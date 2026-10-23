Perú

Corte de luz este sábado en cuatro distritos de Lima y Callao: revisa si tu zona está en la lista

Desde las primeras horas de la mañana, varios sectores tendrán interrupciones del suministro eléctrico, anunció Pluz

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina
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Este sábado 24 de octubre se han programado cortes de luz en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La suspensión temporal del servicio eléctrico afectará zonas de San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, La Perla y Comas, con horarios que variarán según la ubicación.

Los cortes están previstos desde las 8:00 a. m. y, en algunos sectores, se prolongarán hasta las 6:00 p. m. Los residentes deben revisar si sus calles, avenidas o urbanizaciones figuran en la programación para tomar precauciones durante la interrupción del suministro.

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¿En qué distritos habrá corte de luz este sábado 24 de octubre?

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho se han programado tres interrupciones del servicio eléctrico en diferentes sectores del distrito.

De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

  • Av. Principal 820, urbanización Campoy.
  • Av. Campoy, junto a la manzana B, lote 3C.

De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

  • Agrupación Familiar Portada de Belén: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H y P.
  • Agrupación Familiar Cerrito El Huáscarán: manzanas A, B, C, D y E.
  • Agrupación Familiar Nueva Generación Ampliación A y B: manzanas A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D y E.
  • Agrupación Familiar Pilar Nores de García: manzanas U6K, U6L y U6M.
  • Agrupación Familiar La Nueva Parcela: manzanas K, L, M y N.
  • Agrupación Familiar Los Jardines de José Carlos Mariátegui, etapa V: manzanas A, B, C, D, E y H.
  • Agrupación Familiar Ampliación N.° 3 J. C. M., zona XIV: manzana U6C.
  • Agrupación Familiar Ampliación, manzana U4C, Las Palmeras: manzana A.

De 9:30 a. m. a 5:30 p. m.

  • Asociación de Propietarios Urbanización San Carlos: manzanas F1, G1, H1, I1, S1 y X1.
  • Av. Próceres de la Independencia, cuadras 26 y 27.
  • Asociación de Vivienda Jorge Basadre: manzanas R y R1.
  • Cooperativa de Vivienda Los Ángeles: manzana N.

Lima Cercado

Horario: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las zonas comprendidas en la programación son:

  • Jr. Augusto Wiese, cuadras 8 y 9.
  • Av. Nicolás de Piérola con Wiese.
  • Jr. Apurímac, cuadra 2.
  • Av. Nicolás de Piérola, cuadra 10.
  • Av. Nicolás de Piérola con jr. Carabaya.
  • Jr. Carabaya, cuadras 8 y 9.
  • Jr. Lampa, cuadras 8, 9 y 10.
  • Jr. Lino Cornejo, cuadra 1.
  • Jr. Contumazá, cuadras 8, 9 y 10.
  • Jr. Colmena, cuadra 10.

La Perla

Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En este distrito del Callao, el corte de luz comprenderá las siguientes calles y avenidas:

  • Jr. Alfonso Ugarte, cuadras 11, 12 y 13.
  • Jr. Atahualpa, cuadras 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
  • Jr. Bolognesi, cuadra 11.
  • Jr. Huáscar, cuadras 1, 2, 4 y 5.
  • Av. Miguel Grau, cuadras 10, 11, 12 y 13.
  • Av. La Paz, cuadra 4.
  • Jr. Abraham Lincoln, cuadras 4 y 5.
  • Calle Washington, cuadra 4.
  • Jr. Víctor Fajardo, cuadras 11 y 12.
  • Jr. Zarumilla, cuadras 4 y 5.
  • Jr. Vigil, cuadra 10.
  • Av. José Gálvez, cuadras 1, 2 y 3.
  • Av. Brasil, cuadras 5 y 6.
  • Jr. Montevideo, cuadra 4.
  • Calle Cahuide, cuadras 4 y 7.
  • Unidad Vecinal La Perla: bloques I, J, K y L.

Comas

En Comas se han programado dos interrupciones del suministro eléctrico en sectores específicos del distrito.

De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

  • Asociación de Vivienda La Esperanza: manzanas A, B, C y D.
  • Asociación Casa Huerta Ecos del Chillón: manzana I.
  • Asociación de Propietarios de Vivienda Las Dalias de Santa Bárbara: manzana A.

De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

  • Urbanización Carabayllo: manzanas A, B, D, E, F, G, H, H prima y H1.
  • Av. Metropolitana, cuadra 5.
  • Av. Maestro Peruano, cuadra 4.

¿Qué hacer ante un corte de luz programado?

Una mano acciona un interruptor rojo en un panel eléctrico oscuro, mientras otra mano sostiene una vela blanca encendida
Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir las molestias durante la interrupción del servicio eléctrico, se recomienda desconectar los equipos electrónicos sensibles, mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar la temperatura y contar con una linterna en caso de que el corte se prolongue.

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También es conveniente cargar los teléfonos celulares con anticipación y tomar previsiones si en el hogar se utilizan equipos médicos que requieren electricidad.

Importante: la programación corresponde a sectores específicos de cada distrito, por lo que no significa que todas sus calles o urbanizaciones se quedarán sin electricidad. Los vecinos deben verificar las direcciones incluidas y los horarios previstos para su zona.

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