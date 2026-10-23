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Melgar superó 2-1 a UTC con suspenso en Cajamarca y no se baja de la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El equipo de Miguel Rondelli impuso condiciones en el Héroes de San Ramón e igualó la línea de puntos (25) de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo

Melgar logró una victoria necesaria ante UTC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Melgar logró una victoria necesaria ante UTC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.
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Melgar se impuso por 2-1 ante UTC este viernes en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, y quedó con 25 puntos en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Miguel Rondelli sostuvo la presión sobre Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con la misma cosecha y pendientes de jugar por la fecha 13. El triunfo rojinegro llegó con una ventaja de dos goles, aunque UTC redujo la diferencia en el tramo final y reclamó una acción en el área durante el descuento.

El cuadro arequipeño tomó el control desde el inicio, aunque UTC generó la primera ocasión clara. David Camacho ensayó un disparo cruzado que pasó cerca del arco de Jorge Cabezudo. Melgar respondió con circulación por las bandas y abrió la cuenta a los seis minutos. Walter Tandazo encontró a Bernardo Cuesta, quien definió para el 1-0. El delantero no pudo completar el primer tiempo: a los 43 sintió molestias en el tobillo izquierdo tras una atajada de Ángelo Campos y dejó su lugar a Jefferson Cáceres.

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UTC buscó reaccionar antes del descanso y obligó a Jorge Cabezudo a intervenir en dos oportunidades. El arquero respondió ante remates que llegaron al área rojinegra y preservó una ventaja que resultó decisiva. Tras el entretiempo, Melgar mantuvo la iniciativa, pero encontró resistencia en Campos y en una defensa local que intentó sostener el partido. La visita también contó con una atajada de Cabezudo ante Dylan Caro a los 65 minutos, cuando UTC parecía acercarse al empate.

La diferencia volvió a ampliarse tres minutos después. Nelson Cabanillas avanzó por la izquierda y habilitó a Nicolás Quagliata, quien resolvió de derecha ante la salida de Campos para firmar el segundo gol rojinegro. Con el 2-0, Rondelli realizó modificaciones y apostó por administrar la ventaja. Cáceres tuvo una ocasión para cerrar el encuentro a los 82 minutos, pero no consiguió controlar el balón cuando quedaba frente al arquero. Esa acción dejó abierto un desenlace que UTC aprovechó poco después.

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Bernardo Cuesta abrió la cuenta en Cajamarca y alcanzó los 186 tantos en primera división.
Bernardo Cuesta abrió la cuenta en Cajamarca y alcanzó los 186 tantos en primera división. Crédito: Liga 1.

Luis Garro descontó a los 86 minutos y trasladó la incertidumbre al tramo final. El capitán de UTC controló dentro del área y venció a Cabezudo para establecer el 2-1 definitivo. El conjunto cajamarquino avanzó sus líneas en busca de la igualdad y pidió penal a los 91 minutos por un cruce entre Horacio Orzán y Núñez. El árbitro Junior Rivera no sancionó la falta, al considerar que el mediocampista llegó primero a la pelota.

Melgar no se baja de la pelea

La victoria dejó a Melgar con 25 puntos y en el segundo puesto del Clausura, a la espera de los compromisos de Sporting Cristal y Sport Huancayo, que iniciaron la fecha con la misma cantidad. Los tres clubes mantienen una disputa ajustada por el primer lugar cuando restan jornadas para el cierre. UTC, ya descendido, acumuló su novena derrota consecutiva y no pudo modificar su situación deportiva.

En la tabla acumulada, Melgar superó de forma provisional a Universitario de Deportes por diferencia de goles. El equipo arequipeño necesita sostener esa ubicación para acceder a los ‘play-offs’ nacionales si no conquista el Clausura.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras la victoria de Melgar.
Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras la victoria de Melgar. Crédito: Captura Sofascore.

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

Viernes 23 de octubre

- UTC 1-2 Melgar (Finalizado)

- Atlético Grau vs ADT (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Sábado 24 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (19:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 25 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

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