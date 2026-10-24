Examen de admisión San Marcos 2027-I: la hora límite que dejará fuera a los postulantes este sábado 24 y domingo 25 de octubre

Cientos de jóvenes esperan su turno en las diversas puertas para ingresar a la Ciudad Universitaria de la UNMSM, marcando el comienzo del último día de exámenes. - Crédito: UNMSM

Guardar

A poco de que inicien las nuevas pruebas del examen de admisión San Marcos 2027-I, te recordamos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) habilitará el ingreso a la Ciudad Universitaria solo por dos horas y media tanto el sábado 24, como el domingo 25 de octubre. Después de esa hora, “no se permitirá el ingreso de postulantes por ningún motivo”, según la disposición comunicada para el proceso.

Las jornadas corresponden a las carreras de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana, el sábado, y a Medicina Humana, el domingo.

PUBLICIDAD

En total, el proceso de admisión 2027-I ofrece 2.581 vacantes para 28.829 postulantes inscritos. La universidad ya realizó las evaluaciones de las áreas D, E, B y C durante el fin de semana anterior y ahora concentra sus controles en los aspirantes que acudirán a estas dos fechas.

El ingreso será hasta las 8.30 a. m. en ambas jornadas

El horario de ingreso al examen de San Marcos será el mismo en ambas jornadas. Los accesos abrirán a las 6.00 a. m., mientras que el cierre está fijado para las 8.30 a. m. El intervalo comprende dos horas y media para pasar por los filtros de identidad y dirigirse al aula asignada. La institución estableció ese margen para ordenar la llegada de quienes rendirán la prueba.

PUBLICIDAD

La separación de fechas permite distribuir a los participantes según la carrera seleccionada en su inscripción. Antes de salir, los aspirantes pueden revisar el día que les corresponde, el recorrido hacia el campus y los papeles exigidos para el control de ingreso.

Las puertas del Campus de la UNMSM se cerrarán a las 8:30 a.m. - Crédito: UNMSM

El carné impreso y el DNI vigente serán obligatorios

El documento central es el carné de postulante, que debe estar impreso en una hoja tamaño A4. Incluye una declaración jurada que se debe presentar sin firma ni huella dactilar. Ambos registros se colocarán dentro del aula, ante el docente o veedor. También será obligatorio mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original, vigente y actualizado. Quienes tengan nacionalidad extranjera deberán portar un pasaporte o carné de extranjería que mantenga vigencia.

PUBLICIDAD

Si el DNI se perdió o fue robado, el postulante puede llevar el certificado de inscripción C4 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) u otro documento oficial que acredite el trámite. Los menores de edad deberán sumar una declaración jurada impresa y firmada por el padre, la madre o el apoderado, cuando corresponda. Tener esos documentos listos desde la noche anterior evita búsquedas de última hora.

La UNMSM también fijó restricciones sobre prendas y accesorios para el examen de admisión. No se permitirá el uso de gorras, casacas o poleras con capucha, jeans ni pantalones tipo cargo con bolsillos laterales grandes.

PUBLICIDAD

Los postulantes tampoco deberán llevar aretes, piercings, anillos, pulseras o collares. El calzado no puede tener hebillas ni adornos metálicos. Quienes tengan el cabello largo deberán recogerlo; además, el peinado no debe cubrir orejas ni frente.

Los objetos quedan fuera del control. Teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas y cámaras están prohibidos, como mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, alimentos, bebidas y materiales de estudio. La universidad entregará lápices, borradores, tajadores y lapiceros durante la evaluación. Los ingresantes podrán recoger la constancia de ingreso entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026.