Jugadora de Regatas Lima calienta el clásico ante Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será una revancha”

Guardar

Regatas Lima y Alianza Lima protagonizarán un nuevo clásico del vóley peruano por la fecha 2 de la primera fase del campeonato nacional. En la antesala del encuentro, Yujhamy Mosquera se refirió al duelo que esperan los hinchas.

La central peruana confía en que el equipo chorrillano se tome revancha de la Noche Regatas, el evento de presentación de su plantel, en el que perdió 3-2 ante las ‘blanquiazules’.

PUBLICIDAD

“Esperamos, claro, esperemos que sí, porque en la presentación quedamos tres, dos. En la presentación quedamos tres, dos”, declaró.

Jugadora de Regatas Lima señala que el clásico ante Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley 2026/27 será una revancha.

Mosquera destacó la importancia del clásico y aseguró que Regatas Lima saldrá al Polideportivo Lucha Fuentes con la intención de conseguir su segunda victoria en la Liga Peruana de Vóley.

“Es un partido, como te mencioné hace ratito. No importa si es el primero o es el último, nosotros vamos a salir con la mentalidad de ganar y demostrar todo lo que hemos entrenado para poder salir a ganar. Todos los partidos vamos a salir a ganar, entonces de eso no hay duda”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La jugadora también habló sobre el reciente triunfo de Alianza Lima ante Rebaza Acosta. Señaló que no existen partidos sencillos en el torneo y que el equipo debe mantener la concentración durante todos los sets para obtener un resultado favorable.

“Es que eso es lo que te acabo de mencionar: es vóley. Uno no sabe lo que pueda pasar. A veces, estar tantos años en la liga me ha dado la experiencia de decir: podemos estar tan bien, pero en el camerino puede pasar algo que tú no sabes, que pueda cambiar el chip de una sola jugadora. Y eso también te malogra, digamos, el día o la concentración que has tenido. A veces, un problema familiar. Ya eso depende, obviamente, de la edad que tengas y de que sepas cómo manejarlo, pero a veces se nota en el campo. Entonces, es vóley, uno no sabe, y si te confías es por las puras. No puedes hacer eso”, cerró.

PUBLICIDAD

Yujhamy Mosquera analizó el Regatas Lima vs Alianza Lima por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Programación del Regatas Lima vs Alianza Lima

Regatas Lima y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 24 de octubre por la segunda fecha del campeonato nacional. El clásico del vóley peruano comenzará a las 19:00 horas de Perú en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, Lima.

El recinto albergará todos los partidos de la jornada. El encuentro se transmitirá en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD, además de su página web y aplicación.

Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto del partido, con las incidencias, el resumen final y la actualización de la tabla de posiciones.