Valeria Piazza se quiebra al ver a Andrea San Martín esposada: “Me causó mucha tristeza”

La conductora de televisión expresó su pesar por las imágenes de la influencer, mientras la Fiscalía reúne pruebas por la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez. América TV

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Las imágenes de Andrea San Martín esposada durante su traslado policial generaron reacciones en la televisión peruana. La conductora Valeria Piazza afirmó que le causó tristeza observar a la influencer en esa situación, en medio de la investigación preliminar que abrió el Ministerio Público tras una denuncia por presunta agresión contra su hija menor.

Durante una edición de +Espectáculos, Piazza se refirió a las grabaciones que mostraron a San Martín con esposas luego de pasar la noche en una dependencia policial. La presentadora señaló que las imágenes le impactaron por el contexto que atraviesa la exchica reality.

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“Ver las imágenes de Andrea San Martín el día de ayer salir enmarrocada de la comisaría, a mí personalmente, me causó mucha tristeza con todo lo que ella está pasando en este momento”, manifestó Piazza en el programa.

La conductora evitó pronunciarse sobre el fondo de la acusación, que deberá ser esclarecida por las autoridades. Su comentario se centró en la situación de San Martín tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la menor.

La expareja de la influencer acudió a las autoridades por un presunto episodio de violencia física y psicológica contra la niña que ambos tienen en común. A raíz de esa denuncia, San Martín participó en diligencias en una comisaría de La Molina, fue trasladada a Medicina Legal de Lima Este y luego quedó en la dependencia policial de Miraflores.

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Valeria Piazza se conmueve al ver enmarrocada a Andrea San Martín.

La madre de Andrea San Martín difundió una oración en redes sociales

Valeria Piazza también se refirió a la publicación que hizo Dora Pilares, madre de Andrea San Martín, mientras su hija enfrentaba las actuaciones policiales. La conductora calificó como un gesto significativo el mensaje religioso compartido por la progenitora de la influencer.

Pilares publicó en sus historias de Instagram una imagen de la Virgen María acompañada de una frase sobre protección, consuelo y fe. “Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota”, se leía en la imagen.

La madre de San Martín añadió: “Solo en ti confío, Madre mía”. El contenido no mencionó de manera expresa la denuncia, las diligencias policiales ni a Juan Víctor Sánchez. Sin embargo, se difundió mientras la situación de su hija era seguida por medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

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La publicación fue replicada en programas de espectáculos y motivó comentarios entre seguidores de la influencer. Hasta el momento, Dora Pilares no emitió un pronunciamiento público sobre la acusación ni sobre el desarrollo de la investigación.

La publicación incluyó una imagen de la Virgen María y una frase sobre el refugio, el consuelo y la fe.

Andrea San Martín tampoco ha ofrecido una explicación extensa sobre el caso. Durante su traslado para cumplir con las diligencias, indicó que daría una conferencia de prensa una vez que concluyera los procedimientos dispuestos por las autoridades.

Consultada por la prensa sobre si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia, respondió: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”. La influencer sostuvo que primero debía atender las actuaciones pendientes antes de hablar públicamente sobre los hechos.

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La Fiscalía abrió una investigación preliminar por la denuncia

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro inició una investigación preliminar contra Andrea San Martín por la presunta agresión contra su hija menor de edad.

El caso está a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi, según informó el Ministerio Público. La institución precisó que reúne pruebas y testimonios para esclarecer los hechos denunciados y determinar las medidas que correspondan dentro de la investigación.

Andrea San Martín permanece bajo custodia durante 48 horas en la comisaría de Miraflores por una denuncia de presunta violencia familiar.

La denuncia fue presentada por Juan Víctor Sánchez el 20 de octubre, de acuerdo con el parte policial que difundieron programas de televisión. El documento registra una presunta agresión física y psicológica contra la niña, cuya versión y condiciones forman parte de las diligencias en curso.

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Según la información conocida sobre el caso, la menor habría relatado un incidente vinculado a una discusión por alimentos. La denuncia contiene referencias a presuntos jaloneos y expresiones verbales que ahora deben ser contrastadas con las declaraciones de las partes, evaluaciones médico-legales y otros elementos que recaben la Policía y la Fiscalía.

La versión de San Martín también figura en el parte policial. La influencer habría señalado que la discusión se inició porque su hija quería consumir golosinas, aunque no deseaba comer los alimentos que se le habían servido. Esa explicación deberá ser examinada dentro del procedimiento abierto.

El Ministerio de la Mujer solicitó medidas de protección para la menor

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brinda atención y acompañamiento especializado a la menor. Una abogada del Centro Emergencia Mujer participó en la entrevista única realizada en cámara Gesell, según la información divulgada sobre las actuaciones oficiales.

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El sector también solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la niña. El pedido busca que las autoridades evalúen disposiciones destinadas a resguardar su integridad mientras continúan la investigación fiscal y las diligencias policiales.

Por ahora, el expediente se encuentra en etapa preliminar. La apertura de una investigación no determina responsabilidad penal ni establece la veracidad de los hechos denunciados. Las autoridades deberán evaluar los testimonios, informes y demás pruebas antes de adoptar decisiones sobre la situación legal de Andrea San Martín.

Una publicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú informa sobre la atención brindada a la hija de Andrea San Martín y el pedido de protección ante la justicia.