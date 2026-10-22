Detienen a Andrea San Martín tras incidente con Juan Víctor Sánchez: la acusan de maltrato a su hija menor

Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija

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Andrea San Martín fue detenida en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, tras una denuncia por la presunta agresión física y psicológica contra su hija menor, de acuerdo con un informe emitido este jueves 22 de octubre por el programa Arriba mi gente. La denuncia habría sido presentada por Juan Víctor Armando Sánchez Díaz, padre de la niña.

El espacio televisivo difundió un oficio policial en el que figura el nombre de la influencer y señala que se encontraba en la dependencia policial “en calidad de detenida”. El documento atribuye la medida a la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar, en agravio de una menor de edad.

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La información expuesta por el programa corresponde a la etapa inicial de las diligencias y no determina responsabilidad penal. Las autoridades deberán evaluar los elementos de la denuncia, las declaraciones de las partes y los resultados de los exámenes dispuestos en el caso.

El documento policial señala que Juan Víctor Sánchez presentó la denuncia

Según el oficio mostrado por Arriba mi gente, Juan Víctor Sánchez denunció a Andrea San Martín Pilares, madre de su hija menor. El reporte televisivo indicó que, luego de conocer la denuncia, la influencer acudió a la comisaría de Santa Felicia para esclarecer la situación y colaborar con las investigaciones.

En ese contexto, San Martín quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia, de acuerdo con la información que difundió el programa. El informe también mostró a Sánchez dentro de la comisaría mientras conversaba con miembros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija

El padre de la menor se desplazó por la dependencia policial y firmó documentos ante los agentes, según las imágenes emitidas. Cerca de las 23:00, salió del lugar sin brindar declaraciones a la prensa. Llevaba una maleta, de acuerdo con las imágenes difundidas.

El programa no detalló los hechos concretos que habrían motivado la denuncia ni precisó cuándo presuntamente ocurrieron.

Andrea San Martín salió de la dependencia policial rumbo a Medicina Legal

Horas después, el equipo de Arriba mi gente registró la salida de Andrea San Martín de la comisaría de Santa Felicia. La influencer abordó un vehículo policial junto a su abogado, Wilmer Arica, para ser trasladada a la sede de Medicina Legal de Lima Este.

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Durante el traslado, los reporteros le consultaron por los hechos que originaron la intervención. San Martín evitó responder sobre el caso. Ante una pregunta sobre las medidas de protección, se limitó a contestar en voz baja: “Sí”.

La influencer llegó a Medicina Legal esposada y sin ofrecer una declaración a los medios. Las imágenes mostraron que ingresó a la sede para las diligencias correspondientes, en medio de preguntas sobre la denuncia y la situación de su hija.

Los exámenes médico-legales forman parte de los procedimientos habituales en investigaciones por presuntos casos de violencia familiar. La evaluación puede incluir a las personas involucradas y permitir a las autoridades recabar información para determinar las medidas que correspondan.

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La expareja mantiene una disputa por la crianza de su hija

El nuevo episodio se produce en medio de una prolongada controversia entre San Martín y Sánchez. La expareja mantiene desacuerdos públicos y procesos judiciales relacionados con la crianza de su hija, el régimen de visitas y la pensión de alimentos.

En agosto de 2025, el Poder Judicial declaró fundada en parte una solicitud presentada por Andrea San Martín y dispuso que Sánchez pagara una pensión mensual de S/ 2.000 para la menor. Las diferencias también incluyeron discusiones sobre las condiciones de las visitas y las posibilidades de viaje de la niña.

En septiembre de 2025, Sánchez realizó declaraciones sobre un presunto caso de maltrato animal que involucraba a San Martín. La influencer rechazó las acusaciones y anunció acciones legales por presunta difamación agravada, violencia psicológica y desobediencia a la autoridad, en relación con una supuesta vulneración de medidas de protección.

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Los conflictos entre ambos han tenido repercusión en programas de espectáculos y redes sociales. Esta vez, el caso incorpora una denuncia que involucra directamente a la hija que tienen en común y que activó la intervención policial.

El caso queda sujeto a las diligencias de la Policía y la Fiscalía

La detención de una persona por una denuncia no supone una declaración de culpabilidad. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deberán establecer qué ocurrió, recoger testimonios, revisar los documentos del caso y valorar las evaluaciones dispuestas para la menor y los adultos involucrados.

Al cierre del informe televisivo, Andrea San Martín no ha explicado públicamente su versión de los hechos. Juan Víctor Sánchez tampoco declaró ante las cámaras cuando salió de la comisaría.

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El abogado Wilmer Arica acompañó a la influencer durante su salida de la dependencia policial y en el traslado a Medicina Legal. Se espera que las autoridades definan las acciones posteriores, en función de los resultados de las diligencias y de la información que incorporen al expediente.