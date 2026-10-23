Perú

¿Quién es Andrés Roca Rey, el torero peruano que estuvo envuelto en un triángulo amoroso de la alta sociedad española?

Una de las principales figuras del toreo vuelve a captar la atención de la prensa española tras el final de su relación con Tana Rivera y las versiones sobre un presunto triángulo amoroso.

¿Quién es Andrés Roca Rey, el torero peruano que envuelto en triángulo amoroso de la alta sociedad española?
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Andrés Roca Rey, una de las figuras del toreo mundial, volvió a ocupar la atención de la prensa española luego de que su ruptura con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, derivara en versiones sobre un presunto triángulo amoroso dentro de un grupo cercano de amigos.

El matador peruano también fue noticia por la celebración de su cumpleaños número 30 en su finca La Consentida, ubicada en Gerena, Sevilla. La fiesta generó quejas de vecinos por la música y el uso de pirotecnia, situación que fue trasladada por el Ayuntamiento a la Policía Local para que determine si se cumplieron las ordenanzas correspondientes.

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Mientras se multiplican las informaciones sobre su vida sentimental en medios españoles, Andrés Roca Rey mantiene un bajo perfil. El torero compartió un mensaje en redes sociales con una canción sobre una ruptura, aunque no se refirió de manera directa a Tana Rivera ni confirmó las versiones difundidas sobre su entorno personal.

¿Quién es Andrés Roca Rey?

Andrés Roca Rey Valdez nació el 21 de octubre de 1996 en Lima. El peruano pertenece a una familia vinculada con el mundo taurino: es hijo de Fernando Roca Rey Müller, hermano menor del también torero Fernando Roca Rey y sobrino del rejoneador José Antonio Roca Rey.

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Por su lado materno, es nieto de Gladys Zender, Miss Universo 1957. Su vínculo con la tauromaquia se remonta también a su abuelo, quien fue administrador de una plaza de toros.

Roca Rey se trasladó a España durante su juventud para formarse en el toreo. Tomó la alternativa el 19 de septiembre de 2015 en Nîmes, Francia, con Enrique Ponce como padrino. Un año después confirmó su alternativa en la Plaza de Las Ventas, en Madrid.

Con el paso de los años, se consolidó como uno de los diestros con mayor presencia dentro del circuito taurino contemporáneo. Sus presentaciones lo llevaron a ocupar un lugar destacado en carteles de España y otros países, mientras su vida personal comenzó a captar también el interés de la prensa dedicada a la alta sociedad española.

Andrés Roca Rey tomó la alternativa en 2015 y confirmó su alternativa en la Plaza de Las Ventas un año después.
Andrés Roca Rey tomó la alternativa en 2015 y confirmó su alternativa en la Plaza de Las Ventas un año después.

La ruptura con Tana Rivera

La relación entre Andrés Roca Rey y Tana Rivera se hizo pública en abril de este año. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera asistió a una corrida del torero en Brihuega, Guadalajara, una aparición que confirmó las especulaciones sobre el romance.

Durante los meses siguientes, la pareja fue captada en distintos momentos y disfrutó de una escapada a Cádiz. La relación también generó rumores de boda, pero el vínculo terminó luego de aproximadamente seis meses.

Según la revista ¡HOLA!, la ruptura se produjo después de una discusión ocurrida el 9 de octubre en Valencia. Ambos habían viajado a esa ciudad porque Roca Rey tenía previsto participar en una corrida, pero ese conflicto habría marcado el final de su relación.

Tras conocerse la separación, Tana Rivera evitó brindar detalles. “No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada”, expresó la joven al ser consultada sobre su situación sentimental.

Francisco Rivera, padre de Tana, también se pronunció sobre el tema. “Las relaciones son complicadas en general, las de un torero más. No es el fin del mundo”, declaró. Además, señaló que entre su hija y el peruano existiría afecto, pese a la ruptura.

Por su parte, Cayetano Martínez de Irujo, tío materno de Tana Rivera, contó que habló con su sobrina luego de conocer la noticia. “Hablé con ella cuando me enteré del suceso y hablé con ella para felicitarla. Porque yo quiero mucho a Tana”, manifestó.

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El mensaje de Roca Rey que alimentó las especulaciones

Andrés Roca Rey no se ha referido directamente al término de su relación. Sin embargo, compartió una publicación en sus redes sociales que fue interpretada por algunos seguidores como una referencia al momento sentimental que atraviesa.

