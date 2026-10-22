Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

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Escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club para los partidos: la respuesta de una fotógrafa Sportivo Ameliano prohibió escotes, shorts y el uso del ombligo descubierto para cubrir sus encuentros, hasta que el propio presidente del club desautorizó la medida