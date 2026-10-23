Juntos por el Perú demandará ante el TC la inconstitucionalidad de la ley de facultades por incorporaciones del Senado

Tribunal Constitucional

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Juntos por el Perú (JP) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de delegación de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciuadadana y Fenómeno El Niño.

El Grupo Parlamentario de Senadores de la agrupación difundió un pronunciamiento en el que cuestiona el trámite seguido para ampliar el alcance de la norma, inicialmente consensuada por la Cámara de Diputados en 20 puntos y aprobada finalmente por el Senado con 27.

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El comunicado sostiene que “ni pacto de caballeros ni buena fe pueden estar por encima de la Constitución y el Reglamento” y advierte que, “sin respeto al orden constitucional y a las reglas del debate parlamentario, no hay respaldo ni acuerdo alguno”. La bancada responsabiliza a la ausencia de liderazgo institucional del Gobierno fujimorista, al que acusa de no resolver sus falencias mediante la delegación de facultades.

“Juntos por el Perú, a través de sus senadores, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado de la República”, se lee en el pronunciamiento.

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Un comunicado de Juntos por el Perú en el Congreso de la República anuncia una demanda ante el Tribunal Constitucional por la concesión de facultades extraordinarias en el país.

De las 27 materias comprendidas en la norma, 20 provienen del texto original remitido por la Cámara de Diputados. Las siete restantes fueron añadidas por la Comisión de Constitución del Senado, que amplió el alcance de la delegación sin requerir una nueva aprobación de la Cámara Baja. Entre los puntos incorporados figuran la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad, un mecanismo de libertad vigilada para personas condenadas por sicariato, extorsión y delitos de crimen organizado, y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Fuerza Popular y Renovación Popular votaron en bloque a favor del dictamen, con 22 y 8 votos respectivamente. En el Partido del Buen Gobierno, cinco de sus siete senadores se abstuvieron, mientras que Juver Flores y Jorge Gavidia respaldaron la propuesta. En Obras, tres senadores votaron a favor y uno se abstuvo. Juntos por el Perú, con 14 integrantes, y Ahora Nación, con cuatro, rechazaron el texto en bloque.

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Diputados también evalúa acudir al TC

El cuestionamiento al procedimiento no se limita al Senado. Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados también evalúan recurrir al Tribunal Constitucional por las modificaciones introducidas por la Cámara Alta al dictamen original. El diputado Fernando García, de Buen Gobierno, confirmó que la posibilidad “se ha discutido” al interior de su bancada, aunque aclaró que todavía no se dialogó con otras agrupaciones al respecto.

Diputada de Ahora Nación criticó incorporación de puntos no aprobados por la Cámara de Diputados al texto de facultades delegada al Gobierno. Video: Canal N

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, señaló que en su bancada aún no se definió una posición formal sobre una eventual demanda, aunque reconoció que corresponde “evaluar los diferentes mecanismos legales” frente a lo que considera infracciones al Reglamento y a la Constitución durante la votación de las facultades.

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“Tendremos que buscar los mecanismos, pero más allá de eso, seguiremos actuando en consecuencia de lo que dice la legalidad y de lo que ha sido el mandato del pueblo. Tendremos que evaluarlo. Yo no le puedo dar una opinión sin haberla reflexionado junto al resto de integrantes de mi bancada, pero definitivamente tenemos una posición clara en defensa de las instituciones”, dijo Huilca.

Promulgada, pero mal

El último jueves, la presidenta Keiko Fujimori promulgó la ley de delegación de facultades. Sin embargo, llamó la atención la forma en cómo fue enviada por el presidente del Senado.

Miguel Torres, presidente del Congreso, remitió la autógrafa con la introducción “El Senado de la República ha dado la Ley siguiente”, cuando, coinciden expertos, tuvo que ser “El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente”.

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