A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II HOY: partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario y Juan Pablo II se miden en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.

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Universitario de Deportes afrontará un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Juan Pablo II College por la fecha 13 del campeonato. El conjunto ‘crema’ jugará en el Estadio Monumental, apoyado por el aliento de sus hinchas, con la intención de prolongar su buen momento y sumar tres puntos importantes en la recta final de la temporada.

El equipo dirigido por Fabián Bustos llegará motivado tras conseguir una contundente victoria ante Alianza Atlético, pero tendrá enfrente a un rival que también atraviesa una buena racha. El cuadro de Chongoyape viene de vencer a Sport Boys y buscará dar el golpe en Lima para continuar escalando posiciones. La cercanía entre ambos en la clasificación convierte este encuentro en una prueba importante para sus aspiraciones.

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A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

El partido entre Universitario y Juan Pablo II College se disputará hoy, sábado 24 de octubre de 2026, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana), de acuerdo a la programación oficial, y se jugará en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito limeño de Ate.

Los hinchas cremas tendrán la oportunidad de acompañar a su equipo en condición de local, en un compromiso que puede influir en la lucha por los primeros puestos del campeonato. La ‘U’ buscará aprovechar el respaldo de su público para imponer condiciones desde el inicio, mientras que el cuadro norteño intentará sostener su buen momento pese a jugar fuera de casa.

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Universitario recibe a Juan Pablo II en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de los encuentros de la Liga 1. Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso mediante L1 Play, plataforma de streaming que ofrece los partidos a los usuarios con acceso al servicio en cualquier dispositivo móvil u ordenador. Estos son los principales datos del encuentro:

Partido: Universitario vs. Juan Pablo II College

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 8:30 p.m. (Perú).

Estadio: Monumental U Marathon, Ate.

Torneo: Torneo Clausura 2026, fecha 13.

Canal de TV: L1 MAX

Streaming: L1 Play

¿Cómo llegan Universitario y Juan Pablo II?

Universitario llega a este compromiso después de golear 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo. El resultado reforzó la confianza del plantel ‘merengue’ y le permitió mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla. Ahora, el equipo de Bustos buscará trasladar ese rendimiento a su estadio y aprovechar la localía para seguir sumando en el segundo torneo del año.

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Por su parte, Juan Pablo II llegará al Monumental tras imponerse 2-0 a Sport Boys. El conjunto norteño acumula siete partidos consecutivos sin perder, con un balance de cinco victorias y dos empates, una racha que refleja su crecimiento durante el Clausura.

Sin embargo, el entrenador Jorge Araujo tendrá que afrontar el encuentro con dos ausencias importantes: Álvaro Rojas y Paolo Reyna, futbolistas cedidos por Universitario que no podrán jugar ante su club propietario debido a las condiciones de sus contratos. Hugo Ancajima, quien llegó libre al cuadro de Chongoyape, sí estará habilitado para disputar el compromiso.

Durante la misa en Las Nazarenas, el celebrante instó a Franco Velazco y Fabián Bustos a trabajar por el título en las cinco finales restantes del Clausura 2026 peruano de fútbol (Las Nazarenas TV)

Solo un punto los separa en la tabla

La cercanía entre ambos equipos en la clasificación añade un atractivo especial al enfrentamiento. Solo un punto los separa en la tabla. Universitario necesita sumar para mantenerse en la disputa por el liderato, mientras que Juan Pablo II buscará aprovechar su buen momento para acercarse a la cima del Torneo Clausura 2026.

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Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, cada punto puede resultar determinante. Por ello, el encuentro en el Monumental representa una oportunidad para que los cremas fortalezcan sus aspiraciones y para que el conjunto norteño demuestre que puede competir ante el vigente tricampeón y dar el batacazo.

La expectativa estará puesta en un partido en el que ambos equipos llegan con resultados positivos y objetivos importantes por cumplir.