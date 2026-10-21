Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

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Alianza Lima visitará a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 este domingo 25 de octubre en el estadio 25 de Noviembre. El cuadro de Pablo Guede necesita imponerse fuera de casa para sostenerse en la pelea por el certamen y conservar sus opciones de luchar por el campeonato nacional de forma directa.

El equipo ‘blanquimorado’ llega con 22 puntos, a tres de Sporting Cristal y Sport Huancayo, líderes del Clausura con 25 unidades. Además, encabeza la tabla acumulada con 62 puntos tras 29 partidos. CD Moquegua afrontará una situación distinta: ocupa el puesto 15 de la clasificación general, con 28 unidades, y está a tres de la zona de descenso cuando restan cinco jornadas.

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Alianza Lima vs CD Moquegua: programación

El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima se disputará el domingo 25 de octubre a las 13:15 horas de Perú en el estadio 25 de Noviembre, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El compromiso sufrió una modificación de horario. En principio, estaba programado para las 13:00 horas, aunque la organización del campeonato confirmó luego el inicio 15 minutos más tarde.

Estos son los horarios del encuentro en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:15 horas

Bolivia y Venezuela: 14:15 horas

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 15:15 horas

Miami, Estados Unidos: 14:15 horas

España: 20:15 horas

Alianza Lima se deshizo no sin sobresaltos de Atlético Grau. - Crédito: Difusión

¿Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua?

Los aficionados podrán seguir el compromiso por la señal de L1 MAX, encargada de transmitir los partidos de la Liga 1. La disponibilidad del canal depende del servicio de televisión contratado, mientras que L1 Play ofrece una alternativa digital para los usuarios que cuentan con acceso a la plataforma.

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Los clientes de Movistar tendrán también la posibilidad de ver el encuentro en directo mediante Movistar Play. En el caso de los abonados de DirecTV, la transmisión estará disponible a través de DGO.

Infobae Perú realizará la cobertura informativa antes, durante y después del partido. Allí se publicarán las incidencias, goles, declaraciones y el resultado del enfrentamiento entre los equipos de Pablo Guede y José Soto.

Alianza Lima mantiene firme sus chances de hacerse con el Torneo Clausura 2026. Crédito: Alianza Lima.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima llega después de una victoria por 3-1 ante Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. Kevin Quevedo abrió el marcador a los 11 minutos, César Vásquez igualó antes del descanso y Eryc Castillo devolvió la ventaja al conjunto íntimo en la segunda parte. Jairo Vélez selló el resultado a los 83 minutos.

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El triunfo permitió que los victorianos alcanzaran los 22 puntos en el Clausura. Su campaña en el segundo torneo registra seis victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 19 goles a favor y 12 en contra.

Goles y resumen de la victoria 'blanquiazul' en Matute contra los 'albos' por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

CD Moquegua, a su vez, venció 1-0 a FC Cajamarca como visitante en el estadio Héroes de San Ramón. Esa victoria le permitió llegar a 10 unidades en el Clausura, aunque permanece en la parte baja de la tabla con dos triunfos, cuatro igualdades y seis caídas.

En la clasificación acumulada, los moqueguanos suman 28 puntos. FC Cajamarca tiene 26 y ADT cuenta con 25, por lo que una derrota en casa podría comprometer al cuadro local en la lucha por sostener la categoría.

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¿Cómo quedaron Alianza Lima y CD Moquegua en el Torneo Apertura?

El antecedente entre ambos en el Torneo Apertura se disputó en Matute y terminó con triunfo de Alianza Lima por 2-1. Eryc Castillo abrió la cuenta a los 36 minutos y Federico Girotti amplió la ventaja a los 76.

CD Moquegua descontó mediante Edgar Lastre, quien convirtió un tiro libre a los 80 minutos. El elenco visitante presionó en el tramo final, pero el cuadro blanquiazul sostuvo la diferencia y aseguró los tres puntos en la fecha 13 del primer certamen de la temporada.

Alianza Lima se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado. Disfruta del resumen con el análisis de cada jugada, las oportunidades de gol falladas y la definición que le dio la victoria al equipo local.