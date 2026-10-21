Perú Deportes

Alianza Lima pierde a Esteban Pavez por lesión: volante chileno será baja en los duelos ante Moquegua y Sporting Cristal

El mediocampista ‘blanquiazul’ pasó exámenes médicos tras presentar molestias en el triunfo sobre Atlético Grau y deberá iniciar un proceso de rehabilitación

Esteban Pavez se perderá los próximos dos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.
Esteban Pavez se perderá los próximos dos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram
Guardar

Alianza Lima recibió una noticia preocupante de cara a sus próximos partidos. Esteban Pavez presentó una lesión muscular durante el triunfo por 3-1 frente a Atlético Grau y, tras someterse a exámenes médicos, se confirmó que sufrió un desgarro que sería de primer grado. El volante chileno tendrá que iniciar un proceso de rehabilitación y permanecerá alejado de las canchas por un periodo estimado de dos semanas.

La lesión deja al equipo ‘blanquiazul’ sin una de sus alternativas en el mediocampo para los siguientes compromisos del campeonato. De acuerdo con el tiempo de recuperación previsto, Pavez no estaría disponible para los encuentros ante CD Moquegua y Sporting Cristal, dos desafíos que el elenco victoriano afrontará mientras busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El volante presentó molestias durante el partido ante el conjunto piurano la fecha anterior y su situación generó preocupación en el comando técnico. Aunque intentó continuar en el campo, finalmente fue reemplazado antes del inicio del segundo tiempo. Las evaluaciones realizadas posteriormente permitieron conocer el alcance de la lesión.

La preocupación de Pablo Guede por la lesión de Pavez

Al término del encuentro ante Atlético Grau, Pablo Guede se refirió al cambio del mediocampista y dejó entrever que sospechaba de una lesión muscular. El entrenador argentino explicó que había advertido las molestias del futbolista antes de decidir su sustitución.

El cambio de Pavez fue porque yo creo que se rompió, le dolía la pierna. Me di cuenta a los 20 minutos, lo iba a sacar en el primer tiempo, pero no me quise apurar”, confesó el técnico después de la victoria de Alianza Lima.

PUBLICIDAD

El técnico argentino habló de la victoria 3-1 de su equipo ante los 'albos' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

Sus declaraciones anticiparon la preocupación que existía por el estado físico del chileno. Los exámenes médicos realizados posteriormente confirmaron el desgarro, una lesión que obligará al jugador a detener su actividad competitiva mientras cumple con las indicaciones del cuerpo médico.

La prioridad será que Pavez complete su recuperación antes de volver a trabajar con normalidad junto al resto del plantel. El tiempo de retorno dependerá de su evolución durante la rehabilitación.

¿Quiénes pueden reemplazar al chileno en Alianza Lima?

Ante la ausencia de Pavez, Guede tendrá que encontrar una alternativa para reorganizar el mediocampo blanquiazul. Entre las opciones que aparecen para ocupar su lugar están Gianfranco Chávez y Jesús Castillo, quienes podrían tener la oportunidad de iniciar como titulares en los próximos encuentros.

La decisión final dependerá de la planificación del entrenador y de las características que busque para cada partido. Alianza Lima deberá afrontar esta baja en una etapa importante del campeonato, en la que cada resultado puede influir en sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Esteban Pavez se lesionó durante el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau.
Esteban Pavez se lesionó durante el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau. Crédito: Instagram

El primer desafío será el compromiso frente a CD Moquegua este domingo 25 de octubre, antes de medirse con Sporting Cristal el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. La posible ausencia del mediocampista chileno en ambos encuentros obligará al comando técnico a ajustar sus piezas y definir quién asumirá las funciones que venía desempeñando.

Mientras tanto, Esteban Pavez se concentrará en su recuperación con el objetivo de superar la lesión muscular y regresar a la competencia cuando se encuentre en condiciones físicas adecuadas. Alianza Lima, por su parte, tendrá que resolver cómo cubrir su ausencia en dos partidos exigentes para sus aspiraciones en la recta decisiva del Torneo Clausura 2026.

Temas Relacionados

Alianza LimaEsteban PavezSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

El periodista se pronunció por la postura del entrenador brasileño acerca de la elección de los próximos rivales de la ‘bicolor’ en noviembre. También explicó la dura realidad del balompié nacional

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Las ‘leonas’ buscarán despedirse del torneo continental con un triunfo ante el ‘pirata’, que tampoco logró ganar en las dos primeras jornadas. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

La exvoleibolista peruana conoció al histórico entrenador cuando tenía apenas 15 años. Con el paso del tiempo construyeron un vínculo de padre e hija, que se mantuvo incluso durante la enfermedad del surcoreano

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Se viene la segunda jornada del torneo nacional y los hinchas podrán alentar a sus equipos favoritos en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate todos los detalles

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: canal tv online del partido por fase de liga de Champions League 2026-27

Los dirigidos por José Mourinho buscarán su tercera victoria consecutiva en el torneo europeo ante un rival que necesita sumar. Revisa los detalles de la transmisión para no perderte el encuentro

Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: canal tv online del partido por fase de liga de Champions League 2026-27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

Comisión de Diputados aprueba derogar leyes “procrimen” sobre Fuero Militar e investigación a cargo de la PNP

¿Qué acciones ha dispuesto el gobierno ante la llegada del Fenómeno El Niño en todo el Perú y cómo se distribuirá la ayuda humanitaria?

Chantal, hija mayor de Alejandro Toledo, vuelve al Perú tras 15 años y lo visita en Barbadillo por primera vez

Alejandro Manay, diputado de Juntos por el Perú, se quedó dormido en la sesión de Comisión de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Laura Bozzo sigue internada: la razón por la que la conductora está en un hospital público en México

Laura Bozzo sigue internada: la razón por la que la conductora está en un hospital público en México

Entradas para 31 Minutos en Lima: link oficial y paso a paso para comprar en preventa y venta general

Juan Carlos Orderique deja América TV después de más de 20 años: “Me despido profundamente agradecido”

Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Magaly Medina cuestiona que Laura Bozzo esté en un hospital público pese a contratos con Telemundo y Televisa: “Hizo muchísimo dinero”

DEPORTES

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: canal tv online del partido por fase de liga de Champions League 2026-27