Gino Vegas se defiende tras filtrarse balances económicos de la Federación Peruana de Vóley y adelanta medidas: “Eso es sancionable”

El presidente de la FPV rompió su silencio sobre el tema polémico de los últimos días. Créditos: Mate Galáctico.

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Gino Vegas se ha convertido en una de las figuras más cuestionadas del vóley peruano en los últimos años. El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV) ha recibido críticas e, incluso, pedidos para que deje el cargo a raíz de los resultados de las selecciones nacionales.

El dirigente volvió a quedar bajo cuestionamientos luego de que un medio de comunicación difundiera los balances económicos de la FPV, con información sobre los ingresos y gastos de la institución. Vegas se refirió al tema durante una llamada con el programa Mate Galáctico.

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“Para tranquilidad de todos, el manejo de las cuentas de la federación está totalmente claro y transparente. No es que cualquier persona pueda enviar una carta y pedir información. Imagínate que tú o yo decidiéramos escribirle a una gran empresa para que nos brinde sus datos, argumentando razones de transparencia. Eso no es factible”, fueron sus primeras palabras.

El directivo sostuvo que la Federación Peruana de Vóley es una institución privada y que la revisión de sus registros económicos corresponde a sus miembros de base, entre ellos los presidentes de las ligas distritales.

“Primero, porque la federación es una asociación privada y se debe a sus miembros de base, que son las ligas distritales. Las ligas distritales reciben la información cuando se aprueban los balances y, previa coordinación, siempre tienen la posibilidad de acceder a la federación para revisar lo que consideren necesario en la propia oficina”, señaló.

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Vegas cuestionó la difusión de las cifras y consideró que los balances no fueron interpretados de manera adecuada. “Aquí hay alguien que se está tomando atribuciones que no le corresponden. A mí me preocupa que se haya hecho una interpretación totalmente equivocada de los balances, lo que evidencia desconocimiento sobre temas financieros y contables”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la FPV adelantó que podría haber medidas contra la persona que habría compartido la información. “Además, aparentemente alguien entregó ese balance, y eso llevaría a pensar que podría tratarse de algún presidente de liga. Eso también es sancionable, porque esa información pertenece a la organización y es de uso interno. No corresponde que se publique abiertamente ni de forma ligera, como se ha pretendido”, concluyó.

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Gino Vegas se defiende tras filtrarse balances económicos de la Federación de Vóley y adelanta medidas.

Gino Vegas habla de su gestión al mando de la FPV

En otro programa, Gino Vegas resaltó el saneamiento económico de la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) al hacer un repaso de su gestión y abordar su continuidad en el cargo. Según el dirigente, uno de los principales logros de su administración fue evitar que la entidad entrara en quiebra.

Vegas asumió la presidencia de la FPV en 2021 y fue reelegido en octubre de 2024 para un segundo mandato, que concluirá dentro de dos años. Además, se pronunció sobre la posibilidad de postular a un nuevo periodo al frente del organismo rector del vóley peruano.

“Bueno, Gino Vegas va a hacer lo máximo hasta el 2028, porque ya no da más. Hay que darle oportunidad también a toda la gente que viene atrás. El deporte de voleibol y el fútbol son los deportes más representativos del país y, en ese sentido, estás en el ojo de todo el mundo. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional”, declaró en una entrevista con el programa Se formaron las parejas.

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El mandamás se refirió a su gestión al mando del máximo ente del voleibol nacional. (Movistar Deportes)

El presidente de la FPV también recordó la situación que encontró al inicio de su gestión y las dificultades que enfrentó para superar la crisis financiera de la institución.

“Yo siento que recién estoy haciendo lo que me hubiera podido gustar hacer. Sabes que los casi tres primeros años no pude dedicarme a nada porque había que salvar el barco y apagar todos los incendios que día a día se presentaban, pero agradezco de alguna manera esa vivencia porque a mí me ha dado la posibilidad de todo un aprendizaje. Poder manejar y aplicar cosas que muchas las tenía en concepto; cuando asistí a cursos de capacitación de la Federación Internacional de Manejo Deportivo, hablaban del manejo en época de crisis”, comentó.

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