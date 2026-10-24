Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Programación de los 16avos de final ida por la Copa Perú 2026

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Hoy, sábado 24 de octubre, arrancan los dieciseisavos de final de ida de la Etapa Nacional por la Copa Perú 2026: 32 equipos lucharán por mantenerse en carrera rumbo al ascenso tras superar la primera fase.

Atlético Torino y Domingo Dianderas protagonizarán uno de los cruces de esta instancia, en la que ambos buscarán avanzar en su recorrido hacia el fútbol profesional. El equipo de Jorge Luna sorprendió con el fichaje de Jean Deza y todos los reflectores están en el debut del ‘Ratón’.

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El popular 'Ratón' regresó al fútbol y asumirá su reto en la Copa Perú. (Domingo Dianderas)

Programación de los 16avos de final ida de la Copa Perú 2026

Sábado 24 de octubre

Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 12:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | 13:00 horas | Estadio Las Américas

Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 13:00 horas | Estadio La Tomilla

Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Domingo 25 de octubre

Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | 12:00 horas | Estadio Heraclio Tapia León

Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | 13:00 horas | Estadio Municipal Hildebrando Hernán Salazar Saavedra

Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | 13:30 horas | Estadio Campeonísimo

El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | 14:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón

Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | 14:00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán

Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | 15:00 horas | Estadio Las Américas de San Juan Bautista

CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto | 15:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 15:30 horas | Estadio Municipal de Moro

Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | 15:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima - San José de Sisa

Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | 17:30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos

Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | 18:00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea

Martes 27 de octubre

Sport Áncash (Áncash) vs. Viarjoca F.C. (Arequipa) | 20:00 horas | Estadio Rosas Pampa

Así se jugarán los 16avos de final ida de la Copa Perú 2026. (copaperuvaope2026)

Dónde ver los partidos de los 16avos de final de la Copa Perú 2026

La Copa Perú 2026 no tiene transmisión nacional oficial por televisión abierta ni por cable durante los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional.

Los hinchas podrán seguir los partidos mediante emisiones locales y digitales. Diversas radios, productoras y páginas deportivas de cada región realizan transmisiones en vivo desde los estadios de provincia a través de Facebook.

Los clubes y colectivos vinculados al fútbol departamental también pueden difundir los encuentros por esa red social, tanto en los partidos de ida como en los de vuelta.

Otra alternativa son los canales regionales de YouTube. Los medios independientes de cada departamento suelen emitir o realizar coberturas en directo de los equipos que representan a sus ligas.

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Los portales deportivos complementan la información con el minuto a minuto, los resultados y la programación de cada jornada de la competencia.

Jean Deza negocia con Domingo Dianderas de Jorge Luna. (tocoymevoy91)

¿Cómo se define el ascenso de la Copa Perú 2026?

La Copa Perú 2026 concederá dos ascensos para la temporada 2027, de acuerdo con el reglamento oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El campeón de la Etapa Nacional obtendrá el pase directo a la Liga 2, mientras que el subcampeón accederá a la Liga 3.