Tesorera desaparece con más de 15 mil soles y deja sin fiesta de promoción a niños de colegio en Chorrillos

Un grave caso de presunto desfalco sacude a un colegio en Chorrillos. La tesorera de un salón de sexto grado habría sustraído dinero recaudado para la fiesta de promoción, dejando a los alumnos sin fondos y a los padres indignados. | ATV

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Más de 20 alumnos de sexto grado de primaria del colegio San Pedro del distrito limeño de Chorrillos podrían quedarse sin fiesta de promoción, luego de que sus padres denunciaran presuntas irregularidades en el manejo del dinero recaudado durante el año. Las familias señalan a la tesorera del comité, identificada como Yecenia Yocely Álvarez Davalillo, y aseguran que el local para la celebración no estaba pagado, pese a que les había informado lo contrario.

Según los testimonios difundidos en ATV Noticias las madres de familia descubrieron las irregularidades el pasado lunes, cuando solicitaron un balance de las cuentas y acudieron al establecimiento donde supuestamente se realizaría la celebración. La fiesta estaba programada para el próximo 22 de noviembre.

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Padres presunto robo del dinero de la promoción

Carol, presidenta del comité de padres de familia, explicó que durante el año entregaron a la tesorera los aportes destinados a financiar la celebración. Las cuotas eran de aproximadamente S/100 mensuales, a las que se sumaban pagos adicionales por familiares que asistirían al evento.

Sin embargo, al verificar el estado de los pagos con el local, las madres descubrieron que la reserva no se encontraba cancelada como les habían asegurado. De acuerdo con sus declaraciones, la tesorera no presentaba comprobantes ni boletas que permitieran verificar el destino de los fondos.

Las familias estiman que el dinero recaudado supera los S/15.000. Además, denunciaron diferencias entre los montos que les cobraban y los precios que, según indicaron, realmente ofrecía el establecimiento.

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Una mujer sonríe en un sillón junto a una escena escolar en la que varios niños con uniforme se reúnen en el patio. (Infobae Perú)

De acuerdo con Carol, el costo por niño era de S/580, pero la tesorera les habría cobrado S/650. Asimismo, los adicionales para familiares costaban S/50, mientras que a los padres les solicitaban S/80 por persona.

Tesorera habría prometido devolver el dinero, según los padres

Las madres de familia indicaron que Yecenia Yocely Álvarez Davalillo es madre de uno de los alumnos de la promoción y que sus hijos estudian en la institución desde primaria. Según los testimonios, la confianza en ella se había mantenido durante varios años, hasta que comenzaron a detectar las presuntas irregularidades.

Las denunciantes sostienen que, al reclamarle por el dinero, la mujer respondió que lo devolvería y que lo había gastado en algunas necesidades personales. No obstante, aseguran que hasta el momento no ha precisado en qué utilizó los fondos ni cuándo cumpliría con la devolución.

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Las familias también señalaron que presentaron una denuncia en la comisaría de Mateo Pumacahua. En el reportaje, una de las madres afirmó que la directora del colegio San Pedro estaba al tanto de lo ocurrido, aunque hasta ese momento no habían recibido una respuesta que permitiera resolver el problema.

Escolares podrían quedarse sin fiesta de promoción

La situación ha generado preocupación entre los padres, quienes aseguran que sus hijos llevaban meses preparándose para la celebración. Algunos escolares ya conocen lo sucedido y están tristes ante la posibilidad de perder uno de los momentos que esperaban al culminar la primaria.

Una de las madres explicó que las familias hicieron un esfuerzo económico para cubrir las cuotas y los pagos adicionales, pese a sus propias necesidades. Por ello, solicitaron apoyo para conseguir un local y otros recursos que les permitan realizar la fiesta prevista para noviembre.

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Las denunciantes también mencionaron que el dinero destinado a otras actividades escolares, como el alquiler de trajes para las danzas, estaría comprometido. Este punto también fue expuesto durante el reportaje y no cuenta, en la información proporcionada, con una verificación independiente.