalado que la moto se cruzó mientras se dirigía a almorzar, decidió no atribuir culpas. El integrante de Esto es guerra mantuvo un tono sereno y reiteró que lo importante era que todos estaban bien.

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El accidente ocurrió mientras el esposo de Alejandra Baigorria se encontraba fuera de actividades televisivas. Palao decidió resolver la situación en la comisaría de Surco, donde debía brindar su versión como parte del procedimiento.

La presencia de la prensa en el lugar generó que el chico reality fuera abordado en más de una oportunidad. Sin embargo, él marcó distancia y solicitó respeto por los otros involucrados, quienes no pertenecen al mundo del espectáculo.