Alianza Lima pierde a Esteban Pavez por lesión: volante chileno será baja en los duelos ante Moquegua y Sporting Cristal

Esteban Pavez se perderá los próximos dos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram

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Alianza Lima recibió una noticia preocupante de cara a sus próximos partidos. Esteban Pavez presentó una lesión muscular durante el triunfo por 3-1 frente a Atlético Grau y, tras someterse a exámenes médicos, se confirmó que sufrió un desgarro que sería de primer grado. El volante chileno tendrá que iniciar un proceso de rehabilitación y permanecerá alejado de las canchas por un periodo estimado de dos semanas.

La lesión deja al equipo ‘blanquiazul’ sin una de sus alternativas en el mediocampo para los siguientes compromisos del campeonato. De acuerdo con el tiempo de recuperación previsto, Pavez no estaría disponible para los encuentros ante CD Moquegua y Sporting Cristal, dos desafíos que el elenco victoriano afrontará mientras busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2026.

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El volante presentó molestias durante el partido ante el conjunto piurano la fecha anterior y su situación generó preocupación en el comando técnico. Aunque intentó continuar en el campo, finalmente fue reemplazado antes del inicio del segundo tiempo. Las evaluaciones realizadas posteriormente permitieron conocer el alcance de la lesión.

La preocupación de Pablo Guede por la lesión de Pavez

Al término del encuentro ante Atlético Grau, Pablo Guede se refirió al cambio del mediocampista y dejó entrever que sospechaba de una lesión muscular. El entrenador argentino explicó que había advertido las molestias del futbolista antes de decidir su sustitución.

“El cambio de Pavez fue porque yo creo que se rompió, le dolía la pierna. Me di cuenta a los 20 minutos, lo iba a sacar en el primer tiempo, pero no me quise apurar”, confesó el técnico después de la victoria de Alianza Lima.

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El técnico argentino habló de la victoria 3-1 de su equipo ante los 'albos' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

Sus declaraciones anticiparon la preocupación que existía por el estado físico del chileno. Los exámenes médicos realizados posteriormente confirmaron el desgarro, una lesión que obligará al jugador a detener su actividad competitiva mientras cumple con las indicaciones del cuerpo médico.

La prioridad será que Pavez complete su recuperación antes de volver a trabajar con normalidad junto al resto del plantel. El tiempo de retorno dependerá de su evolución durante la rehabilitación.

¿Quiénes pueden reemplazar al chileno en Alianza Lima?

Ante la ausencia de Pavez, Guede tendrá que encontrar una alternativa para reorganizar el mediocampo blanquiazul. Entre las opciones que aparecen para ocupar su lugar están Gianfranco Chávez y Jesús Castillo, quienes podrían tener la oportunidad de iniciar como titulares en los próximos encuentros.

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La decisión final dependerá de la planificación del entrenador y de las características que busque para cada partido. Alianza Lima deberá afrontar esta baja en una etapa importante del campeonato, en la que cada resultado puede influir en sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Esteban Pavez se lesionó durante el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau. Crédito: Instagram

El primer desafío será el compromiso frente a CD Moquegua este domingo 25 de octubre, antes de medirse con Sporting Cristal el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. La posible ausencia del mediocampista chileno en ambos encuentros obligará al comando técnico a ajustar sus piezas y definir quién asumirá las funciones que venía desempeñando.

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Mientras tanto, Esteban Pavez se concentrará en su recuperación con el objetivo de superar la lesión muscular y regresar a la competencia cuando se encuentre en condiciones físicas adecuadas. Alianza Lima, por su parte, tendrá que resolver cómo cubrir su ausencia en dos partidos exigentes para sus aspiraciones en la recta decisiva del Torneo Clausura 2026.