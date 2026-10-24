Nilson Rojas regresa al octágono de la UFC en busca de su primera victoria: tendrá al frente a Roque Conceição en Las Vegas

Nilson Rojas peleará en la UFC 335 en Las Vegas. Crédito: Facebook Pasión MMA.

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El peruano Nilson ‘El Rayo’ Rojas volverá a competir en la UFC el próximo 12 de diciembre, cuando enfrente al brasileño Roque Conceição en la cartelera de UFC 335, programada en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El duelo será en la división de peso mosca, límite de 125 libras, equivalente a 56,7 kilos.

La pelea fue informada inicialmente por el periodista Nolan King, de ‘MMA Junkie’, y confirmada por fuentes cercanas a ‘MMA Finis’. La organización todavía no anunció de forma oficial el combate, por lo que la programación puede sufrir modificaciones antes de la fecha del evento.

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Rojas, de 27 años, buscará su primera victoria dentro de la principal promotora de artes marciales mixtas. El peruano llegó a la compañía con una marca invicta de nueve triunfos, pero perdió su estreno en agosto ante Bilal Hasan, quien lo noqueó en el primer asalto.

El representante nacional construyó buena parte de su registro a partir de su boxeo y su capacidad de definición. Siete de sus nueve victorias profesionales fueron por nocaut, una estadística que lo coloca ante un rival con características similares y con antecedentes de finalizaciones.

El 12 de diciembre será la fecha de la segunda pelea de Nilson Rojas en la UFC. Crédito: Paul Rodríguez MMA.

Conceição tendrá su primer combate oficial en la UFC tras imponerse en el Dana White’s Contender Series, programa que entrega contratos a peleadores que buscan ingresar a la empresa. El brasileño sometió al peruano Alexander Chávez con una llave triangular a los 3 minutos y 37 segundos del primer round.

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El triunfo le permitió conseguir el vínculo con la promotora y elevó su récord a 12 victorias y tres derrotas. De esos 12 triunfos, 11 fueron antes del límite, entre nocauts y sumisiones, un dato que anticipa un cruce de estilos ofensivos en la categoría mosca.

Para Rojas, el enfrentamiento también tendrá una lectura nacional. Chávez acudió al Contender Series con la posibilidad de sumarse a la delegación peruana de la UFC, pero Conceição frustró esa opción. “El Rayo” tendrá ahora la ocasión de medirse con el peleador que venció a su compatriota.

Los nueve peruanos en la UFC

La presencia de Ian Escuza y Piero Guaylupo elevó a nueve el número de peleadores peruanos bajo contrato con la UFC. Ambos obtuvieron su lugar durante la temporada 2026 del Dana White’s Contender Series, la plataforma que funciona como una vía de acceso para talentos internacionales.

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Nueve peleadores peruanos compiten en la UFC. Crédito: Difusión.

Escuza firmó después de noquear al italiano Luca Borando en 32 segundos, en un combate de peso pluma. Guaylupo, por su parte, aseguró su contrato tras vencer por decisión unánime al inglés Callum Connor en la división de peso ligero.

La nómina peruana está compuesta por Rodrigo ‘Gato Loco’ Vera, Juan ‘Pegajoso’ Díaz, José Ochoa, Gastón Bolaños, Nilson Rojas, Kevin ‘Gallo Negro’ Borjas, Claudio Puelles, Escuza y Guaylupo. Los atletas se reparten entre peso mosca, gallo, pluma y ligero.

Puelles es el integrante con mayor recorrido en la compañía, mientras que Borjas, Bolaños, Ochoa, Díaz, Vera y Rojas tuvieron actividad durante 2026. La cifra representa el mayor número de representantes peruanos contratados de manera simultánea por la organización.

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La cartelera del UFC 335

UFC 335 cerrará el calendario de eventos numerados de la empresa en 2026. La función tendrá como combate principal la defensa del cinturón simbólico BMF de Charles Oliveira ante Diego Lopes, dos brasileños que se encontrarán en la categoría de peso ligero.

Chales Oliveira vs Diego Lopes, la pelea estelar del UFC 335.

La pelea coestelar enfrentará al ruso Sergei Pavlovich con el brasileño Alex Pereira en peso pesado. La cartelera también incluirá el cruce entre el excampeón de peso mosca Brandon Moreno y Charles Johnson, además del duelo de peso mediano entre Joe Pyfer y Bo Nickal.

Entre los combates anunciados figuran Maycee Barber ante Carli Judice, Chase Hooper frente a Chris Padilla, Quentin Pasley contra Junior Tafa y Ronald Humphrey ante Nikolay Veretennikov. La ubicación de Rojas y Conceição dentro de la programación todavía no fue definida.

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El evento se realizará el sábado 12 de diciembre en Las Vegas, una ciudad habitual para las funciones de la UFC. Para Nilson Rojas, la fecha significará una nueva oportunidad para trasladar su poder de nocaut al octágono y recuperar terreno en una división con amplia competencia.