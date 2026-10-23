Keiko Fujimori inaugura obras de agua y alcantarillado para más de 30 000 habitantes de Cerro Colorado

Durante un acto oficial en Cerro Colorado, Arequipa, Keiko Fujimori ofrece un discurso sobre la entrega de obras de saneamiento que comprenden agua potable, alcantarillado y el reservorio N-31. La intervención se realiza desde un estrado institucional junto a diversas autoridades locales y regionales, abordando proyectos de infraestructura, inversión presupuestaria y saneamiento legal en la zona.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inauguró este viernes el reservorio N-31 y las obras de agua potable y alcantarillado del distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa, una intervención que llegó tras 15 años de espera y que mejorará el acceso a estos servicios esenciales para más de 30 000 habitantes.

La actividad formó parte del viaje de trabajo número 24 de la mandataria y marcó el arranque formal de una obra que demandó una inversión superior a S/ 132 millones. El proyecto apunta a ampliar la cobertura de saneamiento y el abastecimiento de agua potable en distintos sectores del distrito arequipeño, uno de los más poblados de la región.

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Keiko Fujimori realiza el corte de una cinta inaugural junto a dos autoridades durante un acto público al aire libre. (Presidencia)

La infraestructura incorpora un reservorio con capacidad de 4.200 metros cúbicos, más de 62 kilómetros de redes de distribución de agua potable, una línea de conducción de 140 metros y 6.294 conexiones domiciliarias. La obra busca atender de manera directa las necesidades de abastecimiento de la población beneficiaria, según el detalle técnico difundido por las autoridades.

En materia de alcantarillado, el sistema contempla más de 54 kilómetros de colectores, un colector primario de 15,4 kilómetros y otras 6.294 conexiones domiciliarias. Estos componentes están orientados a mejorar las condiciones sanitarias de los hogares del distrito.

Keiko Fujimori estrecha la mano de un militar uniformado durante un encuentro oficial en una pista aérea. (Presidencia)

“Tenemos que volver a unirnos, trabajar los tres niveles de gobierno. Esa es la única manera en que vamos a salir adelante”, afirmó la mandataria durante la inauguración de los sistemas de agua potable y alcantarillado del reservorio N-31, en el distrito de Cerro Colorado, región Arequipa.

En ese contexto, la jefa de Estado señaló que el país enfrenta importantes desafíos, entre ellos la llegada del fenómeno El Niño, el incremento de los precios de los combustibles y la necesidad de destrabar obras que permanecen paralizadas o fueron postergadas durante años. Ante este escenario, destacó las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para afrontar sus efectos.

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Keiko Fujimori estrecha la mano de un oficial de la Policía Nacional del Perú en una pista aérea ante miembros de la Marina de Guerra. (Presidencia)

“Ayer hemos anunciado una gran medida contracíclica, porque el fenómeno del niño y el precio alto de los combustibles van a golpear a nuestro país, pero nosotros vamos a golpear más fuerte”, remarcó.

En esa línea, subrayó que la respuesta a estos desafíos requiere del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, tanto para atender las necesidades inmediatas de la población como para impulsar soluciones de mediano y largo plazo. “El objetivo es trabajar las cosas de urgencia, de mediano y de largo plazo. Y trabajar de manera institucional y en equipo”, sostuvo.

Keiko Fujimori estrecha la mano de miembros de las Fuerzas Armadas formados en una pista de aterrizaje. (Presidencia)

El reservorio N-31 complementa la infraestructura existente

El reservorio N-31 funcionará de manera conjunta con el N-39, puesto en servicio el año pasado. La articulación de ambas infraestructuras permitirá beneficiar a más de 60 000 vecinos de los sectores APIPA y José Luis Bustamante y Rivero, zonas que durante años registraron limitaciones en el acceso continuo al servicio de agua potable.

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Esta combinación de reservorios se enmarca en una estrategia más amplia orientada a reducir las brechas de acceso al agua potable y al saneamiento en la región Arequipa. La ampliación progresiva de la red de abastecimiento busca atender a sectores que permanecieron durante años al margen de una cobertura estable de estos servicios básicos.

Un reservorio de agua potable se ubica en una zona urbana de Arequipa con el volcán Misti al fondo. (Presidencia)

El Ministerio de Vivienda acompañó la ceremonia de inauguración

Durante el acto, la presidenta Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, además de autoridades regionales y locales que participaron de la jornada. La presencia de representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respondió al rol de esa cartera en la ejecución y supervisión del proyecto de saneamiento.

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La ceremonia incluyó un recorrido por las instalaciones del reservorio y de las redes construidas, en el que las autoridades explicaron el funcionamiento técnico del sistema. El cierre del evento estuvo marcado por un gesto simbólico: la apertura de un caño junto a una familia beneficiaria del distrito de Cerro Colorado, acto que selló la puesta en marcha de la obra tras más de una década de reclamos vecinales por el servicio.

Una multitud se reúne frente a un estrado junto a un reservorio de agua durante una actividad pública vinculada a Keiko Fujimori. (Presidencia)

El Gobierno anunció bonos por el impacto del Fenómeno El Niño

Un día antes de la ceremonia en Arequipa, el Gobierno de Keiko Fujimori confirmó que entregará bonos monetarios para enfrentar el impacto económico de un fenómeno El Niño extraordinario, al que la mandataria calificó de “Meganiño”. El anuncio, realizado junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, contempla un fondo de S/ 2.500 millones y pagos mensuales que comenzarán en diciembre de este año.

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“Son bonos para defender la economía de vientos contractivos”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al precisar el objetivo de la medida. Los beneficiarios serán familias del sur del país, que podrían perder parte de su ganado y sus cosechas; familias del norte, afectadas por el exceso de lluvias, y hogares cercanos a Lima expuestos a inundaciones, huaicos y desbordes de ríos. El esquema también incluye a los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el fin de amortiguar el efecto inflacionario del fenómeno climático sobre sus ingresos.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso aprobó el incremento de Pensión 65 de S/350 a S/700, un aumento que regirá desde noviembre de este año para el último pago del período. La subida ya estaba contemplada en la Ley de Presupuesto Público para 2027, pero el Ejecutivo decidió adelantarla mediante un crédito suplementario que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a otorgar una subvención adicional de S/350 a los usuarios del programa.

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