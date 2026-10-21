Alianza Lima confirmó la lesión de Esteban Pavez tras el duelo ante Atlético Grau: ¿Cuándo regresará a las canchas?

El parte médico llegó horas después del partido del sábado: los estudios confirmaron la rotura muscular en el muslo derecho y el jugador quedó de inmediato fuera de competencia. (Alianza Lima)

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Por medio de sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la baja de Esteban Pavez mediante un comunicado institucional. El volante trasandino sufrió una lesión muscular durante el partido disputado ante Atlético Grau por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, lo que le impidió continuar en el terreno de juego.

El diagnóstico confirmó un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho. El futbolista abandonó la cancha al término del primer tiempo y ya se encuentra bajo el cuidado del cuerpo médico del club. Alianza Lima no precisó cuántos días estará fuera de las canchas, aunque adelantó que mantendrá informada a la opinión pública sobre la evolución del jugador.

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El comunicado oficial del club

Alianza Lima confirmó que Esteban Pavez sufrió un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho durante el duelo ante Atlético Grau. El volante chileno ya inició su rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico blanquiazul. (Alianza Lima)

Alianza Lima dio a conocer el estado de salud de su mediocampista a través de un parte médico dirigido a sus seguidores y a la opinión pública. En el documento, la institución explicó que el futbolista “sufrió una dolencia que le impidió seguir en el campo de juego” durante el encuentro frente a Atlético Grau.

Luego de practicados los estudios clínicos pertinentes, el diagnóstico arrojó la lesión en la zona posterior del muslo derecho. El texto institucional también precisó que el jugador “ya se encuentra en proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico del club”, y que la entidad “continuará informando sobre la evolución del futbolista”.

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La lesión que afecta a Pavez compromete la fascia muscular —la envoltura de tejido conectivo que rodea al músculo— y las fibras del bíceps femoral, ubicado en la parte posterior del muslo. Se trata de una rotura parcial que, dependiendo de su grado, puede mantener al deportista alejado de la actividad competitiva entre dos y seis semanas.

En el fútbol profesional, este tipo de trauma es frecuente en mediocampistas que realizan esfuerzos explosivos de alta intensidad, como arranques, cambios de ritmo y disputas de pelota dividida. El tiempo de recuperación varía según la extensión de la lesión y la respuesta individual de cada organismo al tratamiento kinesiológico.

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Cómo se produjo la lesión

La molestia se manifestó durante el cotejo ante Atlético Grau, correspondiente a la fecha doce del Torneo Clausura, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Pavez completó los primeros 45 minutos con evidente incomodidad y no regresó al campo en el complemento: el cuerpo técnico optó por su sustitución al inicio del segundo período.

Fue recién tras los exámenes médicos realizados en las horas posteriores al partido que el club pudo confirmar la naturaleza exacta del trauma. La institución no brindó detalles sobre el mecanismo específico que provocó la lesión ni en qué minuto del encuentro se originó la molestia.

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Los partidos que se perderá Pavez

La baja de Esteban Pavez llega en un tramo exigente del Torneo Clausura para Alianza Lima. El calendario contempla los encuentros frente a Deportivo Moquegua y Sporting Cristal, en los que el cuerpo técnico tendrá que cubrir la ausencia del mediocampista (Alianza Lima)

La ausencia del volante chileno tendrá un impacto directo en la planificación del cuerpo técnico aliancista para las próximas semanas. De acuerdo con el calendario vigente del Torneo Clausura, Alianza Lima tiene comprometidos al menos dos encuentros en los que Pavez no estará disponible: el primero frente a Deportivo Moquegua, programado para el 25 de octubre en el estadio 25 de Noviembre; el segundo ante Sporting Cristal, fijado para el 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. Ambos duelos resultan de alto valor para las aspiraciones del equipo en la recta final del certamen, lo que convierte la recuperación del mediocampista en una prioridad para el departamento médico.

El mediocampista chileno es una de las piezas de mayor experiencia en el mediocampo blanquiazul. Su perfil de volante de contención y distribución lo convierte en un futbolista difícil de reemplazar en el esquema del equipo, dado que combina la recuperación de la pelota con la capacidad de iniciar jugadas desde zonas profundas del campo.

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Su salida anticipada ante Atlético Grau alteró el funcionamiento del mediocampo íntimo durante la segunda mitad del partido. La institución no anunció quién ocupará su lugar en los compromisos venideros, aunque la situación obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro del plantel para cubrir el espacio que deja el futbolista trasandino mientras avanza su proceso de recuperación.