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Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del trascendental duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos en la tabla, la ‘U’ y el conjunto norteño afrontarán un partido clave para sus aspiraciones en un campeonato cada vez más ajustado. Revisa los detalles

Universitario enfrenta a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Universitario enfrenta a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Universitario de Deportes volverá a jugar en casa con la misión de prolongar su buen momento en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos recibirá a Juan Pablo II College por la fecha 13 del campeonato, en un compromiso que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la recta final de la temporada. Los ‘cremas’ llegan motivados tras conseguir una contundente victoria en Trujillo y buscarán sumar tres puntos más ante su público.

El conjunto ‘merengue’ intentará hacer valer su localía frente a un rival que también necesita seguir sumando para acechar la cima. La cercanía entre ambos en la tabla añade un ingrediente especial al enfrentamiento, pues una victoria puede permitirles consolidar su posición y mantener sus objetivos deportivos al alcance. A continuación, te compartimos todos los detalles del compromiso.

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Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Universitario y Juan Pablo II se disputará este sábado 24 de octubre a las 20:30 horas de Perú, según la programación oficial de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se jugará en el estadio Monumental, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde los dirigidos por Fabián Bustos buscarán aprovechar el respaldo de sus hinchas.

Los aficionados podrán seguir el compromiso por la señal de L1 MAX, que transmite los encuentros de la Liga 1. La disponibilidad del canal depende del servicio de televisión contratado, mientras que L1 Play ofrece una alternativa digital para los usuarios que cuentan con acceso a la plataforma. Estos son los principales detalles del encuentro:

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  • Partido: Universitario vs Juan Pablo II
  • Fecha: sábado 24 de octubre de 2026
  • Hora: 8:30 p.m. en Perú
  • Estadio: Monumental U Marathon, Ate, Lima
  • Torneo: Liga 1 2026, Torneo Clausura, fecha 13
  • Canal de TV: L1 MAX
  • Streaming: L1 Play
Universitario recibe a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Universitario recibe a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llega Juan Pablo II?

Juan Pablo II College afrontará el encuentro con la intención de sumar fuera de casa. El conjunto de Chongoyape viene de vencer 2-0 a Sport Boys, resultado que le permitió continuar acumulando puntos en el Torneo Clausura y llegar con confianza a su visita al Monumental.

El equipo norteño buscará competir ante uno de los clubes protagonistas del campeonato y aprovechar cualquier oportunidad para complicar al local. Para ello, deberá mantener el orden defensivo y aprovechar sus opciones en ataque frente a un rival que contará con el apoyo de su público.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario llega a este compromiso tras golear 4-1 a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo de Fabián Bustos firmó una destacada actuación ante uno de sus rivales directos en la lucha por la parte alta de la tabla y quedó a solo un punto del liderato del Torneo Clausura.

El resultado fortaleció la confianza del conjunto ‘crema’, que ahora buscará prolongar su buen momento frente a Juan Pablo II. Con el respaldo de su hinchada en el estadio Monumental, los merengues intentarán asegurar tres puntos para mantenerse en la pelea por el primer lugar y acercarse a sus objetivos en la recta final del campeonato.

Los 'cremas' golearon 4-1 a los 'churres' en Trujillo por la jornada 12 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Un duelo clave para sus aspiraciones

El enfrentamiento entre Universitario y Juan Pablo II será importante para las aspiraciones de ambos en el Torneo Clausura 2026. Solo dos puntos separan a los equipos en la clasificación, una diferencia que refleja lo ajustada que está la lucha por los primeros lugares. Por ello, el encuentro en el Monumental representa una oportunidad para que los ‘cremas’ amplíen su ventaja o para que el conjunto de Chongoyape se acerque y mantenga sus opciones en la disputa por el campeonato.

Con el torneo entrando en su tramo decisivo, cada jornada adquiere mayor relevancia y deja menos margen para ceder puntos. La ‘U’ buscará prolongar su buen momento tras la goleada en Trujillo, mientras que el cuadro ‘papal’ intentará dar el golpe como visitante.

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