“Tarde de lluvia”, escribió junto a un corazón y una fotografía en la que aparece con una muleta y una espada sobre el albero. El torero acompañó la imagen con la canción Cuando los hombres lloran, de Taburete.

La parte elegida de la composición incluyó frases como: “Habrá que echar más corazón. Esto no fue culpa de ninguna droga. Así es como se ve cuando los hombres lloran. Me tocó llorarte casi para siempre”.

El mensaje se difundió pocos días después de la ruptura y coincidió con fechas especiales para ambos. Tana Rivera cumplió 27 años el 16 de octubre, mientras que Andrés Roca Rey celebró sus 30 años el 21 de octubre.

Según ¡HOLA!, Tana Rivera tenía previsto celebrar su cumpleaños el 17 de octubre en La Consentida, la finca del torero ubicada en Gerena. Sin embargo, habría cancelado ese plan luego de la ruptura y optado por una celebración más íntima en Sevilla.

Roca Rey compartió un mensaje en redes sociales con una canción que seguidores vincularon con el fin de su romance.
Roca Rey compartió un mensaje en redes sociales con una canción que seguidores vincularon con el fin de su romance.

Las versiones sobre un supuesto triángulo amoroso

La ruptura abrió paso a distintas versiones en programas, redes sociales y medios especializados en la crónica social española. Una de ellas sostiene que Roca Rey habría sido vinculado sentimentalmente con una mujer de su entorno cercano, quien formaría parte del mismo grupo de amigos que Tana Rivera.

Las versiones difundidas también mencionan a Manuel Vega, expareja de Tana Rivera y empresario sevillano vinculado con el rubro de restaurantes y discotecas. Según lo comentado en espacios de entretenimiento, la historia despertó interés porque los involucrados pertenecerían a círculos sociales cercanos.

Asimismo, se ha mencionado que la joven con la que se ha relacionado al torero era amiga de Tana Rivera y que, incluso, habría compartido vivienda con una expareja de Roca Rey. Estas informaciones corresponden a versiones de prensa y no han sido confirmadas públicamente por el matador ni por las personas mencionadas.

El interés mediático se explica, en parte, por el entorno de Tana Rivera. La joven es nieta de la duquesa de Alba e hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, integrante de una conocida dinastía taurina española.

Roca Rey también fue vinculado anteriormente con Victoria Federica, aunque ambos aclararon que mantenían una amistad. Ahora, el fin de su relación con Tana Rivera lo volvió a colocar en las portadas de los medios dedicados al entretenimiento y a la alta sociedad.

Andrés Roca Rey, Tana Rivera y Marina Díaz
Andrés Roca Rey, Tana Rivera y Marina Díaz

La fiesta de cumpleaños bajo investigación

Mientras la prensa española informaba sobre su ruptura, Roca Rey siguió adelante con la celebración de sus 30 años en La Consentida. La reunión se realizó el miércoles 21 de octubre y, según se difundió en el programa Y ahora Sonsoles, comenzó alrededor de las 19.00 y se extendió hasta la madrugada siguiente.

La fiesta incluyó mariachis, un DJ y pirotecnia. Algunos residentes de Gerena expresaron su malestar por el ruido de la música y las explosiones de los fuegos artificiales.

Las quejas fueron presentadas ante el Ayuntamiento de Gerena, que trasladó el caso a la Policía Local. La investigación busca determinar si existió autorización para utilizar artículos pirotécnicos y si la celebración cumplió con las ordenanzas vigentes.

“La Policía ha tenido que abrir una investigación”, indicó la periodista Gema López en Y ahora Sonsoles. Según la información difundida por el programa, no se habría solicitado un permiso para el espectáculo pirotécnico.

La apertura de diligencias no supone que se haya establecido una infracción. La Policía Local deberá revisar las circunstancias de la fiesta, las posibles autorizaciones y las normas aplicables a este tipo de actividades.

Roca Rey no se pronunció sobre las quejas de los vecinos ni sobre la investigación. En sus redes sociales, solo publicó un breve mensaje: “Gracias por todos los mensajes de cumpleaños que he recibido”.

La fiesta incluyó mariachis, música a cargo de un DJ y fuegos artificiales, según imágenes y reportes difundidos en televisión.
La fiesta incluyó mariachis, música a cargo de un DJ y fuegos artificiales, según imágenes y reportes difundidos en televisión.

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