Acreedor de Alianza Lima lanzó fuerte comentario sobre el Universitario vs Juan Pablo II: “Los dos dueños del VAR se van a enfrentar”

Fernando Farah, máximo acreedor de Alianza Lima, tuvo fuerte comentario sobre Universitario y Juan Pablo I.

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Fernando Farah, uno de los principales acreedores de Alianza Lima, cuestionó las decisiones arbitrales que han generado controversia en la Liga 1. Durante una entrevista, apuntó contra Universitario de Deportes y Juan Pablo II por supuestos beneficios en fallos arbitrales. También sostuvo que el equipo ‘blanquiazul’ no sería el único afectado en la disputa por el campeonato.

En diálogo con el programa Full Deporte de Radio Ovación, el acreedor se refirió al partido que disputarán este sábado Universitario y Juan Pablo II, un encuentro que seguirá de cerca ante sus dudas sobre el desempeño arbitral.

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“Este sábado tenemos un partido muy importante, donde los dos dueños del VAR se van a enfrentar, vamos a ver qué resultado hay. De repente es neutro, o de repente allí se ve quién quiere que llegue o quién no”, afirmó.

La ‘U’ recibirá a Juan Pablo II por la fecha 13 el sábado 24 de octubre, desde las 20:30 horas de Perú, en el estadio Monumental de Ate.

Los 'cremas' golearon al elenco de Chongoyape en el Torneo Apertura. Créditos: L1 Max.

Farah asegura que Universitario y Juan Pablo II son favorecidos por los árbitros

A título personal, Farah afirmó que nunca había visto una situación similar en el fútbol peruano. Según dijo, los cuestionamientos que existen actualmente superan experiencias previas que conoció durante distintos campeonatos.

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“He vivido campeonatos por muchos años, escuchaba de compra de árbitros, de que se negociaba fuera de la cancha y todo eso, pero lo que estoy viendo ahora nunca me lo imaginé. Es escandaloso lo que sucede hoy y siento que no se le está dando el peso necesario”, declaró.

El acreedor de Alianza Lima sostuvo que los fallos controvertidos se repiten a favor de los mismos clubes. En esa línea, consideró que estos criterios tendrían consecuencias para los equipos que compiten en la parte alta de la tabla.

“De repente hay una jugada que favorece a un equipo, viene la semana siguiente y se vuelve a favorecer al mismo equipo, pasa una semana más y se sigue favoreciendo al mismo equipo. Estos equipos son Universitario y Juan Pablo II y están perjudicando claramente a Alianza en primer lugar, pero también a Sport Boys y Melgar”, añadió.

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Fernando Farah afirma que Alianza Lima se ha visto perjudicado por los árbitros, a diferencia de Universitario y Juan Pablo II.

Farah señaló que el contexto le genera sospechas, aunque precisó que no tiene elementos para formular una acusación concreta. “El trasfondo es que algo pasa, algo muy sospechoso está pasando. No tengo pruebas, no puedo acusar, pero es muy sospechoso”, indicó.

Como parte de sus argumentos, citó una jugada de Alex Valera, delantero de Universitario, que a su juicio merecía una tarjeta roja. Además, vinculó esa decisión con el próximo partido que el cuadro ‘crema’ afrontará ante Alianza Lima.

“Por ejemplo, Valera pisa a un jugador y no lo expulsan, se ve claramente que lo pisa. No es solo para ayudarlo en ese partido, sino que en el siguiente encuentro juega con Alianza. Yo ya no pienso inocentemente porque no puedo pensar que semana a semana pase esto”, manifestó.

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Fernando Farah recordó la no expulsión de Alex Valera ante Comerciantes Unidos que terminó favoreciéndolo en el siguiente partido ante Alianza Lima.

Clubes respaldan a Agustín Lozano

En otro tramo de la entrevista, Farah aclaró que sus expresiones no representan una postura institucional de Alianza Lima. No obstante, afirmó que otros integrantes del entorno ‘blanquiazul’ compartirían sus cuestionamientos sobre el torneo.

“No puedo hablar a nombre de la institución, pero si le preguntas a cualquiera de Alianza te diría lo mismo. Pensemos inocentemente y sí, quieren una final”, señaló, al aludir a sus sospechas sobre la definición del campeonato.

También cuestionó la estructura dirigencial del fútbol peruano y sostuvo que las críticas no deberían concentrarse únicamente en Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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“Todo el mundo le echa la culpa a Lozano, pero al final todos están detrás de él. Ahora no solo son las departamentales, sino también los clubes de Primera, incluso Alianza hasta hace poco. Alianza no está en contra ni a favor de nadie, Alianza solo quiere una cancha plana y justa”, remarcó.