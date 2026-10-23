La Línea 2 del Metro de Lima alcanza un avance físico acumulado de 81,27% a octubre

Metro de Lima y Callao: tuneladora ‘Micaela’ llegó a Morales Duárez y queda un tramo para culminar el Ramal L4

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La Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el Ramal de la Línea 4 alcanzaron, a octubre de 2026, un avance físico acumulado de 81,27% y un avance financiero de 80,31%, según el seguimiento difundido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). El dato confirma el avance sostenido de una de las obras de infraestructura más relevantes del país, que al concluir unirá de manera subterránea a ocho distritos de Lima y el Callao.

El proyecto se ejecuta en distintos frentes simultáneos, cada uno con niveles de avance diferenciados según la etapa constructiva y el tipo de trabajo. La obra combina frentes ya en operación con tramos donde aún se completan las instalaciones electromecánicas y ferroviarias necesarias para el funcionamiento integral del sistema.

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En la etapa 2, que comprende 11 estaciones entre el puerto del Callao y el parque Murillo, finalizó la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes. Foto: difiusión

Una vez en marcha en su totalidad, la Línea 2 conectará los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña y Callao, además de Bellavista y Carmen de la Legua, en un recorrido íntegramente subterráneo que atravesará la capital peruana de extremo a extremo.

Las tuneladoras utilizadas durante la fase de excavación ya completaron su trabajo en la totalidad del trazado. La TBM 1 “Delia” ejecutó una longitud total de 13.116,40 metros, mientras que la TBM 2 “Micaela” alcanzó un recorrido excavado de 11.363,65 metros. Ambas máquinas fueron responsables de abrir el túnel que atraviesa la ciudad bajo tierra.

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Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

La Etapa 1B supera el 90% en obra civil y arquitectura

La Etapa 1B del proyecto comprende once estaciones ubicadas entre Plaza Bolognesi (E12) y San Juan de Dios (E19), además de un tramo adicional entre Vista Alegre (E25) y la Municipalidad de Ate (E27). En este sector, la obra civil y de arquitectura registra un avance de 90,67%, uno de los indicadores más altos entre todos los frentes del proyecto.

Los pozos de ventilación de esta etapa presentan un avance promedio de 99%, prácticamente completados, mientras que el túnel correspondiente a este tramo ya se encuentra construido en su totalidad. En paralelo, avanzan las instalaciones necesarias para que el sistema entre en funcionamiento: las instalaciones electromecánicas llegan a 89%, en tanto que las instalaciones ferroviarias alcanzan 58%, el componente con mayor rezago dentro de esta fase.

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Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

La Etapa 1B entrará en operación con una flota de 20 trenes, que incluirá los cinco trenes que ya prestan servicio en la Etapa 1A. Los 15 restantes permanecen en el Patio Taller Santa Anita, a la espera de que concluyan los trabajos de implementación ferroviaria sobre la vía antes de su puesta en servicio.

La Etapa 2 concentra el mayor avance en obra civil

La Etapa 2 de la Línea 2 abarca las once estaciones restantes del trazado, ubicadas entre Puerto del Callao (E1) y Parque Murillo (E11). Este tramo exhibe el avance más alto en obra civil y arquitectura de todo el proyecto, con 93%, y constituye el sector donde la excavación subterránea se completó de forma íntegra.

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Metro de Lima y Callao: tuneladora ‘Micaela’ llegó a Morales Duárez y queda un tramo para culminar el Ramal L4

El túnel correspondiente a esta etapa ya está ejecutado al 100%, hito que se alcanzó el 2 de julio con el cale realizado en la estación 4, el punto donde se unieron los frentes de excavación. Los pozos de ventilación de la Etapa 2 registran un avance promedio de 87%, mientras que las instalaciones electromecánicas se ubican en 71%, en una fase de implementación que avanza en paralelo a la finalización de la obra civil.

El Ramal de la Línea 4 avanza con menor velocidad relativa

El Ramal de la Línea 4 incluye el Patio Taller Bocanegra y ocho estaciones ubicadas entre Gambetta (E4-1) y Carmen de la Legua (E4-8). Este frente presenta el nivel de avance más bajo del proyecto en obra civil y arquitectura, con 65%, un dato que refleja el inicio más tardío de estos trabajos respecto de las etapas de la Línea 2.

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Los pozos de ventilación de este ramal alcanzan un avance promedio de 85%, mientras que la construcción del Patio Taller Bocanegra se ubica en 73%. Las instalaciones electromecánicas apenas llegan a 13% y las instalaciones ferroviarias todavía no registran ejecución, lo que posiciona a este tramo como el de mayor rezago dentro del conjunto de obras supervisadas por Ositrán.

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La Etapa 1A opera desde diciembre de 2023

Mientras el resto del proyecto continúa en construcción, la Etapa 1A ya se encuentra en funcionamiento. Esta fase, conformada por el Patio Taller Santa Anita y cinco estaciones comprendidas entre Evitamiento (E27) y Mercado Santa Anita (E24), opera desde diciembre de 2023 con una flota de cinco trenes.

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Este tramo funciona como referencia operativa para las etapas siguientes, que deberán incorporar progresivamente los 15 trenes adicionales que permanecen en el Patio Taller Santa Anita a medida que avancen las instalaciones ferroviarias pendientes en la Etapa 1B.

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones