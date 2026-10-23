Perú

La fiesta de Roca Rey por sus 30 años queda bajo investigación en Gerena, Sevilla

Las protestas de residentes por música a alto volumen y pirotecnia llevaron al Ayuntamiento sevillano a trasladar el caso a la Policía Local

Andrés Roca Rey celebró su cumpleaños número 30 en su finca La Consentida, ubicada en Gerena, Sevilla.
Andrés Roca Rey celebró su cumpleaños número 30 en su finca La Consentida, ubicada en Gerena, Sevilla.
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La celebración por el cumpleaños número 30 de Andrés Roca Rey derivó en una investigación de la Policía Local de Gerena, en Sevilla, después de que residentes de la zona presentaran quejas por el ruido de la música y el uso de fuegos artificiales. La fiesta se realizó el miércoles 21 de octubre en la finca La Consentida, propiedad del torero peruano.

Según la información divulgada por el programa Y ahora Sonsoles, el festejo empezó alrededor de las 19:00 y se extendió hasta la madrugada del jueves. La reunión incluyó mariachis, un DJ y un espectáculo pirotécnico, elementos que provocaron el malestar de algunos vecinos del municipio sevillano.

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La queja llegó por escrito al Ayuntamiento de Gerena, que trasladó el asunto a la Policía Local para que determine si la celebración cumplió con las ordenanzas vigentes.

Los vecinos cuestionaron el volumen de la música y las detonaciones

Varios habitantes de Gerena trasladaron su disconformidad a través de mensajes recogidos por el espacio de Antena 3. Uno de ellos sostuvo que, al escuchar las explosiones, pensó que se trataba de disparos y no de petardos. Otro afirmó que el sonido de los fuegos artificiales y la música parecía escucharse frente a su vivienda.

Las quejas apuntaron al horario de la fiesta, que continuó durante la madrugada, y a la intensidad del ruido generado desde la finca. El municipio está situado a unos 25 kilómetros de Sevilla y cuenta con zonas residenciales próximas a terrenos rurales.

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La Policía Local de Gerena abrió una investigación tras una queja vecinal por el ruido y el uso de pirotecnia durante la madrugada.
La Policía Local de Gerena abrió una investigación tras una queja vecinal por el ruido y el uso de pirotecnia durante la madrugada.

La periodista Gema López explicó en Y ahora Sonsoles que la investigación examinará, entre otros aspectos, si existió autorización para el uso de artículos pirotécnicos. De acuerdo con lo difundido en el programa, la normativa local restringe la utilización de fuegos artificiales salvo en actividades autorizadas o con un permiso municipal previo.

La Policía ha tenido que abrir una investigación”, señaló López durante la emisión. La comunicadora añadió que, según la información que manejaba el programa, no se habría solicitado el permiso para el espectáculo pirotécnico.

La apertura de diligencias no implica, por sí sola, que se haya acreditado una infracción. La Policía Local deberá comprobar las circunstancias de la celebración, la existencia de eventuales autorizaciones y el cumplimiento de las condiciones exigidas para este tipo de actividades.

La celebración tuvo lugar días después de la ruptura con Tana Rivera

La fiesta se produjo pocos días después de que trascendiera la ruptura de Roca Rey con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera. La relación se hizo pública en abril de este año y terminó tras varios meses.

Según publicó ¡HOLA!, la expareja tuvo una discusión el 9 de octubre en Valencia, ciudad a la que ambos habían viajado porque el torero tenía previsto participar en una corrida. La revista señaló que ese conflicto marcó el final del vínculo sentimental.

En ese contexto, la hija de Eugenia Martínez de Irujo canceló una celebración que tenía prevista por su cumpleaños. La joven había planeado reunir a familiares y amigos, pero finalmente optó por un encuentro más reducido, según relató ante la prensa.

Roca Rey, en cambio, mantuvo sus planes y reunió a amigos y allegados en su finca de Gerena. Algunas versiones situaron la asistencia en alrededor de un centenar de invitados, aunque no existe una confirmación oficial sobre el número de personas que acudieron al evento.

El torero no se pronunció de forma directa sobre las quejas vecinales ni sobre la investigación policial. En sus redes sociales publicó un mensaje breve para agradecer las felicitaciones que recibió por su cumpleaños.

Gracias por todos los mensajes de cumpleaños que he recibido”, escribió junto a una imagen vinculada con la celebración. Hasta el momento, tampoco se conoció una comunicación pública del Ayuntamiento de Gerena sobre el avance de las diligencias.

La fiesta incluyó mariachis, música a cargo de un DJ y fuegos artificiales, según imágenes y reportes difundidos en televisión.
La fiesta incluyó mariachis, música a cargo de un DJ y fuegos artificiales, según imágenes y reportes difundidos en televisión.

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