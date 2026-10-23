Tania Libertad cantará el Ave María de Franz Schubert ante el papa León XIV en Zaña, Lambayeque: “Para mí es una maravilla”

Tania Libertad interpretará el “Ave María” de Franz Schubert durante el encuentro de oración que encabezará el papa León XIV en Zaña.

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La cantante peruana Tania Libertad anunció que interpretará el ‘Ave María’ de Franz Schubert ante el papa León XIV durante la visita que el pontífice realizará al Perú en noviembre. La presentación está prevista para el sábado 14 de noviembre en Zaña, distrito de Lambayeque donde nació la artista y uno de los lugares incluidos en la agenda papal.

En una entrevista con RPP, Libertad explicó que su participación formará parte del encuentro de oración que se realizará en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte de las actividades por el Año Jubilar. La artista, radicada en México desde hace 46 años, señaló que asumió la invitación como una oportunidad para volver a su tierra natal.

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“Para mí es una maravilla poder regresar a mi tierra, a Zaña, para poder cantar este Ave María de Schubert, que se lo quiero ofrecer con mucha admiración y con mucho amor a mi tierra y al Papa”, expresó la intérprete. La artista añadió que la invitación no formaba parte de sus planes iniciales: “Es algo que no lo tenía previsto, salió así de pronto”.

La visita de León XIV al Perú está prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. La agenda difundida por las autoridades contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El sábado 14, el papa participará primero en una ceremonia en la Catedral de Santa María de Chiclayo y luego viajará a Santa Cruz de Succhubamba, antes de su participación en Zaña.

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La cantante conoció a sacerdotes de Chiclayo en una actividad benéfica

Tania Libertad relató que el vínculo que abrió la posibilidad de cantar ante el papa surgió a partir de una actividad benéfica a la que asistió hace dos o tres años para apoyar a la Curia de Chiclayo. En ese evento conoció a varios sacerdotes de la diócesis, aunque Robert Prevost —nombre del actual pontífice antes de su elección— ya no estaba en la ciudad.

Cuando se confirmó que Prevost había sido elegido papa y que había desarrollado una parte central de su labor pastoral en Chiclayo y Zaña, la cantante decidió consultar si podía saludarlo. Esa inquietud derivó en el contacto con los organizadores de la actividad religiosa y en la propuesta para que interprete una canción.

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“Cuando yo me entero que el papa es peruano y que había hecho casi toda su labor en Chiclayo, incluyendo en Zaña, yo ya me iba a ir al Vaticano para saludarlo”, contó la artista en RPP. Luego, contó que recibió la respuesta de que su presencia musical sería bienvenida.

La cantante peruana volverá a su tierra natal el 14 de noviembre, dentro de la agenda del pontífice en Lambayeque.

La intérprete eligió el ‘Ave María’ de Schubert debido a la naturaleza del acto que encabezará el Santo Padre. Según explicó, León XIV no celebrará una misa completa en Zaña por la agenda que cumplirá durante esa jornada, sino que participará en un encuentro de oración con un cronograma limitado.

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“Yo decidí hacer el Ave María de Schubert porque el Papa no va a poder hacer la misa completa en Zaña por todas las actividades que tiene que hacer”, declaró. También indicó que, después de su intervención, está prevista una presentación de danza afroperuana.

El programa oficial de la visita señala que el papa llegará a Lambayeque el viernes 13 de noviembre para presidir una misa en las Pampas de Pimentel. Al día siguiente tendrá actividades religiosas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhubamba y Zaña, donde se conmemoran los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

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Tania Libertad celebrará su cumpleaños con un concierto en Lima

Antes de su participación en Zaña, Tania Libertad regresará a los escenarios de Lima con el espectáculo “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. El concierto se realizará este sábado 24 de octubre, a las 20:00, en el Gran Teatro Nacional, fecha que coincide con el cumpleaños de la cantante.

La presentación incluirá canciones de distintas etapas de su carrera, con repertorio peruano, boleros, baladas y composiciones latinoamericanas. La intérprete anunció que incorporará temas de su más reciente disco, ¡Ay, amor!, además de clásicos como “La contamanina”, “Tu voz”, “Cielo rojo” y “Concierto para una voz”.

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La artista ha señalado que mantiene una conexión permanente con la música peruana, pese a sus más de cuatro décadas de residencia en México. En su formación y repertorio reconoce la influencia de figuras como Chabuca Granda, Alicia Maguiña, Nicomedes Santa Cruz y Augusto Polo Campos.

“La música peruana nunca está dormida; está siempre conmigo”, afirmó al referirse a la presencia de valses, festejos, landós y marineras en sus presentaciones. El recital será producido por DEA Promotora y las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Antes de su presentación ante el papa, la artista ofrecerá el concierto “Gracias a la vida que me ha dado tanto” en el Gran Teatro Nacional de Lima.