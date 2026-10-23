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Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley: “Por más que digan que la ‘U’ no tiene títulos”

La exjugadora de la selección peruana se sumó al debate sobre los principales clásicos del vóley nacional previo al choque entre ‘blanquiazules’ y Regatas Lima

La exvoleibolista se sumó a la polémico sobre el duelo más relevante de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Bloqueo y Punto.
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En la previa del partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, se reabrió el debate sobre cuál es el clásico del vóley nacional. La exjugadora de la selección peruana Vivian Baella participó de la discusión y propuso un duelo que generó sorpresa entre sus compañeros.

El tema surgió en el programa Bloqueo y Punto, donde el conductor José Carlos Armendariz planteó tres posibles clásicos del vóley peruano. Mencionó, en primer lugar, el Regatas-Alianza, debido a que ambos equipos jugaron cinco de las últimas seis finales del campeonato. Luego nombró el Regatas-San Martín, por tratarse de los dos clubes con más títulos. Finalmente, incluyó el San Martín-Géminis, por su historia y los títulos obtenidos.

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Armendariz trasladó la pregunta a Baella, quien coincidió con los duelos mencionados, aunque añadió otro enfrentamiento: Alianza Lima contra Universitario de Deportes. La exmatadorcita sostuvo que la rivalidad entre ambos clubes trasciende disciplinas y se explica por el respaldo de sus hinchas.

“Yo estoy de acuerdo contigo. Pero también agregaría... Personalmente, me voy a quemar. Yo agregaría también un clásico entre Alianza y Universitario. Por el hinchaje, eh, por el hinchaje peruano, ¿no? O sea, somos conscientes de que tanto Alianza como la ‘U’ tienen hinchaje y siempre hay, va a haber esa rivalidad”, apuntó.

Vivian Baella reconoció que Universitario no tiene títulos en el vóley, pero consideró que ese antecedente no impide que el cruce pueda ser considerado un clásico por la identificación de ambas instituciones con sus seguidores.

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Yo creo que debería ponerse sobre la mesa, por más de que ya empiecen a decir: ‘No, pero la U no tiene ningún título en el vóley’. Eso es lo que dicen, pero para mí un clásico es Alianza-Universitario. Ya sea en el vóley, fútbol, si hubiera otro deporte que sea así masivamente, también yo lo consideraría clásico”.

Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley.
Vivian Baella propone el Alianza Lima vs Universitario como clásico de la Liga Peruana de Vóley.

Jugadoras de Alianza Lima afirman que el clásico es con Regatas

Flavia Montes fue una de las invitadas al canal Puro Vóley, donde habló sobre el estreno de su equipo ante Rebaza Acosta. El conjunto ganó por 3-2 en el Polideportivo Lucha Fuentes, después de un partido en el que estuvo cerca de la derrota.

Durante la conversación, la central peruana respondió una pregunta sobre el clásico del vóley nacional. Para Montes, ese partido enfrenta a Alianza Lima y Regatas Lima.

La discusión surgió a partir del ascenso de Universitario de Deportes a la Liga Peruana de Vóley. Aunque el cuadro crema mantiene una histórica rivalidad con Alianza en el fútbol, la jugadora consideró que esa disputa todavía no tiene el mismo peso en el voleibol. Regatas, en cambio, posee mayor recorrido en la competencia.

María Alejandra Marín, compañera de Montes y también presente en el programa, coincidió con la apreciación. La colombiana, que llegó hace poco al torneo peruano, señaló que Alianza y Regatas reúnen las condiciones para ser considerados el clásico por sus antecedentes en las finales.

“Flavia, que tiene más experiencia en la liga, ella puede decir. O sea, ¿quiénes son los dos equipos que más han jugado finales? Regatas y Alianza, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el clásico en vóley”, expresó.

La central calentó el duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Puro Vóley.

Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentarán este sábado 24 de octubre, a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Ambos equipos llegan tras imponerse en su debut por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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