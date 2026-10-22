¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez?

El programa televisivo aborda la situación legal de Andrea San Martín tras la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sánchez por presunta agresión física. El abogado José Chuman Huaman descartó que le quitarán la tenencia a la influencer. Panamericana TV.

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Andrea San Martín permanece detenida en la comisaría de Miraflores tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, por una presunta agresión física y psicológica contra la menor.

Una de las interrogantes que surgieron a raíz del caso es si la influencer podría perder la tenencia de la niña en caso se compruebe la denuncia. Al respecto, el abogado José Chuman Huamán consideró poco probable que esa medida se produzca.

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Durante una entrevista en el programa ‘Detrás de cámaras’, el especialista sostuvo que la situación deberá ser evaluada mediante las diligencias correspondientes y que ambos padres tendrían que definir reglas de crianza para la menor.

El caso se conoció luego de que Juan Víctor Sánchez Díaz presentara una denuncia contra Andrea San Martín Pilares. Según el oficio policial difundido por ‘Arriba mi gente’, la acusación está relacionada con un presunto episodio de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar, en agravio de una menor de edad.

La influencer acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para brindar su versión de los hechos. Sin embargo, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia y posteriormente fue trasladada a Medicina Legal II de Lima Este para continuar con las diligencias correspondientes.

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¿Andrea San Martin podría perder la tenencia de su hija de comprobarse la denuncia interpuesta por Juan Víctor Sanchez?. . (Imagen Ilustrativa Infobae) /IG

Abogado de familia habló sobre la tenencia de la menor

Durante la conversación en ‘Detrás de cámaras’, Kurt Villavicencio consultó al abogado José Chuman sobre una de las principales preguntas surgidas tras conocerse la detención de Andrea San Martín: si podría perder la tenencia de su hija menor.

“Doctor, ¿Andrea San Martín podría perder la tenencia de su hija? Porque esto es lo que todo el mundo se pregunta después de esta detención”, preguntó Kurt Villavicencio.

José Chuman señaló que considera poco probable que la influencer pierda la tenencia de la niña a raíz de este caso. El abogado indicó que el proceso deberá determinar las circunstancias de la denuncia y establecer, de ser necesario, pautas de cuidado y crianza entre ambos padres.

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“Es poco probable. El contexto esencial ha sido, como tú bien lo graficaste, el tema de un chizito, que no se volvió a ingerir antes de la comida. Son reglas de crianza que deberían de alguna manera tener al papá y a la mamá en una posición sólida”, manifestó.

El especialista sostuvo que el caso evidencia la necesidad de que Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez definan criterios comunes para la crianza de la menor. Según explicó, las diferencias entre ambos padres pueden generar situaciones en las que la niña busque respuestas distintas de cada uno.

“Ahora, ¿qué hay acá? Malos cuidados parentales, porque si papá no me hace caso, voy donde mamá. Y si mamá no me hace caso, voy donde papá. Andrea San Martín no va a perder la tenencia. Andrea San Martín está pasando por un momento muy lamentable. Me solidarizo con ella, pero ella va a tener que llevar adelante un proceso en el cual va a haber reglas de cuidado, establecer reglas de crianza adecuadas para su hija en este caso, porque con la hija mayor no tiene ningún problema. El tema es con la segunda niña. Las reglas de crianza van a tener que ser definidas”, agregó.

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José Chuman consideró poco probable que Andrea San Martín pierda la tenencia de su hija tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.. Panamericana TV

La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez

Según la información difundida, Juan Víctor Sánchez presentó la denuncia luego de conversar con su hija mediante una videollamada. El parte policial, leído en el programa digital ‘Q’Bochinche’, consigna que el padre habría observado a la menor llorando y con dificultades para hablar durante la comunicación.

El documento señala que Andrea San Martín habría manifestado estar molesta porque la niña quería comer chizitos. Según la versión atribuida a la menor, la discusión se habría originado por ese motivo y habría incluido un presunto jaloneo por parte de su madre.

De acuerdo con el parte, la hija de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez habría dicho que fue jalada del brazo en dirección a su habitación. El documento también recoge que, al ser soltada, la menor habría caído y posteriormente mostró a su padre un moretón en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla.

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La denuncia incluye otros hechos que, según la manifestación del padre, habrían ocurrido durante la madrugada. El documento señala que la niña le habría contado a Sánchez que fue jaloneada nuevamente cuando debía levantarse para ir al colegio y que recibió palabras soeces porque se demoraba en cambiarse de ropa.

Asimismo, el parte policial recoge que la menor habría mencionado desacuerdos con su madre relacionados con una bolsa de chizitos, su asistencia al cumpleaños de unas amigas, una actividad escolar y el retiro de objetos personales, como un dispositivo Alexa, juguetes y peluches.

Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

Las diligencias y la evaluación mediante cámara Gesell

José Chuman explicó que la investigación requiere seguir los procedimientos establecidos para este tipo de denuncias. Entre ellos figuran las declaraciones de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez y la evaluación de la menor.

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“Primero, poner una intervención, proceder a conducir a los sujetos involucrados a la comisaría. Andrea San Martín está justamente rindiendo todos los pasos que establece el protocolo en este caso. ¿Cuál es? La declaración que tenga que brindar ella, la declaración del papá, seguramente, la referencia de la niña que se está llevando adelante a través de una cámara Gesell”, explicó.

El abogado detalló que la cámara Gesell permite recoger la declaración de una menor con la intervención de un psicólogo. El objetivo, según indicó, es determinar si existen elementos que puedan ser considerados como indicadores de violencia y analizar el contexto de los hechos denunciados.

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“¿Qué es una cámara Gesell? Una declaración a través de un vidrio, en la cual un psicólogo dirige este interrogatorio para lograr evidenciar si es que hay indicadores de violencia o no que tengan que ser, en este caso, objeto de análisis y verificar frente a qué contexto estamos”, señaló.

Chuman también se refirió a la detención de Andrea San Martín. De acuerdo con su explicación, la presunta flagrancia puede generar un plazo máximo de detención de hasta 48 horas mientras se realizan las diligencias iniciales.

“Ahora, consideremos que hay una detención porque es una situación latente. En flagrancia puede generar un plazo máximo de detención para Andrea hasta por cuarenta y ocho horas”, sostuvo.

Andrea San Martín asergura que tiene la conciencia tranquila tras grave denuncia de su expareja.

Andrea San Martín anunció que dará su versión

Luego de presentarse en la comisaría de Santa Felicia, Andrea San Martín fue trasladada a Medicina Legal de Lima Este. La influencer llegó esposada y evitó pronunciarse sobre el fondo de la denuncia ante las preguntas de los reporteros.

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“Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró antes de ingresar a la sede.

Tras completar esa diligencia, la influencer reiteró que brindará una conferencia de prensa cuando concluyan los procedimientos pendientes. “Voy a hacer una conferencia de prensa para explicarles todo, ahorita por tiempos no puedo”, manifestó.

Una reportera también le preguntó si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su hija. “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”, respondió Andrea San Martín.

La influencer fue trasladada posteriormente a la comisaría de Miraflores, donde permanecía detenida mientras continuaban las diligencias. La investigación deberá contrastar las declaraciones, las evaluaciones y los elementos recogidos por las autoridades antes de determinar las medidas que correspondan.

Andrea San Martín desciende de un vehículo durante una cobertura nocturna sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.