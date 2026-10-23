‘La Casa de las Galletas’, película peruana, llega a salas locales tras ganar un premio en el Festival de La Habana

“La Casa de las Galletas” obtuvo el Premio Coral de Postproducción en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2023.

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El cine peruano sumará una nueva propuesta de ficción en noviembre. ‘La Casa de las Galletas’, largometraje dirigido por Rodolfo Zavala Chian y protagonizado por Urpi Gibbons, se estrenará en los cines del país el jueves 5 de noviembre. La película combina drama y suspenso, con elementos de thriller psicológico y una narrativa vinculada con la memoria, la salud mental y los secretos familiares.

La historia sigue a Juliana, una mujer que encuentra indicios sobre el paradero de su madre biológica y decide buscarla. Su intención inicial es conocer a esa persona y reconstruir una parte desconocida de su propia historia. Sin embargo, un accidente altera ese recorrido y provoca una pérdida parcial de memoria.

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A partir de ese momento, Juliana debe reconstruir fragmentos de su presente y de su pasado junto a hermanos a quienes no recuerda. El reencuentro familiar expone un hecho trágico oculto durante años, que empieza a emerger a través de recuerdos incompletos y situaciones que ponen en duda la percepción de la protagonista.

La producción llegará a las salas bajo el sello de Ludozcine Films. El estreno del 5 de noviembre fue confirmado por medios oficiales y culturales, que destacan el enfoque psicológico y surrealista de la propuesta.

Un relato sobre recuerdos y secretos familiares

Rodolfo Zavala Chian, director y guionista de la cinta, explicó que el origen del proyecto está relacionado con una experiencia personal. El realizador planteó una historia centrada en el modo en que la mente puede bloquear, modificar o transformar recuerdos dolorosos.

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“La inspiración para La Casa de las Galletas nace de un recuerdo personal. La historia parte de una propuesta íntima que explora la memoria como mecanismo de autodefensa, cómo la mente puede borrar o transformar recuerdos dolorosos y las grietas en la estructura familiar”, afirmó Zavala Chian.

El director agregó que buscó evitar explicaciones directas para conservar el carácter fragmentado de la narración. “El proceso creativo buscó construir una narrativa enraizada en lo surreal, sin caer en explicaciones explícitas”, señaló sobre la construcción de la película.

La película transita entre interiores familiares, escenarios abiertos y espacios que acompañan el deterioro de las certezas de la protagonista. El suspenso surge tanto de los acontecimientos que la rodean como de la imposibilidad de distinguir, en algunos momentos, entre lo que recuerda y lo que ha sido ocultado.

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Leonardo Torres Vilar, Valeria Escandón, Pilar Núñez y Natalia Torres Vilar forman parte del elenco de la película dirigida por Rodolfo Zavala Chian.

Urpi Gibbons encabeza elenco de primer nivel

Urpi Gibbons interpreta a Juliana, personaje central de la historia. La actriz está acompañada por Leonardo Torres Vilar, Valeria Escandón, Pilar Núñez y Natalia Torres Vilar. El reparto también incluye a Elsa Olivero y Silvana Goycochea.

La película incorpora además la participación de Sabrina Ávila, Zoe Fernández, Piero Delgado e Ivian Hernández. La presencia de personajes infantiles se vincula con los pasajes de la historia relacionados con la infancia de Juliana y con los acontecimientos que permanecieron silenciados dentro de su familia.

El rodaje se realizó en locaciones de Paramonga, Lima, Cieneguilla y Pachacámac. La producción utilizó espacios interiores y exteriores para construir la atmósfera que exige el relato, que alterna entre el drama familiar y el suspenso psicológico.

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La Casa de las Galletas es el primer largometraje que Zavala Chian dirige y escribe. El cineasta nació en Perú en 1977 y es licenciado en Realización de Cine y Televisión por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, en Chile.

Antes de este proyecto dirigió el cortometraje Amanda, antes de la lluvia. Desde 2004 ha trabajado como director freelance para casas productoras, con experiencia en documentales, contenidos educativos, piezas institucionales y comerciales. En el ámbito cinematográfico también se desempeñó como asistente de dirección en 11 películas peruanas.

Reconocida en festivales internacionales

El proyecto obtuvo los Estímulos Económicos para la Actividad Cinematográfica del Ministerio de Cultura en 2022. Ese respaldo permitió avanzar en las etapas de desarrollo y postproducción de una obra que después inició su recorrido por circuitos internacionales.

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En 2023, la película recibió el Premio Coral de Postproducción en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Al año siguiente participó en la sección Perspectivas de ese mismo certamen con una copia preliminar.

En 2025, la versión final de la cinta fue seleccionada como representante peruana en la Muestra de Cine Iberoamericano Scoprir, realizada en Roma, Italia. Esas participaciones anteceden al estreno comercial de la película en el país.

Urpi Gibbons interpreta a Juliana, una mujer que busca a su madre biológica y enfrenta una pérdida parcial de memoria.