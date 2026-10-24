Perú Deportes

Las 3 bajas confirmadas de Alianza Lima para duelo con CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

Pablo Guede realizará cambios obligados a su alineación para enfrentar al recién ascendido de visita este domingo 25 de octubre

Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua de visita por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua de visita por el Torneo Clausura 2026
Guardar

El Torneo Clausura 2026 está en la recta final y varios equipos están luchando para quedarse con el trofeo. Alianza Lima tendrá que hacer lo suyo frente CD Moquegua este domingo 25 de octubre en condición de visita, este choque vale más de tres puntos.

Pablo Guede tendrá que idear la mejor estrategia para asegurar el triunfo, pero deberá superar las ausencias que tendrá ante el recién ascendido. El DT no podrá contar con 3 jugadores claves: Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero; todos por lesión.

PUBLICIDAD

“Yo no creo que Alianza haga muchos cambios con relación al partido con Grau, salvo la ausencia de Esteban Pavez, que yo creo que podría ir Jesús Castillo. No van a viajar Antoni, Pavez y Paolo Guerrero. Y como central tendría que ir Gianfranco Chávez, porque Nico Díaz no se sabe en realidad por el tema del oído; es medio complicado”, informó Ana Lucía Rodríguez en L1 Max.

Los 'blanquiazules' visitarán al recién ascendido este domingo 25 de octubre. (L1 Max)

Ninguno será considerado en la convocatoria para viajar a la ciudad moqueguana, y no es la única mala noticia. Nico Díaz es duda y no se sabe si terminará metiéndose en la nómina debido al problema de salud que lo aqueja.

PUBLICIDAD

“No es laberintitis. Es un tema de la estabilidad, que si hace un movimiento brusco, le puede generar mareos. Eso fue lo que le pasó el otro día en el calentamiento”, añadió la periodista.

Nicolás Díaz – Pablo Guedes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 octubre
La preparación en Cieneguilla dejó novedades en el plantel de Alianza Lima, que busca llegar con más variantes a su próximo compromiso oficial del campeonato. (Alianza Lima)

¿Esteban Pavez reaparecerá frente Sporting Cristal?

Esteban Pavez se perderá dos partidos de Alianza Lima tras sufrir un desgarro muscular de primer grado en el triunfo por 3-1 ante Atlético Grau. El volante chileno inició un proceso de rehabilitación y permanecerá fuera de las canchas durante un periodo estimado de dos semanas.

La ausencia de Pavez afectaría la planificación del equipo blanquiazul para los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026. De acuerdo con el plazo previsto para su recuperación, el mediocampista no estaría disponible ante CD Moquegua ni Sporting Cristal, mientras el conjunto victoriano intenta mantenerse en la pelea por el campeonato.

Esteban Pavez aporta fuerza y equilibrio en el centro del campo. - Crédito: Alianza Lima
Esteban Pavez aporta fuerza y equilibrio en el centro del campo. - Crédito: Alianza Lima

El futbolista sintió molestias durante el duelo frente al elenco piurano, correspondiente a la fecha anterior. Aunque intentó continuar en el campo, el mediocampista fue sustituido antes del inicio del segundo tiempo.

Los exámenes médicos posteriores determinaron el alcance de la lesión. El desgarro obligará al jugador a cumplir un trabajo de recuperación antes de volver a ser considerado por el comando técnico.

Canal TV para ver Alianza Lima vs CD Moquegua

Los aficionados podrán seguir el próximo compromiso por L1 MAX, señal encargada de emitir los encuentros de la Liga 1. La disponibilidad del canal dependerá del servicio de televisión contratado.

La plataforma L1 Play ofrecerá una opción digital para quienes tengan acceso a esa suscripción.

Los clientes de Movistar también podrán ver el partido en directo mediante Movistar Play. Los abonados de DirecTV contarán con la transmisión a través de DGO.

Infobae Perú realizará la cobertura informativa previa, durante y posterior al encuentro. El medio publicará las incidencias, los goles, las declaraciones y el resultado del duelo entre los equipos dirigidos por Pablo Guede y José Soto.

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.
Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.

Temas Relacionados

Alianza LimaCD MoqueguaPaolo GuerreroEsteban PavezMateo AntoniLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Sporting Cristal defenderá la punta con Cusco FC, Universitario recibirá a Juan Pablo II en el Monumental, Alianza Lima chocará con Regatas Lima por la Liga Peruana de vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada crucial para Sporting Cristal, Universitario, Sport Huancayo, Alianza Lima en la lucha por el título nacional. Entérate cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

El duelo estelar de la jornada del sábado será protagonizado por los conjuntos de Alejandro Schneider y Horacio Bastit, un encuentro que promete no escatimar en emociones

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Se inicia la fase eliminatoria rumbo al ascenso con duelo emocionantes: Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino, Sport Áncash lo hará con Viarjoca F.C, y mucho más

Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’ llegan con una racha de cinco triunfos consecutivos, mientras que el cuadro ‘dorado’ buscará reaccionar después de dos derrotas seguidas. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

González Izquierdo pide recortar obras para evitar más presión inflacionaria en Perú y propone escalonar el gasto público ante El Niño

Óscar Reto exige a Miguel Torres corregir autógrafa de ley de facultades: “El Congreso no solo es el Senado”

Crisis pesquera por El Niño: pesca industrial en Huacho queda paralizada y agrava la crisis artesanal en Piura

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

Juan Carlos Orderique habló tras salir de América Televisión después de 22 años: “Era momento de cerrar un ciclo”

Magaly Medina responde a Carlos Alcántara por quejarse de sus ampays: “Una diferente cada semana”

Conciertos y fiestas por Halloween 2026: fechas, precios y dónde comprar las entradas

Suheyn Cipriani anunció entre lágrimas su salida de pódcast y revela fuerte motivo: “Es mi sueño más grande”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026