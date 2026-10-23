Gino Vegas reveló si buscará una nueva reelección en la FPV y analizó su gestión: “Había que apagar todos los incendios”

El mandamás se refirió a su gestión al mando del máximo ente del voleibol nacional. (Movistar Deportes)

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Gino Vegas destacó la recuperación financiera de la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) al realizar un balance de su gestión y referirse a su futuro en la institución. El dirigente afirmó que uno de los principales resultados de su administración fue evitar la quiebra del organismo deportivo.

El mandamás asumió la presidencia de la FPV en 2021 y fue reelegido en octubre de 2024 para un segundo periodo que terminará en dos años. Y reveló si buscará seguir al mando del máximo ente del voleibol nacional por una campaña más.

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“Bueno, Gino Vegas va a hacer lo máximo hasta el 2028, porque ya no da más. Hay que darle oportunidad también a toda la gente que viene atrás. El deporte de voleibol y el fútbol son los deportes más representativos del país y, en ese sentido, estás en el ojo de todo el mundo. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional”, apuntó Vegas en entrevista con el programa ‘Se formaron las parejas’.

FPV tomó drástica medida en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

“Había que salvar el barco”

Gino Vegas contó lo que encontró en la Federación Peruana de vóley (FPV) cuando inició su gestión como presidente y las dificultades que tuvo que superar para terminar con la crisis financiera.

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“Yo siento que recién estoy haciendo lo que me hubiera podido gustar hacer. Sabes que los casi tres primeros años no pude dedicarme a nada porque había que salvar el barco y apagar todos los incendios que día a día se presentaban, pero agradezco de alguna manera esa vivencia porque a mí me ha dado la posibilidad de todo un aprendizaje. Poder manejar y aplicar cosas que muchas las tenía en concepto; cuando asistí a cursos de capacitación de la Federación Internacional de Manejo Deportivo, hablaban del manejo en época de crisis”, comentó el titular.

Gino Vegas inició su mandato en la FPV en el año 2021 y fue reelegido en el 2024. Crédito: FPV

Gino Vegas pide no llamar selección peruana al equipo que participa en LPV

La participación de un equipo integrado por categorías menores en la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley generó distintas posturas entre los clubes, luego de que la Federación Peruana de Vóley dispusiera su incorporación al campeonato.

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El plantel inició su recorrido con una derrota frente a Deportivo Wanka, aunque Gino Vegas pidió evitar que se lo identifique como la selección peruana.

“No le llamemos selección, no le llamamos selección”, sostuvo el dirigente en diálogo con Zona Mixta de Movistar Deportes.

El directivo explicó que se trata de un equipo de Perú compuesto por jugadoras de las categorías Sub-17 y Sub-19 que no cuentan con opciones de participación en la máxima competencia.

“Es un equipo de Perú, donde efectivamente estamos combinando jugadoras de la U17 y U19”, remarcó Vegas ante el medio.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley aclara que el conjunto que participa en el circuito no es la selección nacional, sino un combinado compuesto por voleibolistas de categorías inferiores. | VIDEO: Zona Mixta

Próximo partido de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Perú Sub 19 y Olva Latino buscarán sus primeros puntos en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, luego de empezar el campeonato con derrotas.

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El partido se disputará el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El inicio está programado para las 14.45, hora de Perú.

El equipo peruano participa como invitado en el torneo y debutó con una caída por 3-0 ante Deportivo Wanka. Los parciales de ese encuentro fueron 25-10, 25-9 y 25-20, en un duelo jugado el domingo 18 de octubre en el mismo recinto.

El conjunto dirigido por Marcello Bencardino no pudo mantener el ritmo de su rival, que ganó los tres sets y quedó como líder de la tabla tras la primera jornada.

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Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Deportivo Wanka en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.