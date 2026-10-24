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Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario recibirá a Juan Pablo II, mientras que Alianza Lima visitará a CD Moquegua. Sporting Cristal también enfrentará a Cusco FC en la altura

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada.
Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada.
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Hoy, sábado 24 de octubre, continúa la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada incluirá partidos que podrían modificar la tabla de posiciones, tanto en la disputa por los primeros puestos como en otros objetivos del campeonato.

Sigue en esta nota la actualización en tiempo real de las posiciones, con los resultados de cada encuentro y los cambios que se produzcan durante la fecha.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal lidera el Torneo Clausura por diferencia de goles, con 25 puntos, la misma cantidad que Sport Huancayo. Universitario de Deportes aparece muy cerca, a una unidad de los dos primeros, mientras que Alianza Lima se ubica a tres puntos de los líderes.

Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar con 62 puntos, nueve más que Universitario de Deportes, su clásico rival y principal perseguidor. Sporting Cristal, en tanto, logró ubicarse en zona de clasificación a un torneo internacional de la próxima temporada después de varias fechas.

Liga 1.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

- UTC 1-2 Melgar (Finalizado)

- Atlético Grau 1-1 ADT (Finalizado)

Sábado 24 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (19:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 25 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)*

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)**

* El partido estaba previsto para las 13:00 horas, pero con la actualización se cambió para el mismo día a las 13:15 horas.

** El compromiso estaba agendado para el lunes 26 de octubre a las 15:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 25 a las 11:00 horas.

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Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 13

Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores de televisión por cable que la incluyan en su programación.

La jornada contará con encuentros que pueden influir en la lucha por el título, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Cada equipo buscará sumar puntos en una etapa decisiva del campeonato.

Los compromisos también estarán disponibles vía streaming a través de L1 Play, plataforma a la que se accede mediante suscripción y conexión a internet desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú realizará la cobertura de todos los partidos de la fecha 13 en su sitio web. Los lectores podrán seguir la previa de cada encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y los resultados actualizados.

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