Perú

Metropolitano tendrá más ventilación, toldos y bebederos: la ATU anuncia medidas ante los efectos del fenómeno El Niño

El plan también contempla acciones preventivas en corredores, líneas del Metro, taxis y buses regulares para reducir los riesgos que enfrentarán pasajeros, conductores y personal de campo en Lima y Callao

Metropolitano busca salir de etapa preoperativa: ATU plantea compra de casi 600 buses nuevos. (Foto: Agencia Andina)
Metropolitano busca salir de etapa preoperativa: ATU plantea compra de casi 600 buses nuevos. (Foto: Agencia Andina)
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Las altas temperaturas pueden complicar los viajes diarios en el transporte público de Lima y Callao, en especial en los buses con ventilación limitada y durante las horas de mayor demanda. Ante los efectos previstos del fenómeno El Niño, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció medidas para mejorar las condiciones de viaje y prevenir emergencias relacionadas con el calor.

El plan contempla cambios en los buses del Metropolitano, la instalación de bebederos en sus principales terminales y el incremento del personal destinado a atender situaciones de emergencia. Las acciones también incluyen a los corredores complementarios, el transporte público regular, los taxis y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima.

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La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la ATU, como parte de su estrategia para garantizar la continuidad del servicio ante posibles emergencias climáticas. Según informó la entidad el 23 de octubre, el plan reúne medidas preventivas ya ejecutadas y otras que se reforzarán en el corto plazo para proteger a pasajeros, conductores y personal de campo.

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.
Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta.

Metropolitano tendrá mejoras en la ventilación y bebederos en sus terminales

Una de las principales medidas anunciadas por la ATU consiste en instalar más deflectores en los buses del Metropolitano y adecuar los vidrios y topes de las ventanas para facilitar una mayor circulación del aire. Estos cambios buscan mejorar la ventilación dentro de las unidades frente a las altas temperaturas que pueden afectar a los pasajeros durante sus desplazamientos.

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Las acciones también llegarán a las estaciones y terminales. La entidad implementará toldos en algunas estaciones y colocará bebederos en los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a los usuarios durante sus viajes. Además, prevé incrementar la presencia de personal médico y samaritano para responder ante posibles emergencias.

Flota de autobuses blancos articulados y un autobús amarillo estacionados en un patio. Al fondo se observan edificaciones sobre un cerro bajo cielo despejado
Una flota de autobuses del Metropolitano en un patio de operaciones en Lima se prepara para el programa Impulso Mujer que incorpora a mujeres conductoras. (ATU)

En un video difundido en su cuenta de X, la ATU destacó que el plan contempla una “mejor ventilación en los buses del Metropolitano” y “bebederos públicos en las estaciones”. La institución también señaló que reforzará la coordinación con las municipalidades frente a la ola de calor. A estas acciones se sumará la capacitación de conductores para reconocer y atender oportunamente a pasajeros con síntomas de golpe de calor.

Corredores complementarios y líneas del Metro tendrán medidas preventivas

El plan de contingencia también comprende a los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado. En estos servicios se establecerán rutas de desvío para mantener la circulación de los buses ante eventuales inundaciones, huaicos u otras afectaciones en las vías. La medida busca reducir el riesgo de interrupciones cuando las condiciones climáticas dificulten el tránsito.

En las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, la ATU reforzará la limpieza y revisión de los sistemas de drenaje, bombas y canales en los accesos. Estas labores buscan prevenir aniegos que puedan afectar la operación ferroviaria, con especial atención a la infraestructura subterránea de la Línea 2. La entidad también informó sobre trabajos de impermeabilización de techos y limpieza de canaletas en el Metropolitano.

Otra medida será orientar a los operadores del transporte público y los taxis para que revisen el estado de los motores y los sistemas de ventilación y refrigeración de sus vehículos. Estas inspecciones buscan prevenir sobrecalentamientos que comprometan la seguridad de los pasajeros o la continuidad del servicio durante los periodos de altas temperaturas.

Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes
Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes| ATU

ATU identificará zonas vulnerables ante inundaciones y huaicos

Ante el riesgo de lluvias intensas, la autoridad señalizará las vías expuestas a inundaciones, entre ellas pasos a desnivel, puentes y sectores cercanos al río Rímac. La finalidad es advertir a los conductores sobre los puntos vulnerables y reducir la posibilidad de que las unidades queden inmovilizadas por la acumulación de agua o el incremento del caudal.

Para apoyar estas labores, la ATU implementó un geovisor de zonas de riesgo que reúne información histórica sobre las afectaciones ocasionadas por el fenómeno El Niño. La herramienta permite localizar sectores vulnerables, monitorear la ubicación de las unidades de transporte cercanas a esos puntos y diseñar rutas de contingencia cuando sea necesario modificar los recorridos habituales.

El seguimiento se complementará con las alertas del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) y la coordinación con los operadores del sector. De acuerdo con la ATU, estas acciones forman parte de su plan de gestión del riesgo de desastres, orientado a reducir los efectos de las emergencias climáticas y mantener operativos los servicios de transporte público en Lima y Callao.

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