Semana Cultural del Japón 2026 en Lima: fechas, conciertos, talleres y actividades gratuitas del 3 al 15 de noviembre

La 54.ª Semana Cultural del Japón se realizará en Lima del 3 al 15 de noviembre con una programación que incluye conciertos de música tradicional y contemporánea, teatro, cine japonés, talleres y exhibiciones. Fuente: Exitosa Noticias

Guardar

La Semana Cultural del Japón 2026 reunirá en Lima conciertos, danzas tradicionales, cine, talleres y demostraciones artísticas durante casi dos semanas. La edición 54 del encuentro se desarrollará del 3 al 15 de noviembre en el Centro Cultural Peruano Japonés, con propuestas que acercarán al público a las costumbres y expresiones contemporáneas de ese país.

La programación contará con la participación de artistas procedentes de Japón, quienes presentarán espectáculos de flauta tradicional, piano, koto, narración cómica y teatro butoh. También habrá actividades vinculadas con el manga, la literatura, los juegos de estrategia y la gastronomía japonesa.

PUBLICIDAD

La mayoría de las actividades tendrá ingreso gratuito, aunque el aforo será limitado. El calendario también incluye el Matsuri AELU 2026, un festival de gastronomía y espectáculos que se realizará en Pueblo Libre y que sí tendrá un costo de entrada.

Danza, música y tradiciones japonesas con la participación de escuelas e instituciones culturales. Asociación Peruano Japonés.

Semana Cultural del Japón 2026: fechas y programación completa

La Asociación Peruano Japonesa (APJ) preparó una agenda que combina manifestaciones artísticas tradicionales con propuestas dirigidas a quienes desean conocer más sobre la cultura japonesa. Estas son las principales actividades previstas para cada fecha:

Martes 3 de noviembre: ceremonia del té japonés (chanoyu), a cargo de la Asociación Chado Urasenke Tankokai del Perú, y presentación del libro Sociedad civil, movimientos sociales y vínculos transnacionales entre Japón y España, del investigador Mario Malo Sanz.

Miércoles 4 de noviembre: ceremonia central con Masaki Nakamura y Yu Kimura, quienes combinarán el sonido de la flauta de bambú shakuhachi con el piano. El repertorio incluirá música tradicional, contemporánea y temas vinculados con el anime.

Jueves 5 de noviembre: conferencia sobre el teatro noh y las obras del escritor japonés Yukio Mishima.

Viernes 6 de noviembre: concierto de koto de la artista y compositora Fuyuki Enokido.

Sábado 7 de noviembre: taller para elaborar un dōjinshi o fanzine japonés, demostración y torneo de shogi, y Festival Artístico con danzas y música japonesa.

Domingo 8 de noviembre: Bunka Fest, con juegos tradicionales, talleres de origami, pintura sumie y dibujo de manga, karaoke, feria de prefecturas japonesas y un festival de tambores con Kuroki Band.

Lunes 9 de noviembre: conferencia sobre la filosofía kaizen y su aplicación en el desarrollo personal y las organizaciones.

Martes 10 de noviembre: conferencia sobre las relaciones comerciales entre Perú y Japón.

Miércoles 11 de noviembre: proyección de la película animada Komada - A Whisky Family, en japonés con subtítulos en español.

Jueves 12 de noviembre: presentación de rakugo, una forma tradicional japonesa de narración cómica, a cargo del artista Shokuro Tatekawa.

Viernes 13 de noviembre: obra de teatro butoh Sakaguchi, hijas de la guerra, sobre una mujer migrante marcada por la Segunda Guerra Mundial y su historia familiar.

Sábado 14 de noviembre: edición 33 del Matsuri AELU, con gastronomía, música, espectáculos, desfile de mikoshi y fuegos artificiales.

Domingo 15 de noviembre: espectáculo de danza tradicional japonesa por los diez años de Kikunokai APJ Nihon no Odori, con participación de la compañía Kikunokai de Japón.

Además, del 3 al 6 y del 9 al 13 de noviembre habrá una miniferia de bocaditos japoneses y actividades de acercamiento al idioma. Del 11 al 13 se presentará una exhibición de bonsái e ikebana, dedicada al arte de cultivar árboles en miniatura y elaborar arreglos florales.

PUBLICIDAD

Una miniferia del libro se realiza en el hall de la Asociación Peruano Japonesa. (Foto: APJ)

¿Qué actividades gratuitas habrá en la Semana Cultural del Japón?

Las actividades se realizarán principalmente en el Centro Cultural Peruano Japonés, ubicado en Jesús María. Según la APJ, el ingreso será libre, pero los espacios tendrán capacidad limitada. Por ello, conviene revisar los horarios y las condiciones de acceso de cada presentación antes de asistir.

Entre los espectáculos más destacados figuran los conciertos de instrumentos tradicionales, las expresiones de danza japonesa y las presentaciones de artes escénicas. La agenda también contempla conferencias sobre literatura, historia y economía, además de una proyección cinematográfica.

El Matsuri 2024 se realizará el sábado 9 de noviembre en la AELU a partir del mediodía.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Irene Yamada, vocera del Departamento de Cultura de la APJ, explicó que la iniciativa busca acercar estas expresiones a más personas. “Queremos también que muchas personas puedan seguir conociendo nuestra cultura, las cosas, los valores, las costumbres que tenemos”, señaló.

PUBLICIDAD

Yamada también destacó el Bunka Fest del domingo 8 de noviembre, que ofrecerá juegos tradicionales, karaoke y comida. La representante invitó al público a participar en esta jornada, que reunirá distintas propuestas culturales en el centro.

Matsuri AELU 2026: lugar, horario y entradas

El Matsuri AELU 2026 se realizará el sábado 14 de noviembre desde el mediodía en la sede de la Asociación Estadio La Unión, ubicada en el jirón Lincoln N.° 100, en Pueblo Libre. Esta edición será la número 33 del festival.

Los asistentes encontrarán puestos de gastronomía japonesa, música, espectáculos, artículos a la venta y el tradicional desfile de mikoshi. La jornada concluirá con los hanabi, nombre que reciben los fuegos artificiales en Japón.

PUBLICIDAD

A diferencia de las actividades organizadas en el Centro Cultural Peruano Japonés, el Matsuri tendrá entrada pagada. Los boletos estarán disponibles a través de Joinnus. Para consultar posibles cambios en la programación y conocer los horarios de cada actividad, el público puede revisar las redes sociales oficiales de la Asociación Peruano Japonesa.