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¿Clarivett Yllescas jugará en Alianza Lima vs Regatas Lima?: la condición de la central previo al clásico de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La voleibolista no fue tomada en cuenta con Rebaza Acosta y todavía no debuta en el torneo nacional, ¿está lesionada?

¿Clarivett Yllescas jugará en Alianza Lima vs Regatas Lima?
¿Clarivett Yllescas jugará en Alianza Lima vs Regatas Lima?
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Alianza Lima protagonizará uno de los duelos más esperados de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: se enfrentará a Regatas Lima este sábado 24 de octubre por la fecha 2 de la competición. Todos las miradas estarán puestas en el partidazo que se vivirá como una final adelantada.

Las ‘blanquiazules’ debutaron con pie derecho tras la victoria ajustada que obtuvo frente Rebaza Acosta, y ahora se alistan para afrontar un duro reto ante las chorrillanas. Dentro de toda la emoción de la previa, hay incertidumbre por conocer si Clarivett Yllescas será tomada en cuenta por Alejandro Schneider.

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¿Por qué no está jugando Clarivett Yllescas en Alianza Lima?

La central no se estrenó en el torneo nacional pese a que estuvo en la banca, y muchos se preguntan si está lesionada. Se conocieron los detalles del estado físico de la voleibolista que lleva cuatro temporadas con Alianza Lima.

“El tema de la Clarivett es que tiene una lesión crónica, entonces la cuidan y por eso es que en el partido contra Rebaza ni siquiera calentó a la par de las compañeras. Tampoco entró y es algo que yo les hacía acordar. Previo al Mundial del año pasado, sucedió lo mismo. A Clari se le dio minutos en el campo de juego en dos fechas previas a viajar al Mundial, porque lo que se quería era que llegue y pueda jugar el Mundial, que era uno de los objetivos personales también de la voleibolista. Es más, nosotros le dijimos que se había traído a un fisioterapeuta, especialmente desde Argentina, para poder recuperarla de tal manera que llegara a jugar”, contó Daniella Fernández en el programa ‘De Una’.

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Se conocieron detalles de la condición física de la central previo al choque por la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (De Una)

Clarivett Yllescas y sus chances de ser titular en Alianza Lima vs Regatas Lima

Una de las grandes dudas es si Clarivett Yllescas estará presente en el partidazo de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Julio Peña reveló que sería tomada en cuenta desde el arranque y podrá realizar su debut en la temporada.

“Clarivett no es que esté impedida de jugar; lo que está buscando Alianza es no arriesgarla. Precisamente, tal vez pensando en que pueda llegar a tener algunos minutos este fin de semana y seguir con la recuperación. No exponerla a que la lesión o el fastidio empeoren, agraven y pierdanla por varias fechas y también para el Mundial de Clubes”, comentó el periodista deportivo.

Clarivett Yllescas compartió el momento en que pensó que a Alianza Lima se le iba el título ante San Martín. Crédito: Instagram Alianza Lima.
Clarivett Yllescas compartió el momento en que pensó que a Alianza Lima se le iba el título ante San Martín. Crédito: Instagram Alianza Lima.

Alianza Lima vs Regatas Lima: programación del partidazo

Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentarán este sábado 24 de octubre por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El partido comenzará a las 19.00, hora de Perú, en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, recinto que recibirá todos los encuentros de la jornada.

La transmisión en vivo estará a cargo de Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. El compromiso también podrá seguirse mediante la página web y la aplicación del canal.

Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto con las incidencias del duelo, el resumen y la actualización de la tabla de posiciones.

Alianza Lima y Regatas Lima se medirán en el duelo más atractivo de la fecha 3 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima y Regatas Lima se medirán en el duelo más atractivo de la fecha 3 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: RRSS clubes.

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