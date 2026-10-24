Días no laborables por la visita del papa León XIV a Perú: qué fechas son y a quiénes alcanza la medida

El pontífice tiene previsto visitar cuatro ciudades entre el 11 y el 16 de noviembre, con misas, reuniones con fieles y actos junto a autoridades nacionales| Foto: Vatican News/Andina

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El Gobierno oficializó la declaratoria de días no laborables para los sectores público y privado en diversas regiones del país, en el marco del viaje apostólico que el papa León XIV cumplirá en territorio peruano. La medida busca garantizar el orden público, la movilidad ciudadana y el correcto despliegue de seguridad ante la masiva afluencia de fieles esperada.

¿Qué días y en qué regiones aplica la medida?

La disposición rige de forma escalonada según la ruta papal y los días en los que se concentrarán las actividades centrales:

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Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao: Miércoles 11 de noviembre: desde las 13:00 hasta las 24:00 horas. Jueves 12 de noviembre: desde las 13:00 hasta las 24:00 horas. Lunes 16 de noviembre: jornada completa.

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: Viernes 13 de noviembre: jornada completa. Sábado 14 de noviembre: jornada completa.

Cusco y Ucayali: Domingo 15 de noviembre: jornada completa.



En el sector público el cumplimiento es obligatorio, mientras que en el sector privado la medida es facultativa y queda supeditada a un acuerdo previo entre el empleador y sus trabajadores. De no existir consenso, la decisión final recae en la empresa.

Un calendario del mes de noviembre de 2026 figura junto a la imagen del papa León XIV con vestiduras blancas en el marco de la planificación de su visita a Perú. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

¿Cómo se deberán recuperar las horas dejadas de laborar?

Al tratarse de jornadas no laborables compensables y no de descansos definitivos, las horas no trabajadas deberán devolverse bajo los siguientes esquemas:

Sector público: Los servidores deberán compensar las horas dentro de los 10 días inmediatos posteriores a la fecha no laborada, o en el plazo que determine el titular de cada institución de acuerdo con sus necesidades operativas.

Sector privado: La fórmula y el cronograma de recuperación se fijan por mutuo acuerdo entre las partes. A falta de entendimiento, el empleador establecerá los turnos y modalidades correspondientes.

Elementos legales y laborales ilustran la aplicación de los días no laborables compensables decretados en Perú ante la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué servicios esenciales continuarán operando con normalidad?

Para evitar el desabastecimiento o la interrupción de actividades críticas para la comunidad, las empresas y entidades que brindan servicios de especial relevancia están facultadas para designar al personal indispensable que mantendrá sus funciones con normalidad. Entre estos rubros figuran:

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Servicios sanitarios, salubridad, limpieza y saneamiento ambiental.

Suministro de electricidad, agua potable, desagüe, gas y combustibles.

Telecomunicaciones y conectividad.

Servicios de transporte, pesca, puertos, aeropuertos y terrapuertos.

Hoteles, hospedajes y restaurantes que atiendan huéspedes o público.

Seguridad, custodia, vigilancia privada y transporte de caudales/valores.

Entidades del sistema financiero y servicios afines.

Mercados, supermercados y establecimientos dedicados al expendio de alimentos y víveres.

Servicios funerarios y de sepelio.

¿Día no laborable o feriado: corresponde pago adicional si se trabaja?

No corresponde el cobro de una sobretasa ni una remuneración adicional especial si se presta servicios durante un día no laborable.

En la legislación laboral peruana, los feriados oficiales otorgan derecho al descanso remunerado y, si el trabajador acude a sus labores sin descanso sustitutorio, percibe una retribución triple (el pago ordinario más dos remuneraciones diarias con sobretasa del 100%).

En contraste, en un día no laborable compensable, quien acude a su jornada habitual recibe únicamente su sueldo normal correspondiente al día, con la diferencia fundamental de que no acumula horas pendientes de recuperación.

Cronograma de actividades del papa León XIV en Perú

La agenda oficial del Santo Padre en el país comprende visitas pastorales, encuentros protocolares y celebraciones eucarísticas multitudinarias del 11 al 16 de noviembre:

Miércoles 11 de noviembre (Lima y Callao): Llegada y recepción oficial en la Base Aérea del Callao. Posteriormente, ceremonia de bienvenida y reunión con la jefa de Estado en Palacio de Gobierno, seguida por un encuentro con autoridades, sociedad civil y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre (Lima): Actividades pastorales en la Catedral de Lima, encuentro con el clero y miembros de la Iglesia, y una vigilia multitudinaria con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

Viernes 13 de noviembre (Lambayeque): Traslado a Chiclayo. Celebración de una misa campal en las Pampas de Pimentel, visita a la capilla San Óscar Romero y encuentro con la comunidad académica en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre (Lambayeque y Cajamarca): Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo. Vuelo en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) para oficiar una misa comunitaria. Por la tarde, oración de clausura del Año Jubilar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

Domingo 15 de noviembre (Cusco y Ucayali): Visita a Cusco para un encuentro de fe en Saqsaywaman y rezo del Ángelus frente a la Catedral. En la tarde, traslado a Pucallpa (Ucayali) para un diálogo con misioneros de la Amazonía en el Malecón Puerto Callao y una misa masiva en la Villa Deportiva Regional.

Lunes 16 de noviembre (Lima y Callao): Visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, homilía final en la gran misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas (Surco) y ceremonia protocolar en el Grupo Aéreo N.º 8 antes de su retorno al Vaticano.