Las 4 bajas de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II en duelo por Torneo Clausura 2026

Universitario tendrá cuatro bajas en el duelo ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.

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Universitario de Deportes recibirá este sábado 24 de octubre a Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Fabián Bustos afrontará el encuentro con hasta cuatro ausencias en su lista de convocados.

La baja que más preocupa es la de Matías Di Benedetto. El defensor argentino había recibido el alta médica y entrenó con normalidad durante la semana.

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Existía expectativa por su regreso a la zaga junto a su compatriota Caín Fara y Anderson Santamaría, pero volvió a sentir molestias en el último entrenamiento. Ante ese panorama, el comando técnico optó por no arriesgarlo.

“Finalmente, Matías Di Benedetto volverá a ser baja en el cuadro crema. Si bien el defensor recibió el alta durante la semana y hasta ayer entrenó con total normalidad, hoy sintió molestias y el comando técnico decidió no utilizarlo por precaución”, informó el periodista deportivo Gustavo Peralta en X.

Matías Di Benedetto no jugará el Alianza Lima vs Juan Pablo II en el Torneo Clausura 2026.

El ‘Tano’ no integrará la convocatoria, al igual que Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Jorge Gutiérrez. En los casos de estos tres últimos futbolistas, la decisión corresponde al entrenador argentino.

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Los tres jugadores llegaron a Universitario como refuerzos durante la mitad de la temporada. Quiroz tuvo participación bajo la dirección de Héctor Cúper e incluso fue titular, pero perdió espacio desde la llegada de Bustos. Una situación similar atraviesan Guivin y Gutiérrez.

“FUERA DE LISTA: Jordan Guivin, Jorge Gutiérrez, Adrián Quiroz y Matías Di Benedetto”, añadió el reportero de L1 Max en su red social.

Bryan Reyna se mantiene en la lista de Universitario

En contraste, Bryan Reyna ha sido uno de los futbolistas que volvió a tener presencia frecuente en las convocatorias de Universitario de Deportes desde el regreso de Fabián Bustos al banquillo.

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El ‘Picante’ había expresado su malestar por las escasas oportunidades que recibió bajo la dirección de Héctor Cúper, luego de la derrota ante Deportivo Garcilaso. Su situación parece haber cambiado con el actual comando técnico: el extremo integrará nuevamente el banco de suplentes ante Juan Pablo II.

Bryan Reyna fue convocado para el Universitario vs Juan Pablo II.

Posible alineación de Universitario

Fabián Bustos dispondrá del siguiente once para medirse con Juan Pablo II: Diego Romero en el arquero; Williams Riveros, Anderson Santamaría y Caín Fara en la línea de tres; Andy Polo y César Inga como carrileros; Jairo Concha, Horacio Calcaterra y Edison Flores en la volante; Alex Valera y Gianluca Lapadula como delanteros.

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Universitario se enfrenta a Juan Pablo II en el Monumental

Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.

El equipo de Fabián Bustos buscará hacer valer su condición de local para sumar tres puntos en un tramo decisivo del certamen. La transmisión estará a cargo de L1 MAX y podrá seguirse también a través de la plataforma L1 Play.

Los 'cremas' golearon al elenco de Chongoyape en el Torneo Apertura. Créditos: L1 Max.

Juan Pablo II llegará al duelo después de vencer 2-0 a Sport Boys, con goles de Erinson Ramírez y Álvaro Rojas. El conjunto de Chongoyape intentará mantener ese impulso y sorprender al vigente tricampeón en Ate.

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Universitario, en tanto, necesita el triunfo para mantenerse en la disputa por el Clausura. Los ‘cremas’ se encuentran a una unidad de los primeros puestos y, a falta de cuatro jornadas, una victoria podría permitirles igualar la cima o sostenerse cerca de los líderes.