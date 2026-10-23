Crimen y Justicia

Hallaron una valija con sangre en la basura, siguieron la pista y encontraron asesinada a una joven en Córdoba

Daniela Villalba tenía 29 años y fue hallada sin vida en su departamento del barrio Cofico. Buscan identificar al femicida

Femicidio Daniela Villalba Córdoba
Daniela Villalba, la víctima del crimen
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Una valija con manchas de sangre, hallada en un contenedor de basura de la ciudad de Córdoba, fue una de las pistas que llevó a los investigadores hasta un departamento de barrio Cofico. Allí encontraron asesinada a Daniela Villalba, de 29 años, y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio.

El hallazgo se produjo el miércoles pasado, cuando un servicio médico acudió al domicilio, en bulevar Las Heras al 200. La causa quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, dirigida por el fiscal Pablo Camacho.

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La búsqueda se inició después de que una amiga de la joven denunciara que no podía comunicarse con ella. La mujer había advertido que Villalba dejó de responder sus mensajes a principios de esta semana y decidió ir hasta el edificio donde vivía, sin obtener respuestas.

En paralelo, los investigadores encontraron una valija con sangre en un contenedor ubicado en la zona de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que permitió avanzar con las averiguaciones y cruzar datos con la denuncia por la desaparición de la joven.

A partir de esa información, los efectivos llegaron al departamento 1F de bulevar Las Heras 234. Una vecina permitió el acceso a su vivienda y desde allí pudieron ingresar por una puerta ventana al inmueble de Villalba.

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Femicidio Daniela Villalba Córdoba
El edificio donde ocurrió el crimen

Según informó El Doce TV, la joven estaba en su cama, cubierta con sábanas y presentaba heridas en el cuello y en los brazos. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer quién fue la persona que estuvo con ella antes de su muerte.

El medio además informó que falta el celular de Daniela, un elemento que los investigadores intentan rastrear junto con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En una filmación habría quedado registrado un hombre que ingresó al edificio y luego salió, aunque las imágenes no permitirían identificarlo con precisión.

Las vecinas del edificio contaron a la prensa local que Villalba se había mudado al departamento hacía unas tres semanas. Una de ellas relató que una amiga de la víctima alertó a los residentes porque la joven había dejado de responder y, según dijo, había enviado un mensaje para pedir ayuda.

“Una de sus amigas nos alertó porque había dejado de responder mensajes el lunes. Había mandado un mensaje pidiendo ayuda y no contestó”, contó una vecina. Otra mujer expresó preocupación por la seguridad en el edificio: “Somos mujeres igual que ella y podríamos haber sido nosotras”.

Femicidio Daniela Villalba Córdoba
Tras conocerse el hecho, allegados reclamaron justicia en redes sociales

Villalba tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa de la zona céntrica de Córdoba. Tras conocerse su muerte, sus amigas publicaron mensajes de despedida en redes sociales y reclamaron justicia.

“Quisiéramos creer que es un mal sueño todo esto Dani, tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, escribió una de ellas. Otra la recordó como “una de las personas más dulce de buen corazón” que había conocido y pidió que el crimen no quede impune.

“Y un día le tocó a una amiga, por qué hijos de mil puta por qué? Sociedad de mierda! Que injusto! No saben lo que era ella, una de las personas más dulce y de buen corazón que conocí. Cómo pueden haberle hecho esto! Te juro por Dios que se va a hacer justicia Dani! #NiUnaMenos!”, se leyó en otro posteo.

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