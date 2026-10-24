Más de la mitad de los peruanos que compran parlantes elige la misma marca

Una consumidora examina las especificaciones en la caja de unos auriculares inalámbricos en el pasillo de una tienda de electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Anderson Oliveira, director de Marketing de Harman para Sudamérica, compañía propietaria de JBL, destacó que la marca alcanzó más del 53% de cuota de mercado en Perú dentro del segmento de parlantes y audio portátil.

La marca de EEUU fue fundada en 1946 por el ingeniero de audio James Lansing. Desarrolló tecnologías de amplificación de sonido que, según explicó Oliveira, todavía se utilizan en la actualidad. La compañía estuvo presente en hitos históricos de la industria del entretenimiento, entre ellos la llegada del cine sonoro y el festival de Woodstock, eventos que marcaron la relación de la marca con la música en vivo y los grandes espectáculos.

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La empresa también participó en la instalación de sistemas de audio para festivales masivos como Rock in Río, en Brasil, y mantiene acuerdos con la escudería de Fórmula 1 Ferrari a través de su línea JBL Professional, que equipa el sonido interior de los vehículos de la marca italiana. Con el correr de las décadas, la compañía expandió su catálogo hacia productos de consumo masivo, entre ellos auriculares deportivos y de uso cotidiano, parlantes portátiles con Bluetooth —como la línea Partybox—, sistemas de sonido para el hogar, barras de sonido, bandejas giratorias para vinilos y una línea de audio de alta gama orientada a sistemas de cine en casa.

Anderson Oliveira, director de Marketing de Harman para Sudamérica, compañía propietaria de JBL

La estrategia local para conectar con el consumidor peruano

Para su operación en Perú, la marca dispone de un canal de venta directa a través de su sitio web, administrado por el distribuidor local, y de redes sociales con contenido específico para el público peruano. Oliveira explicó que, aunque el español es el idioma común en gran parte de Latinoamérica, cada mercado presenta particularidades que requieren mensajes diferenciados. El directivo vinculó el buen desempeño de la marca en Perú con el gusto del público local por la música y las celebraciones sociales.

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Inteligencia artificial aplicada a los productos de audio

La compañía incorporó inteligencia artificial a varias líneas de su portafolio con el objetivo de adaptar el sonido de manera automática según el tipo de música reproducida. Oliveira detalló que los parlantes más recientes ajustan la ecualización de forma dinámica, un cambio que mejora tanto la calidad de reproducción como la eficiencia energética de las baterías.

Digital artificial intelligence blue human eye formed by fiber optics. Futuristic technology concept 3d Illustration render.

Entre los lanzamientos presentados se encuentra la Bandbox, un dispositivo orientado a músicos que permite conectar guitarra y micrófono, con una función de separación de pistas basada en inteligencia artificial desarrollada por Moisés, una empresa de software latinoamericana. Esta tecnología permite aislar la voz o el instrumento de una canción para practicar junto a una grabación original. La compañía también presentó sus auriculares Open Sound, de tipo open ear, que dejan el canal auditivo despejado y permiten al usuario mantenerse atento al entorno mientras escucha música.

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El desempeño de JBL en los mercados de la región

Según los datos presentados por Oliveira, Argentina registra más del 50% de cuota de mercado para JBL, resultado de un trabajo sostenido en experiencia de marca y calidad de producto. En Colombia, la participación supera el 40%, mientras que en Chile la cifra asciende a más del 45%. El directivo atribuyó estos resultados a una estrategia de proximidad con el consumidor en cada país.

Brasil representa el mercado más consolidado de la compañía en la región, con más del 70% de cuota de mercado, luego de una historia de dieciséis años que comenzó con la adquisición de una empresa local en 2010. Oliveira señaló que Perú también muestra un avance sostenido, con una participación que ya supera el 50%, apoyado en la expansión de la presencia de la marca en las principales cadenas de retail del país.

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Varios electrodomésticos y dispositivos digitales interconectados equipan la sala de estar y la cocina de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las novedades presentadas en Lima se encuentra la Partybox Ultimate 2, segunda generación de esta línea de parlantes de alta potencia, que llegó al mercado peruano el 22 de octubre. El equipo cuenta con 1.500 vatios de potencia, karaoke integrado con inteligencia artificial, panel de iluminación sincronizada con la música y conectividad Wi-Fi a través de la aplicación JBL One, que permite vincular el dispositivo con otros equipos del hogar. El modelo incorpora, además, dos subwoofers.

Oliveira sostuvo que la eficiencia de un parlante no depende únicamente de la potencia declarada, sino de la calidad de la presión sonora que genera. “Van a poder sentir que la presión de sonido, la calidad, la eficiencia del producto es altísima en el mercado”, afirmó el directivo durante la presentación. El resto del portafolio de parlantes portátiles de la marca, incluidas las series Go, Charge y Flip, mantiene certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo, además de función de batería externa (powerbank).

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La visión de la compañía sobre el crecimiento regional

Consultado sobre las razones detrás de la elección de la marca por parte del consumidor peruano, Oliveira sostuvo que la decisión responde principalmente a la percepción de calidad y confiabilidad del producto. El directivo explicó que la estrategia de la compañía combina el desarrollo de nuevos productos con inversión sostenida en distribución, presencia local y canales de venta directa.

Una persona duerme en su cama mientras un altavoz situado en la mesa de noche emite ondas sonoras que se expanden por la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oliveira indicó que, antes de la incorporación de un equipo local en Perú, la operación de JBL dependía exclusivamente de la distribución regional. En la actualidad, la compañía cuenta con personal propio en el país, agencias locales de comunicación, redes sociales segmentadas y una plataforma de venta directa al consumidor. “Tenemos que democratizar el audio”, señaló el directivo, en referencia a la estrategia de la empresa de ofrecer productos de distintos rangos de precio para cubrir diferentes perfiles de consumo. La compañía JBL celebra en 2026 el aniversario número 60 de su fundación.

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Un jugador de videojuegos utiliza una computadora con auriculares y teclado iluminado, en un mercado peruano que prioriza la baja latencia y la estabilidad de red. (Difusión)