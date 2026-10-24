Las 3 bajas confirmadas de Alianza Lima para duelo con CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua de visita por el Torneo Clausura 2026

Guardar

El Torneo Clausura 2026 está en la recta final y varios equipos están luchando para quedarse con el trofeo. Alianza Lima tendrá que hacer lo suyo frente CD Moquegua este domingo 25 de octubre en condición de visita, este choque vale más de tres puntos.

Pablo Guede tendrá que idear la mejor estrategia para asegurar el triunfo, pero deberá superar las ausencias que tendrá ante el recién ascendido. El DT no podrá contar con 3 jugadores claves: Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero; todos por lesión.

PUBLICIDAD

“Yo no creo que Alianza haga muchos cambios con relación al partido con Grau, salvo la ausencia de Esteban Pavez, que yo creo que podría ir Jesús Castillo. No van a viajar Antoni, Pavez y Paolo Guerrero. Y como central tendría que ir Gianfranco Chávez, porque Nico Díaz no se sabe en realidad por el tema del oído; es medio complicado”, informó Ana Lucía Rodríguez en L1 Max.

Los 'blanquiazules' visitarán al recién ascendido este domingo 25 de octubre. (L1 Max)

Ninguno será considerado en la convocatoria para viajar a la ciudad moqueguana, y no es la única mala noticia. Nico Díaz es duda y no se sabe si terminará metiéndose en la nómina debido al problema de salud que lo aqueja.

PUBLICIDAD

“No es laberintitis. Es un tema de la estabilidad, que si hace un movimiento brusco, le puede generar mareos. Eso fue lo que le pasó el otro día en el calentamiento”, añadió la periodista.

La preparación en Cieneguilla dejó novedades en el plantel de Alianza Lima, que busca llegar con más variantes a su próximo compromiso oficial del campeonato. (Alianza Lima)

¿Esteban Pavez reaparecerá frente Sporting Cristal?

Esteban Pavez se perderá dos partidos de Alianza Lima tras sufrir un desgarro muscular de primer grado en el triunfo por 3-1 ante Atlético Grau. El volante chileno inició un proceso de rehabilitación y permanecerá fuera de las canchas durante un periodo estimado de dos semanas.

La ausencia de Pavez afectaría la planificación del equipo blanquiazul para los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026. De acuerdo con el plazo previsto para su recuperación, el mediocampista no estaría disponible ante CD Moquegua ni Sporting Cristal, mientras el conjunto victoriano intenta mantenerse en la pelea por el campeonato.

PUBLICIDAD

Esteban Pavez aporta fuerza y equilibrio en el centro del campo. - Crédito: Alianza Lima

El futbolista sintió molestias durante el duelo frente al elenco piurano, correspondiente a la fecha anterior. Aunque intentó continuar en el campo, el mediocampista fue sustituido antes del inicio del segundo tiempo.

Los exámenes médicos posteriores determinaron el alcance de la lesión. El desgarro obligará al jugador a cumplir un trabajo de recuperación antes de volver a ser considerado por el comando técnico.

Canal TV para ver Alianza Lima vs CD Moquegua

Los aficionados podrán seguir el próximo compromiso por L1 MAX, señal encargada de emitir los encuentros de la Liga 1. La disponibilidad del canal dependerá del servicio de televisión contratado.

La plataforma L1 Play ofrecerá una opción digital para quienes tengan acceso a esa suscripción.

Los clientes de Movistar también podrán ver el partido en directo mediante Movistar Play. Los abonados de DirecTV contarán con la transmisión a través de DGO.

PUBLICIDAD

Infobae Perú realizará la cobertura informativa previa, durante y posterior al encuentro. El medio publicará las incidencias, los goles, las declaraciones y el resultado del duelo entre los equipos dirigidos por Pablo Guede y José Soto.

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.