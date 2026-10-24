Miguel Rondelli pone en valor la trabajada victoria de Melgar sobre UTC por Liga 1 2026: “A esta altura del campeonato, se rescata”

Miguel Rondelli, consciente de que su equipo sacó adelante un resultado favorable ante un rival inferior. Crédito: Melgar.

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Melgar sumó un triunfo que lo mantiene en la pelea por el Torneo Clausura 2026. El cuadro arequipeño venció 2-1 a UTC en Cajamarca, por la fecha 13, y alcanzó las 25 unidades. El resultado permitió que el equipo dirigido por Miguel Rondelli iguale, de manera provisional, la línea de Sporting Cristal y Sport Huancayo.

La visita parecía encaminarse a una victoria sin sobresaltos luego de los goles de Bernardo Cuesta y Nicolás Quagliata. Sin embargo, el descuento de Luis Garro en los minutos finales modificó el desarrollo y obligó a Melgar a sostener la diferencia hasta el pitazo final en el estadio Héroes de San Ramón.

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Rondelli puso énfasis en la dificultad que representó el rival, pese a que UTC ya perdió la categoría. El argentino consideró que su equipo encontró mayores problemas después del descanso, cuando el conjunto cajamarquino adelantó líneas y buscó incomodar a la defensa rojinegra.

“Creo que fue uno de los equipos que nos puso más difíciles las cosas, sobre todo en el segundo tiempo”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa. El entrenador reconoció que la ventaja de dos goles no garantizó tranquilidad y que su equipo debió responder ante la reacción local.

Melgar logró una victoria necesaria ante UTC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

La victoria tuvo un valor adicional por el momento del calendario. Melgar jugó primero en la jornada y trasladó la presión a sus rivales directos en la parte alta. El elenco ‘dominó’ llegó a seis encuentros sin derrotas, con cuatro triunfos y dos empates, una racha que le permitió escalar posiciones.

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“A esta altura del campeonato, faltando cuatro partidos para que termine, se rescatan en una plaza complicada los tres puntos”, declaró Rondelli. La frase resume la lectura del comando técnico sobre un partido en el que el resultado tuvo mayor peso que el rendimiento sostenido durante los 90 minutos.

El argentino insistió en que el cierre del Clausura exige responder en distintos escenarios. Melgar mostró pasajes de control con la pelota, pero también atravesó un tramo final de resistencia después del gol de Garro. La experiencia en Cajamarca dejó una lección que el plantel espera aplicar en las próximas fechas.

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“Como dije la semana pasada, por más que empiecen a decir si el campeonato termina o no, todavía quedan cuatro partidos y tenemos que seguir esos cuatro partidos jugando como venimos jugando, o luchando cuando tengamos que luchar el partido”, añadió el estratega.

Bernardo Cuesta abrió la cuenta en Cajamarca y alcanzó los 186 tantos en primera división. Crédito: Liga 1.

Rondelli destacó que el grupo debe mantener esa capacidad de adaptación. “Cuando no se puede ganar jugando, tenemos que aprender a luchar el partido y los equipos están madurando en eso”, manifestó. El técnico puso como referencia la forma en que sus futbolistas defendieron la ventaja en un cierre con reclamos de UTC por una jugada dentro del área.

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Las chances intactas

El triunfo en Cajamarca dejó a Melgar con 25 puntos en el Clausura y una diferencia de gol de +10. Sporting Cristal y Sport Huancayo iniciaron la fecha con la misma cantidad, aunque los ‘celestes’ tenían una diferencia superior. Universitario de Deportes, con 24 unidades antes de jugar, también permanecía cerca de la cima.

El cuadro arequipeño no depende únicamente de sus resultados para conquistar el segundo certamen de la Liga 1. La competencia mantiene a varios equipos separados por pocos puntos y cada fecha puede modificar el orden. Rondelli evitó fijar cálculos anticipados, aunque admitió que el grupo conserva la expectativa.

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“Todos tenemos la ilusión, tenemos chance en matemáticas, tenemos la ilusión de tener un ojo en cada tabla”, expresó. Melgar también alcanzó 53 unidades en el acumulado y se instaló de forma provisional en el segundo puesto, por delante de Universitario por diferencia de goles.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras la victoria de Melgar. Crédito: Captura Sofascore.

Esa ubicación adquiere relevancia en la definición nacional. Si no obtiene el Clausura, el conjunto rojinegro buscará sostenerse entre los primeros lugares del acumulado para conservar opciones en los ‘play-offs’. La recta final plantea una doble exigencia para un plantel que pretende competir en ambas clasificaciones.

En su próximo partido, Melgar recibirá a Comerciantes Unidos el jueves 29 de octubre, desde las 19:30 horas, en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El compromiso será parte de la fecha 14 del Torneo Clausura y representará una oportunidad para que los rojinegros afiancen su posición en la parte alta.

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