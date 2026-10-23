Senamhi activa alerta roja por riesgo de huaicos en Perú: estas son las regiones y distritos en peligro

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por la posibilidad de activación de quebradas en distritos de Piura, Huancavelica e Ica. El aviso advierte sobre el riesgo de flujos de agua, lodo y detritos que podrían ocasionar huaicos y afectar viviendas, vías de comunicación y otras infraestructuras ubicadas en zonas vulnerables.

El aviso de corto plazo N.° 296-2026 fue emitido este viernes 23 de octubre a las 13:00 horas y tiene una vigencia de 24 horas. La advertencia considera las lluvias pronosticadas para ese periodo, las precipitaciones acumuladas durante los siete días anteriores y la susceptibilidad de los terrenos a movimientos en masa.

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¿Qué regiones y distritos están en alerta roja por huaicos?

De acuerdo con el aviso del Senamhi, la alerta comprende localidades de tres departamentos: Piura, Huancavelica e Ica. Estas son las provincias y los distritos incluidos:

Piura

Ayabaca: distrito de Ayabaca.

Huancabamba: distrito de El Carmen de la Frontera.

Huancavelica

Provincia de Castrovirreyna: Arma, Aurahua, Castrovirreyna, Chupamarca, Huachos, Huamatambo, San Juan, Santa Ana y Tantará.

Provincia de Huancavelica: Acobambilla, Ascensión, Huancavelica y Nuevo Occoro.

Ica

Provincia de Chincha: San Juan de Yanac y San Pedro de Huacarpana.

El nivel rojo indica la posibilidad de activación de quebradas de severidad extrema debido a lluvias intensas en áreas inestables. Sin embargo, la emisión del aviso no significa que se hayan producido huaicos en todos los distritos mencionados.

Lluvias intensas en Piura y Tumbes durante el fin de semana

Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

La alerta por posible activación de quebradas coincide con el pronóstico de lluvias de mayor intensidad en la costa norte entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre.

Según el Senamhi, los acumulados de precipitación podrían acercarse a los 80 milímetros diarios en las provincias de Tumbes y Zarumilla, superar los 50 milímetros diarios en Sullana y Piura, y exceder los 30 milímetros diarios en sectores de la sierra piurana.

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Las precipitaciones podrían ocasionar aniegos en zonas urbanas, activar quebradas y elevar el caudal de los ríos de Tumbes. Además, el organismo meteorológico prevé lluvias de fuerte a extrema intensidad en sectores de esta región, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En los últimos días, las lluvias ya provocaron aniegos en Tumbes y la activación de las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, en Pampas de Hospital. También se reportaron afectaciones en sectores urbanos de la ciudad de Tumbes.

¿Qué hacer ante una alerta roja por activación de quebradas?

Ante el riesgo de huaicos y movimientos en masa, el Senamhi recomienda revisar los procedimientos de emergencia, reprogramar las actividades en zonas expuestas y proteger las viviendas y los bienes.

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La población debe mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades. También es importante evitar acercarse a quebradas o cruzar cauces con aumento del caudal, debido a que los flujos de agua, lodo y piedras pueden desplazarse rápidamente.

Las autoridades locales deben verificar las rutas de evacuación y la disponibilidad de los servicios de emergencia para responder ante posibles incidentes.

¿Qué acciones ha dispuesto el gobierno de Keiko Fujimori?

Como parte de las medidas de preparación frente al fenómeno El Niño 2026-2027, el Gobierno ejecuta trabajos de limpieza y descolmatación en 536 puntos críticos de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Las intervenciones buscan retirar sedimentos, piedras y otros materiales acumulados en los cauces de ríos y quebradas para facilitar el paso del agua ante posibles crecidas. En estas labores participan empresas privadas y personal del Ejército y otras unidades de las Fuerzas Armadas.

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La dirigente Keiko Fujimori solicita evacuar las zonas de alto riesgo en Perú ante las posibles emergencias causadas por el fenómeno El Niño.

Los trabajos se desarrollan durante las 24 horas, incluidos turnos nocturnos, para acelerar el retiro de materiales en los sectores priorizados. En Piura, además, se anunció la habilitación de una caja hidráulica con capacidad de 4.000 metros cúbicos como parte de las acciones de remediación. Estas intervenciones buscan reducir los riesgos asociados al incremento del caudal durante la temporada de lluvias, aunque su avance no elimina la posibilidad de inundaciones o activaciones de quebradas.

En paralelo, el Gobierno dispuso que la ayuda humanitaria pueda entregarse directamente a la población afectada sin esperar una declaratoria de estado de emergencia, con el objetivo de acortar los tiempos de respuesta. La asistencia contempla bienes esenciales como alimentos, agua, carpas y abrigo. Según explicó Miguel Yamasaki Koizumi, jefe institucional del Cenepred, el procedimiento anterior podía demorar entre dos y tres días mientras se registraban los daños y se tramitaba la declaración correspondiente.

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