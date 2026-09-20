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Bryan Reyna rompió su silencio tras ser excluido por Héctor Cúper en Universitario: “No me merezco no salir en lista”

El ‘Picante’ volvió a sumar minutos en la goleada ante Deportivo Garcilaso, aunque no dejó pasar su marginación de las convocatorias de la ‘U’ en los partidos anteriores

Bryan Reyna rompió su silencio tras ser 'borrado' de Universitario y apuntó contra Héctor Cúper.
Bryan Reyna rompió su silencio tras ser 'borrado' de Universitario y apuntó contra Héctor Cúper.
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El sábado 19 de setiembre, Universitario de Deportes sufrió una dura derrota en Cusco: cayó 4-0 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el encuentro, Bryan Reyna expresó su molestia por sus reiteradas ausencias en las convocatorias.

El extremo, conocido como el ‘Picante’, cuestionó no haber sido incluido en la lista y sostuvo que la situación le resulta injusta.

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“Para serte sincero, soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero no me parece justo lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en la lista. Nunca me había pasado esto en mi carrera”, declaró.

Reyna afirmó que aceptaría una eventual baja de nivel, aunque remarcó que sus compañeros conocen su desempeño durante los entrenamientos. Por ello, explicó que decidió hablar públicamente sobre su situación.

“Soy una persona muy autocrítica: si estoy mal, lo aceptaría. Pero la gente de adentro, mis compañeros, todos saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Este es mi trabajo, hermano. Tengo que comunicarme de alguna manera, porque para mí es mi trabajo. Si no juego mañana o más tarde, la gente se preguntará por qué no juega Bryan”, expresó ante las cámaras de L1 Max.

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El futbolista también descartó que sus ausencias en la nómina respondan a una lesión y, aunque dijo respetar la decisión de Héctor Cúper, dejó entrever su disconformidad con el criterio del entrenador.

“No, nada que ver. Desde el primer día que estoy acá no me he lesionado. Gracias a Dios, no tuve una lesión grave. Son gustos, ¿sabes? Respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo, porque créeme que me saco la mierda entrenando. Pero lo otro ya no depende de mí”, sentenció.

En la previa del duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso, Héctor Cúper se refirió al regreso de Bryan Reyna. El técnico explicó que su inclusión en la convocatoria, al igual que la de Jordan Guivin, respondió a su buen desempeño durante la semana de entrenamientos.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

¿Qué dijo Héctor Cúper tras la goleada ante Garcilaso?

Héctor Cúper ofreció una dura evaluación tras la derrota 4-0 de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El entrenador argentino admitió que su equipo tuvo una actuación deficiente y no encontró aspectos para rescatar.

“Es muy difícil explicarlo porque nos faltó de todo. No solamente haber podido jugar mejor o defender mejor. Hemos hecho todo mal, no hay ninguna duda”, afirmó en conferencia de prensa.

El técnico consideró que el plantel debe asumir el resultado y utilizar el receso por la fecha FIFA para corregir las falencias que quedaron expuestas en Cusco.

“Eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, no hay que ocultarlo y aprovechar todo este parate para resolverlo, porque esto no era normal en este equipo”, sostuvo.

El director técnico de Universitario, Héctor Cúper, fue contundente en la conferencia de prensa al analizar la dura derrota de su equipo. "Hemos hecho todo mal, no hay ninguna duda", sentenció el estratega.

Cúper indicó que Universitario ya evidenciaba una falta de juego en los partidos previos, pero reconoció que frente a Deportivo Garcilaso los errores se extendieron a todas las líneas.

“Es cierto que nos faltaba, lo dije incluso antes del partido, un poquito más de juego. Pero hoy, en todas las líneas, hemos estado erráticos. Defensivamente, incluso en los goles, no estaba esa reacción como para tapar la jugada rápidamente. Nos pasó un poco de todo”, explicó.

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