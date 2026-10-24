Jimena Barón impactó a sus fans en redes sociales al posar en topless y ropa interior

Jimena Barón publicó una imagen en topless y ropa interior en sus historias de Instagram

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Fiel a la sensualidad con la que suele mostrarse en redes sociales, Jimena Barón impactó a sus seguidores al publicar una foto en topless y ropa interior. La imagen, tomada de espaldas frente a un espejo, generó una rápida reacción entre sus fans y volvió a ubicar a la cantante en el centro de la conversación digital.

La postal apareció en las historias de Instagram de la artista. En la toma, Barón posó en lo que parece ser una sala de tratamientos estéticos y etiquetó la cuenta de un centro especializado. La publicación se difundió con rapidez y abrió especulaciones entre quienes creyeron que podía tratarse de un error y quienes interpretaron que había sido una elección deliberada.

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En sus redes, las respuestas se dividieron entre mensajes que destacaron su desparpajo y comentarios que plantearon la posibilidad de un desliz.

La exposición de aspectos personales es una constante en el vínculo de la cantante con su comunidad digital. Meses atrás, la cantante compartió reflexiones sobre la crianza de sus hijos, la rutina cotidiana y los cambios que la llegada de Arturo introdujo en su relación con Matías Palleiro.

La impactante foto de Jimena Barón al desnudo (Instagram)

En una serie de historias, Barón contó que el cansancio acumulado y los horarios de su hijo menor modificaron los momentos de intimidad de la pareja. Arturo, según relató, suele dormirse cerca de las 12 de la noche, una dinámica que limita el descanso en la casa.

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“Yo a mi marido lo amo y es hermoso, me imagino todo lo que quiero que me haga, pero soy el meme de la mujer tirada en la cama”, expresó la artista. Luego aclaró que el deseo permanece, aunque el agotamiento pesa cuando intenta trasladarlo a la vida cotidiana.

La cantante también comparó su experiencia actual con la maternidad que vivió junto a Morrison, conocido como Momo. Mientras veía jugar a Arturo, de 1 año y 2 meses, admitió que dejó atrás parte del nivel de control que mantenía con su primer hijo y apeló al humor para describir el cambio de energía: “Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana”.

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Jimena Barón contó que su perrita está embarazada

En otro aspecto de su vida íntima, a principios de octubre, Jimena Barón compartió la noticia de que ella y su familia adoptaron a una perrita. Sin embargo, más allá de mostrar el día a día de su crecimiento, este viernes, la actriz reveló que la mascota está embarazada.

La noticia surgió durante una consulta veterinaria que Barón registró y compartió con sus seguidores. En el video se escucha a la profesional realizar una ecografía a Lucy mientras la actriz intenta procesar lo que ve en la pantalla. “No, no estamos para esto”, reaccionó en los primeros segundos, sorprendida por el resultado del estudio.

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Jimena Barón habló sin filtros sobre su vida en pareja y los problemas al tratar de tener intimidad

La veterinaria le explicó que la perrita tenía crías en gestación y le señaló algunas imágenes que aparecían en el monitor. “Hay huesos. Y corazones”, le dijo entre risas, antes de mostrarle el latido de uno de los cachorros. Barón no ocultó su asombro y respondió: “Veo más de uno, te digo”.

Aunque una ecografía en esta etapa no permite establecer con precisión el número total de cachorros, la especialista anticipó que había al menos tres. “Por ecografía a esta edad de gestación es muy difícil contarlos, pero tres hay seguro”, aclaró la veterinaria. La artista coincidió con la estimación y bromeó con Lucy: “Por favor, Luci, sí, hacete la boluda, pero sos el Kinder sorpresa”.

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En medio de la consulta, Barón también nombró a Roxana, la persona que le había regalado a la perrita. “Gracias por regalarme tan misteriosamente a Lucy”, comentó con humor, mientras insistía en conocer la fecha probable del parto y se refería a los futuros cachorros como “estos pibes”.

Para calcular el momento del nacimiento, la veterinaria tomó distintas medidas de los fetos y estimó que podrían faltar cerca de diez días. La proyección dejó desconcertada a Barón, que respondió de inmediato: “¿Qué? ¿Cómo diez días? ¡Si soy abuela en diez días!”. De esta manera, la cantante anticipó que la familia podría sumar nuevos integrantes en los próximos días.

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