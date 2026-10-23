Perú

Corte Suprema admite casación de Alejandro Toledo para que cumpla su condena en casa

Sala Penal Suprema Permanente abre la posibilidad de que el expresidente de 81 años pueda afrontar sus procesos penales bajo arresto domiciliario por razones humanitarias

Exmdandatario se encuentra recluido en el penal Barbadillo.
Exmdandatario se encuentra recluido en el penal Barbadillo.
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El Poder Judicial admitió el recurso de casación del expresidente Alejandro Toledo y se abre la posibilidad de que cumpla su condena por el caso Interoceánica ya no en prisión, sino en su casa bajo arresto domiciliario.

Como se recuerda, Toledo se acogió a la Ley 32181, una de las denominadas leyes “procrimen” del anterior Congreso, para cumplir su sentencia en su domicilio. La referida norma modificó el Código Penal para establecer que los mayores de 80 años cumplen su condena bajo comparecencia con restricciones o arresto domiciliario “por razones humanitarias”.

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Sin embargo, tanto el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional como la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazaron su pretensión. La única alternativa que le quedaba a la defensa del exjefe de Estado era recurrir a la Corte Suprema.

Ahora la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró bien concedido el recurso de casación y decidirá finalmente si acepta los argumentos de Alejandro Toledo y ordena que cumpla su condena bajo detención domiciliaria o se queda en el penal de Barbadillo.

Fragmento de una resolución del Poder Judicial de Perú con líneas resaltadas en amarillo sobre el proceso penal a Alejandro Toledo
La Sala Penal Permanente de Perú declara bien concedido el recurso de casación de Alejandro Toledo sobre su solicitud de arresto domiciliario.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, los jueces supremos admiten la casación de Toledo por dos razones: la necesidad de interpretar una norma penal o procesal penal nueva para crear jurisprudencia, y la posible afectación al derecho a la libertad por una presunta incorrecta aplicación de la Ley 32181.

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Jurisprudencia

Si bien la Corte Suprema ya ha aplicado la Ley 32181 y ha sustituido una pena de prisión por arresto domiciliario, el caso de Alejandro Toledo es especial porque su sentencia no es firme.

Ese fue el motivo que invocó el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para rechazar en primera instancia el pedido. Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional dijo que la ley no especifica si se requiere que la condena sea firme, pero de todos modos desestimó la solicitud. Los jueces superiores dijeron que no podían modificar la forma de ejecución provisional de la condena en un incidente, sino que tenía que verse durante la apelación de la sentencia.

Ante esta falta de unidad de criterio, los jueces supremos decidieron que intervendrán en el caso. “Corresponde verificar (...) lo siguiente: (i) si la Sala Penal de Apelaciones incurrió en un defecto de motivación al no pronunciarse sobre los agravios expuestos en el recurso ordinario de apelación, referido a la interpretación del artículo 22 del Código Penal; y (ii) si se vulneró el derecho fundamental a la libertad personal, desde el principio de legalidad, en referencia a la interpretación del tercer párrafo del artículo 22 del acotado código”, se lee en la resolución.

Alejandro Toledo con bata médica celeste y mascarilla camina custodiado por agentes cerca de una reja azul y un vehículo
El expresidente Alejandro Toledo camina custodiado por agentes policiales durante su traslado al Hospital II Vitarte de EsSalud en Ate tras presentar problemas de salud.

El artículo 22 del Código Penal fue modificado por la Ley 32181 para introducir un tercer párrafo estableciendo que los mayores de 80 años, por razones humanitarias afrontarán su condena conforme a medidas de comparecencia o arresto domiciliario.

Tras la admisión del recurso de casación, la Sala Penal Suprema convocará audiencia donde la defensa de Alejandro Toledo y la Fiscalía podrán exponer sus argumentos. Luego se fijará fecha para la lectura de la decisión.

Piden indulto

La esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp, quien vive en Israel desde 2023 y enfrenta una orden de captura internacional y prisión preventiva por el caso Ecoteva, calificó el estado del expresidente como “muy grave” y detalló los padecimientos que, según su versión, afectan al exmandatario: un problema cardíaco, antecedentes de cáncer por el que fue operado en Estados Unidos y lo que describió como un “grave problema nuevo de neurología”.

“Tiene que cuidar su problema cardíaco, el problema de su cáncer”, declaró Karp, quien además atribuyó parte del deterioro a cuadros de estrés y ansiedad vinculados a la reclusión. “Temo mucho por su vida. Temo por la vida del único ser amado que me queda en la Tierra”, afirmó en declaraciones a RPP.

La exprimera dama dirigió un pedido directo a la actual mandataria: “Le hago mi pedido a Keiko Fujimori. Así como su papá murió en sus brazos, en su casa, no quiero que le pase algo malo a mi esposo”.

Karp sostuvo también que el penal carece de equipamiento adecuado para atender las dolencias de su esposo: “No hay las máquinas necesarias para cuidarlo. Él tiene problemas cognitivos que tienen que ser tratados por médicos especializados”.

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