Perú

Natalie Vértiz se quiebra al anunciar que cumplió el sueño de la casa propia con Yaco Eskenazi

La conductora se emocionó al recordar el día en que hicieron oficial la compra de la vivienda y explicó el deseo de ofrecerles estabilidad a sus hijos.

Natalie Vértiz se quiebra al anunciar que cumplió el sueño de la casa propia con Yaco Eskenazi. IG
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Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anunciaron que se mudarán a la casa de sus sueños, una meta que celebraron tras años de esfuerzo, sacrificios y proyectos compartidos. La pareja difundió un video en redes sociales para confirmar la noticia y compartir la emoción que sienten al iniciar esta nueva etapa junto a sus hijos.

“Los rumores son ciertos… ¡nos mudamos! Después de años de mucho esfuerzo, sacrificios y sueños compartidos, hoy podemos decir que nos mudamos a la casa de nuestros sueños. Es realmente increíble pensar en todo lo que hemos construido como familia... Y qué lindo saber que ustedes también han sido parte de nuestra historia, acompañándonos en cada etapa.. por eso, no queríamos dejar de compartir esto con ustedes, it’s happening!!!! Esto solo es el comienzo...”, escribieron.

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La exreina de belleza también publicó en sus historias de Instagram un video relacionado con la mudanza y recordó el instante en el que recibió la noticia de que la vivienda sería suya. Natalie Vértiz se mostró conmovida al hablar de lo que significa construir un hogar estable junto a Yaco Eskenazi.

El anuncio de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

La pareja decidió hacer oficial una noticia que, según indicó en su publicación, ya generaba rumores entre sus seguidores. Con un video difundido en redes sociales, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirmaron que dejarán su anterior hogar para instalarse en la vivienda que describieron como la casa de sus sueños.

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El anuncio estuvo acompañado por imágenes de ambos y por una conversación en tono de humor. En el video, Natalie le preguntó a Yaco si ya le había contado a todo el Perú que se mudarían. Él respondió, entre bromas, que se trataba de un secreto entre los dos.

Sin embargo, la modelo consideró que había llegado el momento de comunicarlo públicamente. La publicación se convirtió en una manera de compartir con sus seguidores un objetivo familiar que, según señalaron, construyeron a partir de años de trabajo y sacrificios.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi destacaron que sus seguidores los han acompañado en diferentes etapas de su relación. Por ello, decidieron incluir a su comunidad digital en este momento, que representa un cambio importante para su familia.

La mudanza no solo implica un nuevo espacio para la pareja, sino también la posibilidad de consolidar una vida familiar en una vivienda propia. Ese fue el punto que más emocionó a Natalie Vértiz cuando recordó el proceso que atravesaron antes de concretar la compra.

Natalie Vértiz se quiebra al anunciar que cumplió el sueño de la casa propia con Yaco Eskenazi.
Natalie Vértiz se quiebra al anunciar que cumplió el sueño de la casa propia con Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz recordó el día en que la casa fue suya

En una de sus historias de Instagram, Natalie Vértiz compartió un mensaje dedicado a Yaco Eskenazi. La conductora recordó el momento en el que hicieron oficial la adquisición de su nueva vivienda y explicó que no pudo contener las lágrimas.

“Hay algo tan especial de crear y construir literal, una vida junto al amor de tu vida, cuántas cosas hemos pasado juntos mi amor, cuántas batallas ganadas... cuántos momentos lindos y duros pero siempre juntos. En julio hicimos oficial lo de nuestra nueva casita y se me salían las lágrimas de pensar en cómo nosotros podemos darle ese ‘childhood home’ a nuestros hijos, cosa que ninguno tuvo”, expresó.

La modelo también recordó que, durante su niñez, se mudó varias veces junto a su madre. Esa experiencia personal adquirió un nuevo significado cuando pensó en la posibilidad de ofrecer a sus hijos un lugar estable en el que puedan crecer y crear recuerdos.

“Yo recuerdo que me mudaba bastante con mi mami, y pensaba wow ahora puedo medir a mis hijos en la misma pared por años, como hacen en las películas... y se me salían las lágrimas sin parar, de tanta felicidad. Gracias Dios, gracias vida. Te amo Yaco”, añadió.

El mensaje de Natalie Vértiz estuvo acompañado por un video en el que se aprecia el momento en que ambos reciben la confirmación sobre la casa. La conductora se quebró por la emoción y compartió con sus seguidores la importancia que tiene para ella esta nueva etapa.

La conductora se quebró al recordar el momento en que recibió la noticia de que la vivienda sería suya.
La conductora se quebró al recordar el momento en que recibió la noticia de que la vivienda sería suya.

El sueño de construir un hogar para sus hijos

La reflexión de Natalie Vértiz estuvo enfocada en el significado emocional de contar con un hogar propio. Para la modelo, la mudanza representa la posibilidad de que sus hijos tengan una experiencia distinta a la que ella vivió durante su infancia.

La referencia a medir a los niños en una misma pared durante varios años resumió el anhelo que compartió con sus seguidores. La conductora asoció esa imagen con los recuerdos familiares y con la estabilidad que desea construir junto a Yaco Eskenazi.

La pareja señaló que este paso es resultado de una historia construida con esfuerzo y sueños compartidos. A través de su mensaje, ambos destacaron lo que han logrado como familia y adelantaron que la mudanza representa el inicio de una nueva etapa.

“Esto solo es el comienzo...”, escribieron al final de su publicación. La frase fue interpretada por sus seguidores como una muestra de entusiasmo por los nuevos proyectos que podrían emprender como pareja y familia desde esta vivienda.

El video y las historias de Instagram generaron decenas de felicitaciones. Amigos, figuras del entretenimiento y seguidores de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi dejaron mensajes para celebrar que la pareja haya concretado la compra de su casa soñada.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan tenso momento por sus finanzas familiares: “¿Qué tienes que hablar de mi economía?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las felicitaciones para la pareja

Ale Venturo fue una de las personas que reaccionó a la publicación de la pareja. “ME ENCANTAAAAA PROUD 100%”, escribió en los comentarios para expresar su entusiasmo ante la noticia.

Alondra García Miró también se sumó a las felicitaciones. “Qué lindoooo Natiii!!! Felicidades!!!”, comentó la modelo, quien celebró el paso que dieron Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Jazmín Pinedo se unió a las muestras de afecto y dejó un mensaje dirigido a la pareja. Las reacciones reflejaron la cercanía que Natalie y Yaco mantienen con distintas figuras de la televisión y el entretenimiento.

Las bromas tampoco faltaron. Ale Venturo comentó que ahora podrían organizarse pijamadas con los pequeños. Mariana Vértiz, hermana de Natalie, se adelantó a las celebraciones y bromeó con que ya tenía un nuevo lugar para festejar su cumpleaños de 2027.

Con la mudanza, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi comienzan un capítulo que ambos describen como un sueño cumplido. La emoción de la conductora al recordar la compra de la vivienda dejó ver que, más allá de la nueva dirección, el proyecto representa el hogar que desean construir para sus hijos.

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