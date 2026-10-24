Golazo de Martín Távara, de tiro libre, en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Gol anotado por Sporting Cristal en este vibrante partido de fútbol. - L1 MAX

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El sábado 24 de octubre, Sporting Cristal visitó a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘celestes’ fueron superados por los ‘aurinegros’ y estuvieron cerca de sufrir una goleada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, Martín Távara descontó con un tiro libre.

Ocurrió a los 86 minutos, cuando Cristal perdía 3-0 ante Cusco FC. Távara acomodó el balón para ejecutar un tiro libre cerca del área rival. El mediocampista peruano tomó poca carrera y remató por encima de la barrera.

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La pelota ganó altura y se dirigió hacia el primer palo. El arquero Pedro Díaz intentó despejarla, pero no pudo contener un disparo que tomó velocidad en la altura. El gol significó el 3-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota del equipo dirigido por Roberto Mosquera en condición de visitante.

El efecto de Martín Távara para marcar golazo de tiro libre en Sporting Cristal vs Cusco FC.

Los números de Martín Távara en este 2026

Martín Távara es uno de los futbolistas habituales para Roberto Mosquera. Aunque no fue titular ante Cusco FC, el mediocampista de 27 años aprovechó sus minutos para ampliar su registro goleador de la temporada.

El volante anotó un gol en el Torneo Apertura, etapa en la que disputó 16 partidos. En el Clausura ya suma dos tantos en 13 presentaciones. Antes de marcarle a los ‘aurinegros’, el zurdo había convertido ante Deportivo Garcilaso, en el inicio de la segunda fase.

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Martín Távara anotó golazo de tiro libre para el 3-1 de Sporting Cristal ante Cusco FC por Torneo Clausura 2026.

Los goles de Cusco FC

Cusco FC construyó su triunfo ante Sporting Cristal a partir de tres goles que reflejaron su superioridad en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Facundo Callejo abrió la cuenta a los nueve minutos y luego amplió la ventaja antes del descanso, mientras que Aldair Fuentes sentenció el resultado en la segunda mitad.

El primer tanto nació por el sector derecho. Lucas Colitto recibió cerca del área, enganchó hacia adentro y mandó un centro al punto de penal. Callejo ganó la posición ante Miguel Araujo y conectó de cabeza. Diego Enríquez había salido para anticipar la jugada, pero quedó a mitad de camino y no pudo evitar el 1-0.

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El ‘Torero’ volvió a aparecer en el primer tiempo. El delantero argentino aprovechó un rebote de Enríquez y, otra vez de cabeza, marcó el 2-0. El asistente anuló la acción de manera inicial por una presunta posición adelantada, aunque el árbitro principal validó el gol después de la revisión del VAR, que confirmó que un defensor de Cristal habilitaba al ‘9’ cusqueño.

A los 74 minutos, Aldair Fuentes puso el tercero. Iván Colman ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y envió el balón hacia el área. El zaguero ganó con comodidad en el juego aéreo y conectó de cabeza ante la marca tardía de Martín Távara y Luis Abram. Enríquez no pudo contener el remate y recibió el 3-0, que consolidó la victoria de los ‘dorados’.

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Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

Cristal perdió la punta

Con la derrota por 3-1, Sporting Cristal perdió el liderato del Torneo Clausura y se mantuvo con 25 puntos. Sport Huancayo, en cambio, llegó a 28 unidades tras golear 4-1 a Alianza Atlético como local.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 luego de la derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá una prueba determinante en la fecha 14 del Torneo Clausura. Los ‘celestes’ serán locales ante Alianza Lima en un clásico que puede alejar al equipo derrotado de la disputa por el título. El compromiso se jugará el jueves 29 de octubre, desde las 15:30 horas, en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres.