Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
21.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
20.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
19.30 Colombia, Ecuador y Perú
18.30 México
02.30 (viernes) España
*Televisarán en Argentina Telefé, Fox Sports y Disney+
Estudiantes de La Plata recibió el visto bueno del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras el pedido por Marcos Rojo y podrá tenerlo disponible para la revancha contra Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores. El defensor, que firmó como refuerzo días atrás proveniente de Racing, no había sido habilitado por Conmebol y faltó en el choque de ida que terminó con un empate 0-0 en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
Probables formaciones:
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina
El Fla y el Pincha, por el desquite en el Maracaná:
Luego del 0-0 en La Plata, Flamengo y Estudiantes definirán la serie para determinar al segundo finalista de la Libertadores 2026 (ayer Palmeiras eliminó a Fluminense por penales). Los dirigidos por el Cacique Medina sueñan con dar el golpe en el mítico estadio para ir en busca de una nueva final de América y mantener la ilusión de ganar la quinta Copa de su historia. Dirigirá el uruguayo Gustavo Tejera.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la semifinal revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores!