Obrero permaneció sepultado por casi cuatro horas tras colapso de muro de contención en Ventanilla: fue rescatado con vida

Bomberos trabajan en el rescate de un obrero que quedó atrapado bajo los escombros de un muro de contención colapsado en el asentamiento humano José María Arguedas, en Ventanilla. Las imágenes muestran el terreno arenoso donde ocurrió el derrumbe y los trabajos de remoción con herramientas de corte para liberar al trabajador, identificado como Ananías Bardales. Fuente: Latina Noticias

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Un obrero de 34 años permaneció sepultado durante casi cuatro horas bajo los escombros de un muro de contención que se desplomó mientras realizaba trabajos de autoconstrucción en una vivienda del asentamiento humano José María Arguedas, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. El hombre, identificado como Ananías Bardales Mendo, fue rescatado con vida la mañana de este viernes por efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El hecho fue reportado pasadas las siete y treinta de la mañana. Según relató César Vargas, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla, inicialmente se habló de dos o tres trabajadores afectados, pero solo uno de ellos quedó atrapado bajo el material desprendido. Bardales se encontraba excavando en la parte posterior de una vivienda cuando el muro de la casa ubicada en el nivel superior cedió y cayó sobre la construcción inferior.

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“Hay una persona atrapada. Felizmente, la respuesta inmediata de Serenazgo, el grupo GOES de Ventanilla y la compañía de Bomberos de Ventanilla también, se hizo contacto con el señor, está vivo”, reportó Vargas a RPP Noticias poco después de confirmarse el siniestro. Las labores de rescate movilizaron a personal de bomberos, Policía Nacional, serenazgo y Defensa Civil, que trabajaron de forma coordinada durante toda la mañana.

Efectivos de rescate asisten a Ananías Bardales Mendo tras sacarlo con vida de los escombros de un muro colapsado en una vivienda de Ventanilla, en el Callao. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Un suelo arenoso y una construcción sin asesoría técnica

Vargas explicó que la zona donde ocurrió el colapso corresponde a un terreno arenoso ubicado en una loma, condición que incrementó el riesgo de la obra. El muro que cedió no cumplía con las características técnicas de un muro de contención, que debe soportar el empuje de la tierra y las estructuras ubicadas en la parte alta del terreno.

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“Como es a desnivel, la vivienda que está más arriba ha terminado por ceder el muro. Como es un trabajo artesanal, ha cedido muy rápidamente”, señaló el funcionario a RPP Noticias. Los trabajadores habían estado excavando en la base de la estructura de madera, lo que debilitó aún más el soporte y aceleró el colapso.

El subgerente de Defensa Civil precisó que se trató de un caso de autoconstrucción, una práctica habitual en la zona que prescinde de permisos municipales y de asesoría profesional. “Ellos generan autoconstrucción, no avisan, no solicitan ningún permiso. Por lo tanto, tampoco contratan un personal, un profesional para hacer este tipo de labores”, indicó el funcionario, quien remarcó que en terrenos arenosos resulta indispensable contar con una evaluación técnica previa.

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Según detalló, es común que los vecinos utilicen pircas de piedra para nivelar el terreno en laderas con pendiente, una técnica que, advirtió, no tiene capacidad estructural para soportar el peso de las viviendas ni de los rellenos de tierra que se emplean como base.

Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú intervienen tras el colapso de un muro que sepultó a un trabajador en el distrito de Ventanilla. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

El riesgo persiste ante un eventual sismo

Vargas advirtió que este tipo de infraestructura artesanal representa un peligro adicional en caso de un movimiento sísmico de gran magnitud. “Estamos expuestos a un sismo de gran magnitud y este tipo de infraestructura, como los muros de contención artesanales y las pircas, no van a soportar definitivamente ese movimiento que genera el sismo”, explicó.

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El funcionario reconoció que la fiscalización de estas construcciones resulta compleja para la municipalidad, debido a que los propios vecinos evitan solicitar autorizaciones ante la posibilidad de que estas sean denegadas en zonas de alta pendiente y suelo inestable. “Hay rigurosidad en la entrega de las autorizaciones. Entonces, vale decir que en este tipo de zonas casi no piden permiso ni avisan a la municipalidad”, precisó.

Rescate de casi cuatro horas con desenlace favorable

Bardales permaneció consciente durante todo el proceso de rescate y mantuvo comunicación auditiva con los equipos de emergencia desde los primeros minutos. Según relató Vargas, el trabajador se encontraba en posición decúbito ventral, es decir boca abajo, con una mano atrapada bajo una pieza de madera.

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Las viviendas del asentamiento humano José María Arguedas en Ventanilla registran daños tras el colapso de un muro de contención que dejó a un obrero atrapado. (Captura Latina Noticias)

La víctima sobrevivió gracias a que quedó alojada en un espacio vacío entre los bloques de concreto y la arena desprendida, lo que evitó que el peso total de los escombros cayera directamente sobre su cuerpo. Los equipos de bomberos, entre ellos el grupo especializado en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), emplearon herramientas de corte para remover el concreto y los restos de madera que lo mantenían inmovilizado.

Una vez liberado, el personal de rescate brindó soporte psicológico y estabilizó a Bardales antes de derivarlo a un centro de salud cercano para su evaluación médica. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si se abrirá algún tipo de investigación por la construcción sin permisos ni si se aplicarán sanciones a los propietarios del predio donde ocurrió el colapso.

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