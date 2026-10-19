Matías Di Benedetto vuelve al equipo: Universitario recupera a su defensor central para el duelo ante Juan Pablo II

El zaguero completó trabajos físicos adicionales junto al plantel en Trujillo para demostrarle al cuerpo técnico su disposición total, tras perderse tres fechas por una lesión muscular en el muslo derecho. (Universitario de Deportes)

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Matías Di Benedetto está de regreso. El defensor central de Universitario de Deportes superó la lesión en el muslo posterior derecho que lo mantuvo fuera de la convocatoria durante tres fechas consecutivas del Torneo Clausura 2026 y tiene luz verde para reaparecer ante Juan Pablo II College en la jornada 13 del campeonato.

El partido se disputará el sábado 24 de octubre, a las 19:30 horas, en el estadio Monumental U del distrito limeño de Ate.

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El periodista deportivo Gustavo Peralta fue quien dio a conocer la noticia en su programa Modo Fútbol, basándose en la premisa clásica de que un equipo victorioso no se altera en su conformación, salvo cuando la recuperación de un jugador clave lo justifica.

Di Benedetto viajó a Trujillo para mantenerse cerca del grupo

Matías Di Benedetto acompañó a Universitario en su viaje a Trujillo pese a no estar disponible para enfrentar a Alianza Atlético. El defensor aprovechó esos días para continuar su recuperación y mantenerse integrado al trabajo colectivo. (Universitario de Deportes)

Aunque no formó parte de la lista de convocados para el encuentro ante Alianza Atlético por la fecha 12, Di Benedetto acompañó al plantel en el viaje a Trujillo. La decisión no fue casual: el defensor argentino aprovechó ese desplazamiento para continuar con su proceso de puesta a punto física y no perder el ritmo de trabajo colectivo.

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Al término del partido en el norte del país, el zaguero realizó ejercicios adicionales de fortalecimiento muscular junto al resto del grupo, una señal clara de su estado anímico y su voluntad de estar disponible para las etapas decisivas de la temporada.

Según explicó Peralta en su análisis, ese gesto tuvo un destinatario preciso: el cuerpo técnico liderado por Fabián Bustos. “Estoy atento y listo para lo que se requiera, no quiero descanso, quiero estar, quiero apoyar en estas finales”, fue el mensaje que, según el comunicador, Di Benedetto transmitió con sus acciones en el campo de entrenamiento.

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La última vez que el central había disputado un partido oficial fue el 12 de septiembre, en la victoria ante Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano, donde completó los 90 minutos antes de que se le detectara la lesión que lo dejó al margen.

Bustos deberá resolver el puesto de stopper por derecha

Universitario recupera a uno de sus defensores habituales para enfrentar a Juan Pablo II, pero el regreso obliga a Bustos a tomar una decisión. El entrenador deberá elegir entre Fara y Santamaría para completar la línea de tres (Universitario de Deportes)

La reincorporación del zaguero argentino al once titular genera, a su vez, una nueva incógnita táctica para el entrenador Fabián Bustos. De acuerdo con el análisis de Peralta, Di Benedetto retomará su lugar habitual como stopper por el costado izquierdo de la línea defensiva, una posición que el técnico no ha podido cubrir con la misma solidez en su ausencia. Sin embargo, esa decisión obliga a definir quién ocupará el puesto de stopper por derecha: el duelo interno es entre Caín Fara y Anderson Santamaría, los dos jugadores que cubrieron la zaga durante las jornadas en que el argentino estuvo inhabilitado.

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Ambos futbolistas tuvieron participación en el triunfo ante Alianza Atlético, donde Universitario goleó 4-1 y se colocó a un punto de los líderes del certamen. Esa actuación colectiva, sumada al principio de no modificar un equipo que viene de ganar, complica aún más la elección del técnico. Peralta señaló que Bustos tendrá que evaluar con cuidado cuál de los dos ofrece mayor garantía defensiva para un partido que, en el contexto de la tabla, adquiere una dimensión especial.

Williams Riveros, inamovible en la zaga crema

Williams Riveros se mantiene como una pieza fija en la defensa de Universitario para el próximo compromiso del Clausura. Su continuidad está asegurada, mientras Bustos define cómo reorganizar la zaga con el retorno de Di Benedetto (Universitario de Deportes)

En medio de la incertidumbre por el puesto en disputa, hay una certeza en el esquema defensivo de Universitario: Williams Riveros no saldrá del equipo. El zaguero consolidó su titularidad con una actuación solvente en el estadio Mansiche y, según Peralta, su lugar en la alineación está fuera de toda discusión. El paraguayo se ha convertido en uno de los pilares de la línea de tres que Bustos utiliza habitualmente, y su continuidad aporta estabilidad al bloque defensivo en un tramo del calendario donde los márgenes de error se reducen al mínimo.

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Universitario llega al duelo ante Juan Pablo II con 24 puntos en la tabla del Torneo Clausura, un registro que lo ubica a solo una unidad de Sporting Cristal y Sport Huancayo, los actuales líderes con 25 unidades. El rival del sábado, el conjunto de Chongoyape, también acumula 24 puntos y viene de vencer 2-0 a Sport Boys en su última presentación, lo que convierte al partido en un enfrentamiento entre dos equipos con idénticas aspiraciones en la parte alta de la clasificación.

El encuentro se podrá seguir en vivo por la señal de L1 MAX y su plataforma de streaming L1 Play. Para Universitario, la vuelta de Di Benedetto representa mucho más que la recuperación de un defensor: es la posibilidad de cerrar la línea de fondo con el bloque que el técnico considera óptimo para pelear el tetracampeonato nacional en las jornadas que restan.

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