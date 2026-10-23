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La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

La familia de la periodista denunció a Norma Noemí Sandín gracias a las cámaras de seguridad que había en el departamento

La periodista denunció a la persona que estaba a cargo de Berta por maltrato (Video: América Noticias-América TV)
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Días después de festejar con emoción los 100 años de su madre Berta, Marcela Coronel vivió un golpe durísimo: las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de la centenaria registraron a la cuidadora mientras la maltrataba física y verbalmente. La periodista denunció los hechos al aire en Primicias Ya (América TV), y la mujer señalada fue detenida.

Norma Noemí Sandín, de 58 años, quedó aprehendida este viernes por la Policía de la Ciudad por los delitos de lesiones y amenazas. Tras permanecer demorada en una dependencia del barrio de Abasto, fue trasladada a la sede del Ministerio Público Fiscal, en Cochabamba 120, donde permanecerá al menos hasta el lunes, cuando se le tome declaración y la Justicia defina los pasos a seguir.

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El cronista Mauro, desde la puerta del edificio judicial, describió el operativo en vivo para América Noticias. “Aquí en la sede del Ministerio Público Fiscal en Cochabamba ciento veinte, donde hace minutos llegó esta mujer. Podemos observar cómo están trabajando adentro con todas las cuestiones protocolares y administrativas, porque va a quedar detenida aquí, en este lugar. Por lo menos hasta el lunes, cuando le tomen la declaración y el fiscal y la justicia determinen cuáles son los pasos a seguir”, relató.

Mientras Sandín bajaba del patrullero esposada, el cronista le preguntó si tenía algo para decir. “De una persona que se pasa de lanza”, respondió la detenida sin dar mayores precisiones. “Tomá, pa. Esperate que voy adentro”, agregó antes de ingresar al edificio.

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La periodista mostró los videos de las cámaras que hay en el departamento de su madre (Video: Primicias Ya-América TV)

En ese mismo momento, la pareja de la cuidadora se encontraba en las inmediaciones. Sin dar su nombre, el hombre reaccionó ante las cámaras mientras su mujer era ingresada a la dependencia. “Salí acá, salí acá. Cualquiera comete un error, pa”, lanzó. “¿Cuál fue el error?”, repreguntó el cronista. “Se la habrá saltado la chaveta, la maltrató, nada más”, contestó. Consultado sobre si le parecía bien pegarle a una mujer de cien años, fue breve: “No me parece bien. Pero listo, ya está”.

El intercambio se tensó de inmediato. “¿Qué es tuyo?”, preguntó Mauro. “De mi señora es”, respondió el hombre. “¿Es tu mujer?”, insistió. “Sí. ¿Cuál es el problema?”, devolvió con tono desafiante. “No, ninguno. El problema lo tienen que tener ustedes, no yo”, le replicó el cronista. Cuando Mauro volvió a cuestionar si un error le parecía pegarle a una mujer de cien años, el hombre lo amenazó: “Cortá eso o te lo voy a cortar”.

Desde el piso, Rolando Graña no dejó pasar la actitud del hombre. “¿Es un error? O sea, no solo la señora no registra la realidad, sino que el marido me parece que tampoco”, señaló el conductor del ciclo.

Minutos después, el cronista volvió a abordarlo. “Señor, estamos en vivo para América. Usted es el marido de Noemí”, le dijo. “Sí, ¿y? ¿Qué pasa?”, respondió el hombre. Mauro le preguntó qué análisis hacía de las imágenes y de la denuncia de Coronel y su familia. “No me parece bien lo que hizo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más. ¿Está?”, contestó.

La periodista mostró los videos de las cámaras que hay en el departamento de su madre (Video: Primicias Ya-América TV)

El movilero sostuvo la presión: “Es una persona violenta, es una persona agresiva que le pega a una mujer de cien años. Es mucho más allá que no hacer las cosas bien”. “Apaga esto”, pidió el hombre. “Un error es escribir mal una letra. Pegarle a una mujer de cien años, no”, le retrucó el cronista.

Mauro le informó que Marcela estaba en el piso del noticiero, muy angustiada, y le pidió un pedido de disculpas hacia la familia. “De mi parte, disculpa, Marcela. Listo. Yo la conozco. Está bien”, expresó. “¿Por qué pudo haber llegado a hacer algo así? ¿Por qué una cuestión tan aberrante?”, repreguntó el cronista. “No entiendo. No entiendo, pero bueno”, fue la respuesta. “¿Querés decirle algo más a Marcela, a los familiares, a la familia?”, insistió Mauro. “Que disculpe Marcela, que disculpe, por favor”, dijo. “¿Son sentidas las disculpas?”, preguntó el cronista. “Obvio. Sí”, cerró el hombre.

Desde el piso, Coronel escuchó todo con visible angustia. “No me puedo poner en la cabeza a esta gente. La verdad, no me puedo poner en la cabeza a esta gente. No importa lo que digan”, expresó. Consultada por Graña sobre si conocía al hombre, respondió: “Lo había visto una vez, cuando la conocí a ella, él la acompañó y nada más. No sé si es el marido o es la pareja. Creo que no están casados. Pero bueno, da lo mismo”.

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