Incendio dentro de la UNI afecta a la Facultad de Ingeniería Mecánica y suspenden clases por seguridad hoy viernes

Incendio en la UNI

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Un incendio en el Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) obligó a suspender las actividades académicas de esa facultad este viernes 23 de octubre. La emergencia ocurrió en la sede universitaria situada en el distrito limeño de San Martín de Porres y no dejó personas heridas, según informó la propia facultad.

El registro de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú consignó la alerta a las 10:44:41 a. m. El siniestro fue clasificado como un incendio en estructuras o centros de estudios, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Eduardo de Habich, cerca de la UNI.

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Para atender el fuego acudieron cinco unidades de bomberos: M168-1, M2-1, MED36-2, AMB8-2 y M9-1. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo que salía de las instalaciones y llamas visibles en uno de los accesos del recinto.

Incendio en la UNI

La Facultad de Ingeniería Mecánica suspendió las clases por seguridad

La Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) comunicó que la suspensión de clases alcanzaba a docentes, estudiantes y padres de familia durante toda la jornada del viernes. La medida buscó proteger a la comunidad universitaria tras el incendio registrado en el laboratorio.

“Las actividades académicas quedan suspendidas el día de hoy, viernes 23 de octubre”, indicó el comunicado 012-2026, firmado por el decano de la facultad, Tito Roberto Vilchez Vilchez. La institución pidió a los delegados de cada curso coordinar con sus profesores la recuperación de las horas de clase afectadas.

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El documento precisó que el fuego se originó en el Laboratorio de Fundición, una instalación que tiene aproximadamente 50 años de antigüedad. La facultad atribuyó el control de la emergencia a la intervención de su personal técnico y al respaldo de la Compañía de Bomberos.

La FIM señaló además que, tras la atención inicial, “no se reporta ninguna persona herida”. Hasta el momento, no se difundió un informe técnico sobre los daños materiales provocados por el incendio ni sobre el estado en que quedaron los equipos y ambientes del laboratorio.

Incendio en la UNI

Bomberos acudieron tras una alerta registrada a las 10:44

La información oficial del sistema de emergencias ubica el hecho en el área de la UNI, en San Martín de Porres. La clasificación del incidente como incendio en un centro de estudios motivó el despliegue de unidades contra incendios, médicas y de apoyo.

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En redes sociales circularon versiones que atribuyeron el fuego a un presunto cortocircuito. También se mencionó que el incidente pudo ocurrir durante una práctica vinculada con el curso de Ciencia de los Materiales. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada de forma oficial por los bomberos ni por las autoridades de la facultad.

La causa del incendio deberá establecerse mediante las evaluaciones correspondientes. El comunicado de la FIM no detalló las circunstancias previas al inicio de las llamas ni informó si se había iniciado una investigación interna.

La facultad alertó sobre el riesgo en el Laboratorio N.° 5

En su pronunciamiento, la Facultad de Ingeniería Mecánica también advirtió que el Laboratorio N.° 5 se encuentra en riesgo inminente. Según señaló, la unidad académica solicitó en varias oportunidades a la administración central de la UNI la refacción de ese espacio, pero el pedido no había recibido atención hasta la fecha.

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La facultad no precisó si el Laboratorio N.° 5 corresponde al ambiente de Fundición afectado por el incendio. Tampoco informó cuándo se reanudarán las actividades académicas ni si la suspensión podría extenderse a los próximos días.

La comunidad universitaria deberá aguardar las evaluaciones de seguridad para conocer las condiciones de los ambientes y la programación de las clases que quedaron pendientes.