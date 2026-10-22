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Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha va por un triunfo para meterse en el duelo decisivo ante Palmeiras. Arrancará a las 21.30

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Horarios del partido:

21.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

19.30 Colombia, Ecuador y Perú

18.30 México

02.30 (viernes) España

*Televisarán en Argentina Telefé, Fox Sports y Disney+

13:30 hsHoy

Estudiantes de La Plata anunció que Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar la revancha de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo

El defensor que llegó en los últimos días desde Racing no había sido habilitado por Conmebol y se perdió el partido de ida. Sin embargo, un fallo del TAS le permitirá estar presente este jueves

Marcos Rojo, que jugó el fin de semana por la Liga Profesional, podrá disputar la revancha ante Flamengo (Fotobaires)
Marcos Rojo, que jugó el fin de semana por la Liga Profesional, podrá disputar la revancha ante Flamengo (Fotobaires)

Estudiantes de La Plata recibió el visto bueno del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras el pedido por Marcos Rojo y podrá tenerlo disponible para la revancha contra Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores. El defensor, que firmó como refuerzo días atrás proveniente de Racing, no había sido habilitado por Conmebol y faltó en el choque de ida que terminó con un empate 0-0 en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Leer la nota completa
12:58 hsHoy

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina

12:56 hsHoy

El Fla y el Pincha, por el desquite en el Maracaná:

Luego del 0-0 en La Plata, Flamengo y Estudiantes definirán la serie para determinar al segundo finalista de la Libertadores 2026 (ayer Palmeiras eliminó a Fluminense por penales). Los dirigidos por el Cacique Medina sueñan con dar el golpe en el mítico estadio para ir en busca de una nueva final de América y mantener la ilusión de ganar la quinta Copa de su historia. Dirigirá el uruguayo Gustavo Tejera.

12:54 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la semifinal revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores!

(REUTERS/Agustin Marcarian)
(REUTERS/Agustin Marcarian)

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