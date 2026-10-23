Julieta Prandi apuntó contra Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia en su separación de Emanuel Ortega

La animadora se refirió a las versiones de infidelidad y habló de las mujeres con las que el cantante fue vinculado (Video: LAM/ América TV)

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Julieta Prandi se refirió por primera vez de manera directa a Josefina Lynch, la cantante señalada públicamente como una posible tercera en discordia en el final de su matrimonio con Emanuel Ortega, en una nota que brindó al ciclo LAM, de América TV. La conductora, recién llegada de Brasil en la que iba a ser su luna de miel, remarcó que escuchó el testimonio de la artista, quien había relatado días atrás haber pasado tres jornadas encerrada en un estudio de grabación junto al cantante.

Consultada por el cronista Fede Flowers sobre la versión de Lynch, Prandi confirmó que había tomado conocimiento del relato pese a estar de vacaciones. “La escuché. Imposible no hacerlo, sí. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, expresó la conductora, filosa.

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Sobre ese punto, Prandi evitó profundizar en los detalles de la relación entre Ortega y la joven y remarcó que prefería no opinar sobre terceros involucrados en la situación. “No me interesa hablar de nadie más. Creo que, nada, él y yo sabemos lo que pasó, sabemos que estuvo mal”, sostuvo, al tiempo que dejó en claro su postura frente a la exposición pública que tomó el supuesto affaire. “Yo creo que tenía muchas ganas de salir a dar detalles, pero está perfecto, es un tema de ella. En definitiva, ella a mí no me debe nada, ni respeto ni nada. No la conozco, no puedo hablar”.

La conductora afirmó que conoció mediante la televisión el encierro de tres días de la cantante con el músico en un estudio de grabación

Durante la misma nota, la conductora también aclaró otro de los rumores que circularon en las últimas semanas, vinculado a una supuesta tercera persona, Mariana Marx, que había sido mencionada como parte del conflicto. “No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación”, explicó, y remarcó que con esa mujer mantuvo solo un encuentro cordial. “A la cual conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo. Tuvimos una charla normal, del libro, no sé qué, de mi historia y punto”, detalló, al diferenciar esa situación de la discusión que mantuvo con Ortega.

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En otro tramo de la entrevista, la conductora se refirió al mensaje que publicó en redes sociales Juan Alberto Mateyko, íntimo amigo de la familia Ortega, en el que había cuestionado la manera en que ella decidió anunciar públicamente la separación. “No sé si merece una opinión, un comentario, un posteo que entiendo que tiene cariño con la familia. El apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich con lo que vivieron”, expresó Prandi, visiblemente afectada. “Me pareció de más y me dolió. Me dolió la aprobación de Emanuel también, de ese posteo”, agregó.

Consultada sobre el estado de la vivienda que compartía con el cantante, Prandi aclaró que no existió ningún conflicto respecto al retiro de pertenencias. “No, él ya pasó por casa. Por supuesto que cuando él necesite va a pasar a buscar, porque imaginate que en cinco años de convivencia la casa es de los dos”, explicó, y remarcó que las puertas de esa vivienda permanecen abiertas para que Ortega retire lo que considere necesario.

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Prandi confirmó que el retiro de los objetos personales de Ortega de la vivienda compartida se resolvió sin disputas

Sobre el vínculo con la familia del cantante, la conductora optó por no profundizar en las versiones que circularon en los medios. “No sabía que me había casado con tanta gente. Todos los que salieron a opinar y a distorsionar los hechos que no conocen en realidad, y tampoco conocen la intimidad de la pareja ni cómo éramos nosotros y mucho menos me conocen a mí. Les mando mucho amor y les deseo mucha suerte”, sostuvo.

Prandi evitó además asignar responsabilidades unilaterales por el quiebre de la relación. “No quiero echar culpas. Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Siempre. Hay decisiones. Yo soy adulta, él es adulto”, remarcó, y agregó que prefiere quedarse con los mejores recuerdos de los seis años que compartió con el músico.

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Hacia el final de la nota, la conductora pidió respeto por su proceso personal tras la ruptura matrimonial, que se produjo apenas un mes después del casamiento. “De verdad que respeto su trabajo, pero también necesito empezar a hacer mi duelo en paz”, expresó, y adelantó que en los próximos días se reencontrará con sus hijos y sus padres, quienes la acompañaron durante su ausencia del país.