Daniel Barragán revela que su hermana no fue despedida, sino que renunció por “la presión” y para no incomodarlo

El Senador Daniel Barragán rompe su silencio y explica las circunstancias que llevaron a la renuncia de su hermana de un cargo en EsSalud. Asegura que fue una decisión personal ante la presión mediática y para evitar cuestionamientos.

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El senador Daniel Barragán, vocero de Obras en la Cámara Alta, afirmó que su hermana, María del Carmen Barragán Coloma, presentó su renuncia al cargo de asesora III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud debido a la presión mediática y política que generó su designación, y no como consecuencia de una decisión institucional.

“Yo sé que no es dada de baja. Dar de baja es cuando toma una decisión de un lado, del contratista. En este caso, yo tengo entendido, por lo que ella me ha comentado a mí, que por la presión que tenía y para no incomodar la relación que yo tengo aquí en el Congreso de la República, ella iba a renunciar”, declaró el senador en declaraciones recogidas por Canal N.

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Según dio a conocer el periodista Carlos Navea, la hermana del senador habría pedido su salida a la presidenta de EsSalud, Zulema Tomás, luego de que tomara conocimiento de que se difundiría un presunto caso de suplantación de identidad.

La salida se oficializó a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001407-PE-ESSALUD-2026, con fecha 22 de octubre, que establece de manera textual: “Se considera pertinente dar por concluida la designación conferida a doña María del Carmen Barragán Coloma en el cargo de confianza de asesor III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud”. La medida se produjo apenas cinco días después de que la abogada asumiera el puesto, el pasado 17 de octubre.

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“A mí me apena que mi hermana renuncie. Me apena mucho no porque necesite trabajo, sino que puede aportar a la administración del Estado y especialmente en Essalud, que era un lugar donde ella conoce”, sostuvo.

Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.

Admite coincidencia

El nombramiento de Barragán Coloma generó cuestionamientos desde el inicio porque se produjo dos días antes de que el senador Barragán asistiera a la Comisión de Constitución del Senado para participar del debate y la votación del dictamen de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. El parlamentario, que no integra esa comisión de manera titular, estuvo presente de forma presencial durante la sesión, en la que integrantes de la bancada de Obras respaldaron la propuesta del Gobierno.

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“Hablando sobre la pertinencia, lamentablemente, hay una coincidencia en que yo tomo una decisión en bien del país y justamente viene su nombramiento y vienen las suspicacias por parte de diferentes, lugares o de diferentes espacios donde piensan que ha sido un intercambio de favores. Y yo debo de aclarar a la opinión pública que jamás, en los años que yo tengo en la administración pública, jamás he referido a un familiar mío. Jamás”, apuntó.

Defendieron designación

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, salieron a defender en su momento la designación de María del Carmen Barragán Coloma como asesora III de la Presidencia Ejecutiva del organismo, luego de que el nombramiento generara cuestionamientos por su vínculo familiar con el senador Daniel Barragán, de la bancada de Obras. Ambos funcionarios coincidieron en que la incorporación respondió a “criterios técnicos” y descartaron cualquier acuerdo político vinculado con la votación del pedido de facultades legislativas que el Senado debatió dos días después del nombramiento.

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Zulema Tomás se pronunció por el despido de locadores de servicios. - Crédito EsSalud

“Soy yo quien ha traído a la doctora Barragán”, afirmó Tomás en una entrevista con Canal N. La funcionaria explicó que conoce a la abogada desde hace varios años, cuando ambas ejercían funciones en el ámbito de la salud infantil. “Yo no conozco al senador, yo conozco a la doctora María Barragán porque ella ha sido directora general de Inabif el año 2023 y yo era directora del INO San Borja”, detalló la funcionaria.